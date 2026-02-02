HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

LAS 10 DEL DÍA con CÉSAR ROMERO | PROGRAMA del 02/02/26

Streamers

María Pía Copello advierte acciones tras cuestionamientos al emprendimiento ‘Catitejas’ de su hija: "Mi comunidad sabe cómo surgió"

Conductora del canal +QTV rechazó los ataques contra el emprendimiento de su hija y advirtió que no permitirá difamaciones

Copello lamentó que se intente desacreditar el negocio de su hija.
Copello lamentó que se intente desacreditar el negocio de su hija. | Foto: composición LR/+QTV

María Pía Copello lanzó el primer podcast de su canal de streaming +QTV en YouTube este lunes 2 de enero. La exconductora de 'MQM' aprovechó para advertir posibles acciones legales contra aquellos que estarían cuestionando el emprendimiento de su menor hija. Así mismo, enfatizó que su comunidad de las redes sociales sabría cómo nació el negocio familiar que hoy cuenta con stands en diferentes centros comerciales.

María Pía Copello defiende el emprendimiento de su hija tras críticas en redes sociales

La conductora del podcast ‘Sin más que decir’ rechazó y descalificó los ataques virtuales difundidos en redes sociales contra ‘Catitejas’, el emprendimiento de chocotejas artesanales de su hija, y cuestionó duramente los comentarios que buscan desacreditar la legitimidad del negocio.

PUEDES VER: Gabriel Calvo de La Roro Network se muestra incómodo al referirse al nuevo canal de María Pía Copello: "No hay que dar luz"

lr.pe

"Todo tiene un límite, sobre todo cuando no solamente se miente, sino que se difama. Se han metido con el negocio de mi hija ‘Catitejas’, a mi modo de ver, y creo que la gente que me está viendo, lo más bajo que puede pasar, porque realmente es algo que mi comunidad sabe cómo surgió, que vino del emprendimiento del colegio, de una niña y de pronto que lo quieran manchar, ese negocio y atribuirle cosas que no son, de la peor manera", resaltó.

En ese sentido, remarcó que se están atribuyendo hechos que no corresponden a la realidad y que buscan perjudicar injustamente la imagen del emprendimiento familiar. Aseguró que no permitirá que se actúe con impunidad y que, ahora que creará contenido en YouTube, utilizará esa plataforma para defenderse.

PUEDES VER: María Pía Copello revela que productor de La Manada le hizo advertencia antes del estreno de su podcast: “Me sorprendió”

lr.pe

María Pía Copello también habló sobre los negocios de sus suegros

De otro lado, María Pía Copello resaltó el esfuerzo de sus suegros, a quienes describió como provincianos que trabajaron durísimo para salir adelante. "Son dos provincianos que remaron durísimo para llegar a donde han llegado. Hoy ellos tienen un grupo económico grande, lo que pasa es que ellos son, quiero decirlo con total honestidad, bajo perfil. La mayoría de las cosas las exportan y tienen varios negocios", describió.

Notas relacionadas
María Pía Copello revela que productor de La Manada le hizo advertencia antes del estreno de su podcast: “Me sorprendió”

María Pía Copello revela que productor de La Manada le hizo advertencia antes del estreno de su podcast: “Me sorprendió”

LEER MÁS
Reimond Manco, sobre el doble rol de Hernán Barcos en FC Cajamarca: “No puedes ser juez y parte”

Reimond Manco, sobre el doble rol de Hernán Barcos en FC Cajamarca: “No puedes ser juez y parte”

LEER MÁS
María Pía Copello sale en defensa de los padres de su esposo Samuel Dyer tras críticas en redes sociales: “Son dos provincianos que remaron durísimo”

María Pía Copello sale en defensa de los padres de su esposo Samuel Dyer tras críticas en redes sociales: “Son dos provincianos que remaron durísimo”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Examen en Brasil evidencia que 13.000 alumnos a punto de acabar Medicina no están listos para ejercer

Docentes peruanos del Sutep protestan por falta de pago de CTS 2026: "Ya nos hemos cansado de dialogar"

Segunda cabecilla del grupo armado Clan del Golfo fallece en Colombia tras naufragio en el río Esmeralda

Streamers

Laura Spoya llama en vivo a su exesposo, Brian Rullan, y lo invita a asistir al programa 'La Manada': "Ya nos llevamos bien"

Tiktoker Suemi fue a denunciar un robo, pero policía usó su número para escribirle por WhatsApp: “Lo bloqueé”

Influencer peruano Sr. Pulsera ganó el TikTok Awards 2026 y emociona al dedicar premio al país: "Perú es clave"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ciro Castillo acude al Gore Callao para retomar su cargo tras anularse prisión preventiva, pero no lo dejan ingresar

Link ONPE para saber si soy miembro de mesa en Elecciones Generales 2026

Manuel Augusto Blacker Miller, excanciller de Alberto Fujimori, falleció a los 80 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025