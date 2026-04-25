La autopista Liuzhi-Anlong se encuentra en medio de la montaña perforada y puede observarse a simple vista en China. | @Rainmaker1973/Captura

La autopista Liuzhi-Anlong se encuentra en medio de la montaña perforada y puede observarse a simple vista en China. | @Rainmaker1973/Captura

China ejecuta un megaproyecto vial en la provincia de Guizhou mediante una obra que desafía la geografía local con intervenciones monumentales. Los especialistas prefirieron fragmentar crestas de roca en vez de realizar perforaciones tradicionales, método que permite una ruta lineal en un área donde “el terreno ha dificultado históricamente los desplazamientos”. Esta maniobra técnica integra el plan maestro de infraestructura diseñado para unir los territorios remotos situados al suroeste del gigante asiático.

La iniciativa evidencia el interés del Estado por eliminar asimetrías geográficas y potenciar el crecimiento financiero en zonas rurales. Las autoridades pretenden “trabajar en los eslabones más débiles” de la red de transporte nacional dentro de las provincias con orografía compleja. El despliegue de puentes y calzadas modernas trasciende la logística simple, pues constituye el eje central de una estrategia de inversión pública orientada a la cohesión territorial.

¿Cómo fue la perforación de la montaña china?

La ingeniería optó por cortes abiertos en la roca para sustituir los túneles extensos en diversos sectores del trazado. Esta estrategia, fundamentada en reportes oficiales, facilitó la remoción de cimas y simplificó las tareas en suelos kársticos de alta irregularidad. Según la documentación técnica, esta decisión "reduce la complejidad de excavaciones subterráneas" y garantiza la firmeza del relieve mediante estudios geológicos previos que avalan la intervención del macizo.

El desarrollo de la vía integró perforaciones precisas con detonaciones rítmicas bajo estrictos protocolos de estabilización. Los operarios instalaron mallas metálicas y sistemas de contención para mitigar riesgos por desprendimientos en pendientes verticales expuestas a la erosión. La infraestructura enfrentó desafíos climáticos severos, pues factores como el viento y la composición del terreno condicionaron cada etapa de seguridad en esta obra de montaña.

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¿Cómo es la nueva autopista de récord que transforma el transporte en China?

La autopista Liuzhi–Anlong establece un corredor vial de 152 kilómetros destinado a integrar regiones aisladas con la infraestructura nacional. El elemento central de este proyecto es el Puente del Gran Cañón de Huajiang, que abrió oficialmente el 28 de septiembre de 2025. Esa megaestructura destaca como la más alta del planeta, pues alcanza una elevación de 625 metros sobre el cauce del río Beipan para superar un terreno geográficamente hostil.

Vista de la autopista Liuzhi-Anlong en la montaña, en China. Foto: La Nación

Esta obra de ingeniería posee una extensión total de 2.890 metros y un vano principal que abarca 1.420 metros. Los trabajos iniciaron durante el año 2022 y finalizaron en un periodo menor a cuatro ejercicios, lo cual evidencia una ejecución técnica acelerada. La plataforma dispone de cuatro carriles de circulación que cumplen con las normativas actuales de eficiencia, permitiendo que el diseño soporte un flujo constante de vehículos pesados y particulares.

La meta fundamental de la iniciativa radica en optimizar la movilidad dentro de la provincia. Según los reportes oficiales del desarrollo, "antes de la obra, cruzar el cañón podía tomar hasta dos horas; ahora el trayecto se reduce a apenas minutos". Esta reducción drástica en los tiempos de traslado impulsa la economía local al conectar mercados distantes y facilitar el intercambio de mercancías en zonas que anteriormente carecían de accesos rápidos.

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¿Cómo transforma Pekín su infraestructura en un motor de influencia global?

La arquitectura logística actual trasciende su utilidad básica para consolidarse como un imán de visitantes. El puente integra plataformas de observación, elevadores panorámicos y deportes extremos como el puenting o senderos de cristal a gran altitud. Esas innovaciones convierten la obra en un hito geográfico que seduce tanto al público local como al extranjero, lo cual posiciona cada estructura como un punto de interés autónomo dentro del sector turismo.

Dicha tendencia obedece a una planificación de soft power que proyecta el dominio técnico de la nación hacia el exterior. Los funcionarios consideran que estos colosos de territorio y acero dinamizan áreas remotas mientras validan su estatus de referente en ingeniería. Según portales informativos, tales proyectos poseen la meta de “impulsar el desarrollo económico y social” en zonas vulnerables, lo que une la eficiencia operativa con una narrativa de prestigio internacional.