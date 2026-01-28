En medio del creciente protagonismo de los creadores de contenido en plataformas digitales, María Pía Copello alzó la voz para responder con firmeza —y un toque de humor— a quienes cuestionan la forma en que gestiona su canal de streaming, 'Más Que TV.' (+QTV) La exanimadora infantil y actual figura mediática desmintió rotundamente los comentarios que apuntan a que maneja un presupuesto inagotable para sumar talentos o producir contenido.

Durante una reciente emisión, la presentadora peruana decidió romper el silencio ante los rumores sobre supuestos “cheques en blanco” que circularon en redes sociales, y lo hizo con su estilo característico. "Dicen que este es el canal con más dinero, pero ¿quién realmente tiene un presupuesto sin límites para invertir? Nadie reparte cheques en blanco", dijo.

María Pía Copello responde a críticas por su canal en YouTube

Con el crecimiento del canal +QTV en YouTube, María Pía Copello ha sido blanco de comentarios que la señalan como la responsable de liderar un proyecto con recursos ilimitados. Estas especulaciones se intensificaron tras la aparición de reconocidos influencers y figuras invitadas en su espacio digital, lo que llevó a algunos usuarios a suponer que detrás había una posible entrega de “cheques en blanco” para atraer talento.

Frente a estas versiones, Pía Copello fue tajante. "No se crean todo lo que circula en redes sociales. Muchas veces lo que mostramos es parte del show, una broma o un chascarrillo", expresó, desacreditando la veracidad de los rumores que, según ella, no hacen más que alimentar una imagen distorsionada del trabajo real que hay detrás de su canal.

La también exconductora de 'Esto es Guerra' destacó que las redes sociales han contribuido a la difusión de información errónea, y que no todo lo que se publica en plataformas como Instagram, TikTok o X (antes Twitter) debe tomarse como verdad absoluta. “La gente habla porque tiene boca, pero eso no significa que todo lo que dicen sea cierto”, sentenció.

Reveló el objetivo de su canal

Más allá de las críticas, María Pía Copello aprovechó para esclarecer el verdadero propósito de su proyecto digital. Según explicó, +QTV nació como una propuesta de entretenimiento que busca conectar con el público sin pretensiones de competir con plataformas de gran presupuesto. “Queremos que el público conozca nuestro canal (...) no se trata de mostrar opulencia ni de alimentar mitos sobre grandes sumas de dinero”, puntualizó.

La presencia de invitados de alto perfil no obedece, como se ha insinuado, a pagos desmesurados, sino al trabajo colaborativo y al interés mutuo por generar contenido de calidad. “Todo lo demás son historias que se arman en las redes, pero no reflejan la realidad”, aclaró.