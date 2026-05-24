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Empezar en la televisión peruana no es fácil y mucho menos mantenerse. Uno de los casos más emblemáticos es el de un destacado actor nacional que, tras brillar en nuestro país, dio el gran salto al extranjero, donde asegura haber conocido a Hugo Sotil, lo que despertó su pasión por Deportivo Municipal.

Brilló en producciones como 'Carmín', con el papel de Mariano Tovar, y en los últimos años volvió a la pantalla chica como 'Don Alejo' en 'Al fondo hay sitio'. Es el caso de Roberto Moll, destacado artista que actualmente se luce como 'Don Edmundo' en 'Valentina Valiente', quien a sus 78 años ofreció una entrevista a Trome y causó gran sorpresa al asegurar que no le teme a la muerte y, por el contrario, la está esperando.

Roberto Moll se sincera sobre su vida y futuro

Roberto Moll vive alejado de la velocidad del mundo moderno. A sus 78 años, el actor confiesa que no usa teléfono celular como la mayoría: tiene uno guardado en su cama y solo revisa los mensajes cuando vuelve de trabajar. Ahí se entera de si debe devolver alguna llamada o a qué hora tiene que grabar al día siguiente. “No tengo vida social”, aseguró.

Además, señala que cuando no trabaja, prefiere quedarse echado en su cama para recuperar energías. No extraña las visitas ni el ruido exterior. Al contrario, disfruta profundamente de estar solo.

“Me gusta mi soledad, amo el silencio. Me encanta estar frente a mí”, afirmó.

La muerte, lejos de asustarlo, aparece en su discurso con humor y naturalidad. “La estoy esperando”, dice entre risas, como si hablara de una vieja conocida. Para él, morir no significa desaparecer. Cree que la muerte no existe y que las personas simplemente cambian de estado. “Este cuerpo se pudre, sirve para muy poco”, fue la profunda reflexión que alcanzó en su entrevista.

Roberto Moll triunfa en 'Valentina Valiente'

Tras el final de 'Eres mi bien' en Latina, llegó el turno de 'Valentina Valiente', novela peruana protagonizada por Mayra Goñi y que tiene como parte del elenco principal a Roberto Moll. Al inicio, como en todo estreno, los nervios estaban presentes; sin embargo, la producción de Latina fue ganando notoriedad y cariño entre el público.

El personaje del primer actor nacional es 'Don Edmundo', un adulto mayor que pasa por un duro momento familiar y su único consuelo es encontrar a su nieta. Según señala Roberto Moll, se encuentra feliz interpretando a este personaje por algunas cualidades que resalta.

“No es común que un hombre con mucho dinero ayude a los demás, sea solidario, apoye a otras personas”, expresó.