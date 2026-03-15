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Sociedad

Reconocido productor de eventos es asesinado fuera de local Imperial de Pro en San Martín de Porres

La víctima había denunciado extorsiones por organizaciones criminales del norte del país desde 2023. Él era una figura destacada en el mundo del espectáculo.

El productor de eventos Jhon Leyva fue asesinado en la madrugada del 15 de marzo en San Martín de Porres, Lima, por sicarios que abrieron fuego cuando estaba en su auto.
El productor de eventos Jhon Leyva fue asesinado en la madrugada del 15 de marzo en San Martín de Porres, Lima, por sicarios que abrieron fuego cuando estaba en su auto. | Composición LR

La madrugada de este 15 de marzo, el productor de eventos Jhon Leyva fue asesinado por sicarios en los exteriores del local Imperial de Pro, en la Panamericana Norte, en el distrito limeño de San Martín de Porres.

Según testigos, la víctima participaba en un concierto de música folklórica que comenzó alrededor de las 11:00 p. m. Cerca de las 5:30 a. m. salió del lugar para descansar dentro de un auto rojo.

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Abrieron fuego y fugaron

Antes de que pudiera ingresar al vehículo fue interceptado por sujetos a bordo de un carro plateado, desde el que le dispararon hasta 15 veces. Luego, los atacantes huyeron con rumbo desconocido.

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De acuerdo con información preliminar, las personas pedían auxilio cuando el hombre aún estaba consciente, pero los paramédicos nunca llegaron. Finalmente, un patrullero trasladó a Leyva al Hospital de Collique, donde llegó sin signos vitales.

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Amenazas previas

Leyva, natural de Áncash, venía siendo extorsionado desde 2023, según fuentes policiales. El empresario había denunciado que bandas delincuenciales de Trujillo le cobraban cupos. Ante el temor de que atenten contra él o sus seres queridos, pagó algunas cuotas.

Flor Guerrero, cantante folklórica y amiga cercana, se pronunció sobre el terrible hecho: ''Estábamos celebrando mi aniversario, todo estaba bien y de un momento a otro se escucharon los disparos... Hace dos años él había puesto una denuncia... Quiero justicia para Jhon, porque él no ha sido malo, siempre nos ha apoyado. Nosotros trabajamos con miedo… Prácticamente no hay policías''.

De igual forma, en redes sociales, figuras conocidas del espectáculo expresaron sus condolencias. ''Hoy la música pierde a un gran impulsor del talento. Su partida deja un enorme vacío entre amigos y toda la familia artística que tuvo el privilegio de conocerlo'', se lee en el post de Facebook.

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