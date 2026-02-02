El lunes 2 de febrero, María Pía Copello estrenó por todo lo alto el primer programa de su canal de streaming +QTV Network. Pese a la limitada experiencia en este formato digital, la exconductora de ‘Mande quien mande’ apostó por un programa de espectáculos transmitido en vivo a través de YouTube.

El debut de ‘Sin más que decir’ contó con Samahara Lobatón como invitada principal, anunciada como una “invitada bomba” por su reciente exposición mediática. Sin embargo, más allá del contenido del programa, lo que más llamó la atención de la audiencia fue el anormal comportamiento del contador de espectadores en vivo, el cual se movió dentro de rangos atípicos para un estreno en streaming.

Picos de audiencia durante el streaming de María Pía Copello

Durante los primeros minutos del programa, el streaming de María Pía Copello registró entre 5 mil y 7 mil usuarios conectados, una cifra considerada normal para un estreno. Conforme avanzó la transmisión y con la presencia de Samahara Lobatón, la audiencia subió progresivamente hasta alcanzar los 14 mil espectadores en simultáneo.

No obstante, lo que despertó las sospechas de los usuarios fueron los repentinos picos de audiencia. En cuestión de minutos, el en vivo pasó de 14 mil a 61 mil espectadores, sin que se produjera un cambio relevante en la dinámica del programa. Incluso, Samahara Lobatón se mostró renuente a brindar más detalles sobre la agresión que sufrió a manos de Bryan Torres, lo que generó cuestionamientos sobre el origen de dicho incremento.

Audiencia del streaming de María Pía Copello baja abruptamente

Así como la audiencia subió de manera inesperada, también descendió de forma abrupta. De 60 mil espectadores, la cifra cayó rápidamente a 40 mil, luego a 20 mil, hasta estabilizarse finalmente en alrededor de 6 mil usuarios conectados. Ante esta situación, los usuarios comenzaron a atribuir los llamativos cambios a una posible compra de bots o servicios externos para inflar las vistas.

Muchos se preguntaron cómo era posible que, durante la primera media hora, el programa apenas bordeaba los 5 mil conectados, cifra similar a la de otros streamings del mismo horario, para luego saltar repentinamente a 14 mil y, finalmente, a más de 60 mil espectadores. “¿Qué raro, ¿no?”, comentaron varios internautas, dejando entrever que la producción se 'Sin más que decir' hizo de todo para tener un éxito debut.