Yaco Eskenazi confiesa que le diagnosticaron TDAH a los 46 años y revela la reacción de su madre: "No entendía"

Yaco Eskenazi sorprendió con una reveladora confesión en su podcast junto a Loco Wagner, 'Yaco y El Loco'. En la más reciente edición del programa, el esposo de Natalie Vértiz contó que a los 46 años descubrió que tiene TDAH, diagnóstico que llegó luego de que su compañero de conducción sospechara de su condición antes que nadie.

El presentador, quien se despedirá de La Granja VIP Perú este sábado 2 de mayo, también compartió cómo reaccionó su madre al enterarse de la noticia. Según relató, ella no lograba comprender lo que él le explicaba y, entre bromas, lo comparó con su padre, dejando en evidencia la mezcla de sorpresa y humor con la que su familia recibió la información.

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Así le contó Yaco Eskenazi a su madre sobre el diagnóstico de TDAH

El tema surgió cuando Yaco recordó la conversación con su madre sobre su condición. “La voy a recoger y le digo: ‘Mamá, ¿cómo es posible que Loco Wagner haya sido el que me diagnosticó que tengo TDH a los 46 años’”, relató. Su compañero, al escucharlo, reafirmó que fue el primero en identificar las señales del trastorno: “Yo, sin ser psiquiatra, sin ser psicólogo. Yo lo diagnostiqué inmediatamente”, aseguró.

En ese contexto, Eskenazi explicó cómo intentó detallar a su progenitora de qué se trataba el TDAH, luego de que ella admitiera desconocer el término. “Mi mamá me mira: ‘¿Qué es eso?’ (Yo:) ‘Es un desorden que tienen los niños, de atención. ¿Te acuerdas que yo renegaba?’”, recordó, evocando los síntomas que había presentado desde niño.

“Tu papá tenía todo el abecedario”: Yaco Eskenazi expuso la reacción de su madre

Lo más llamativo llegó con la respuesta de su madre, quien reaccionó con humor y cierta incredulidad. “Me dice: ‘Hijito, tres letras. En mi época no existía. Tu papá tenía todo el abecedario. ¿Qué mier* me iba a preocupar yo por tus tres letras?’”, confesó entre risas.

Tras compartir la anécdota, Yaco reiteró que su madre nunca logró comprender del todo su diagnóstico. “No tiene idea que es TDH, no entendía. Le he explicado, le he tratado de hacer entender por qué yo era un chibolo indisciplinado, que no entendía el colegio, que no podía. No concibe la idea de que haya un desorden de ese tipo. Ahora veo que todo el mundo, toda mi generación, tiene esa vaina”, señaló.

Finalmente, aunque no precisó si se sometió a un test formal con un especialista, el conductor destacó que una psicóloga invitada al podcast describió los signos del TDAH y él se sintió plenamente identificado. “Era todo lo que yo vivía. En verdad me doy cuenta que ha sido una condición con la que he vivido toda mi vida, pero yo pensaba simplemente que era pajero y no prestaba atención. No es que no preste atención; sí presto, solamente que se me pasa”, concluyó.