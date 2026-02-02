María Pía Copello advierte acciones tras cuestionamientos al emprendimiento ‘Catitejas’ de su hija: "Mi comunidad sabe cómo surgió"

María Pía Copello lanzó el primer podcast de su canal de streaming +QTV en YouTube este lunes 2 de enero. La exconductora de 'MQM' aprovechó para advertir posibles acciones legales contra aquellos que estarían cuestionando el emprendimiento de su menor hija. Así mismo, enfatizó que su comunidad de las redes sociales sabría cómo nació el negocio familiar que hoy cuenta con stands en diferentes centros comerciales.

María Pía Copello defiende el emprendimiento de su hija tras críticas en redes sociales

La conductora del podcast ‘Sin más que decir’ rechazó y descalificó los ataques virtuales difundidos en redes sociales contra ‘Catitejas’, el emprendimiento de chocotejas artesanales de su hija, y cuestionó duramente los comentarios que buscan desacreditar la legitimidad del negocio.

"Todo tiene un límite, sobre todo cuando no solamente se miente, sino que se difama. Se han metido con el negocio de mi hija ‘Catitejas’, a mi modo de ver, y creo que la gente que me está viendo, lo más bajo que puede pasar, porque realmente es algo que mi comunidad sabe cómo surgió, que vino del emprendimiento del colegio, de una niña y de pronto que lo quieran manchar, ese negocio y atribuirle cosas que no son, de la peor manera", resaltó.

En ese sentido, remarcó que se están atribuyendo hechos que no corresponden a la realidad y que buscan perjudicar injustamente la imagen del emprendimiento familiar. Aseguró que no permitirá que se actúe con impunidad y que, ahora que creará contenido en YouTube, utilizará esa plataforma para defenderse.

María Pía Copello también habló sobre los negocios de sus suegros

De otro lado, María Pía Copello resaltó el esfuerzo de sus suegros, a quienes describió como provincianos que trabajaron durísimo para salir adelante. "Son dos provincianos que remaron durísimo para llegar a donde han llegado. Hoy ellos tienen un grupo económico grande, lo que pasa es que ellos son, quiero decirlo con total honestidad, bajo perfil. La mayoría de las cosas las exportan y tienen varios negocios", describió.