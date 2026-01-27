HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Samahara Lobatón continuaría viviendo con Bryan Torres, según abogado de Melissa Klug: "Sigue con él"

Tras una diligencia en la que Melissa Klug participó, el abogado Benji Espinoza habló sobre el caso de Samahara Lobatón, quien mantendría la convivencia con Bryan Torres en medio de delicada investigación.

Melissa Klug denunció a Bryan Torres por intento de feminicidio en agravio de Samahara Lobatón.
Melissa Klug denunció a Bryan Torres por intento de feminicidio en agravio de Samahara Lobatón. | Foto: composición LR/Instagram

El abogado de Melissa Klug, Benji Espinoza, aseguró que Samahara Lobatón sigue viviendo con Bryan Torres, pese a la denuncia por agresión que involucra al cantante, quien es el padre de los dos últimos hijos de la influencer. La declaración se dio durante una entrevista en la que el representante legal detalló aspectos del proceso y la situación actual de la joven, tras una diligencia en la que participó Klug, su madre.

El caso se encuentra en manos del Ministerio Público, que evalúa las pruebas presentadas, entre ellas un video que registraría el incidente. Espinoza explicó que la falta de colaboración de Lobatón con las autoridades se debería a su convivencia con Torres y que esta situación complicaría el avance de las diligencias.

TE RECOMENDAMOS

¿POR QUÉ OCURREN TANTOS ACCIDENTES? LOS TRÁNSITOS PLANETARIOS | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Melissa Klug pide a la Fiscalía ser incluida en la investigación de la agresión de Bryan Torres a su hija Samahara Lobatón

lr.pe

Samahara Lobatón mantendría convivencia con Bryan Torres

De acuerdo con la visión legal de Espinoza, Samahara no se identifica como agraviada, aunque lo sea. "Samahara, lamentablemente, es víctima, pero no reconoce ser víctima", declaró. Según el letrado, la joven atraviesa un proceso de negación y se encuentra bajo control, lo que sería un reflejo de la convivencia con Bryan Torres, denunciado en enero de 2026 por Klug tras conocer el episodio de agresión.

En diálogo con Exitosa, Espinoza fue consultado de manera directa sobre si la influencer seguía compartiendo vivienda con el cantante. Su respuesta fue clara: "Sigue con él". Para el abogado, esa circunstancia es clave para entender la posición que la joven ha asumido frente al caso. "Por eso se explica todo lo que está pasando", añadió, aludiendo a que la convivencia con el presunto agresor condiciona las declaraciones y la actitud de la joven en el proceso.

PUEDES VER: Fiscalía excluye a Melissa Klug de investigación por agresión de Bryan Torres contra su hija Samahara Lobatón

lr.pe

Video de Samahara Lobatón y Bryan Torres dura más tiempo y sería determinante para la investigación

Benji Espinoza explicó más adelante que tanto él como Melissa Klug acudieron a declarar durante las diligencias realizadas el lunes 26 de enero. Según relató, la empresaria entregó la información que conoce sobre el caso y detalló cómo la obtuvo, aportando elementos que considera relevantes para la investigación del Ministerio Público.

En ese contexto, el abogado destacó la importancia del registro de la agresión, el cual fue difundido en redes sociales. "El video que se ve, que es de dos minutos con dieciséis segundos, es apenas un fragmento de todo un video amplio", señaló, precisando que el material completo tendría más de veinte minutos y que la Fiscalía debe obtenerlo íntegro para evaluar el contexto real de los hechos.

Espinoza también se refirió a las consecuencias legales que, en su opinión, debería enfrentar el cantante. "Me queda claro que en cualquier país civilizado del mundo, donde su sistema de justicia funcione, a Bryan Torres le espera la cárcel", declaró. Además, añadió que se configura un escenario de prisión preventiva. "Mientras Bryan esté libre, Samahara no va a hablar. Y eso se llama peligro de obstaculización, cuando el agente tiene control sobre la fuente de prueba", sentenció.

Notas relacionadas
Melissa Klug pide a la Fiscalía ser incluida en la investigación de la agresión de Bryan Torres a su hija Samahara Lobatón

Melissa Klug pide a la Fiscalía ser incluida en la investigación de la agresión de Bryan Torres a su hija Samahara Lobatón

LEER MÁS
Fiscalía excluye a Melissa Klug de investigación por agresión de Bryan Torres contra su hija Samahara Lobatón

Fiscalía excluye a Melissa Klug de investigación por agresión de Bryan Torres contra su hija Samahara Lobatón

LEER MÁS
Samahara Lobatón reaparece con nueva cuenta en TikTok y lanza conmovedor mensaje: "Desde que soy mamá, sé que es mi mayor vocación"

Samahara Lobatón reaparece con nueva cuenta en TikTok y lanza conmovedor mensaje: "Desde que soy mamá, sé que es mi mayor vocación"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nelly Rossinelli cuenta que pasó mal momento en playa exclusiva de Perú: "Me dio una cólera"

Nelly Rossinelli cuenta que pasó mal momento en playa exclusiva de Perú: "Me dio una cólera"

LEER MÁS
¡Se defiende! Trabajador de hotel asegura que retiró a padre de Tony Succar por tener problemas de ira: "Fue maleducado"

¡Se defiende! Trabajador de hotel asegura que retiró a padre de Tony Succar por tener problemas de ira: "Fue maleducado"

LEER MÁS
Joven recuerda cómo Magaly Medina la ayudó cuando la despidieron de su trabajo para que no la vean llorando: “Salí por la puerta grande”

Joven recuerda cómo Magaly Medina la ayudó cuando la despidieron de su trabajo para que no la vean llorando: “Salí por la puerta grande”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan en Bolivia a conviviente de ‘Jhonsson’, cabecilla de la temida banda Los Pulpos

Precios en mercados HOY 27 de enero: pollo, papa, limón, cebolla, huevos, arroz y otros de canasta básica en Perú

Juan Acevedo: "Siempre he sido un apasionado de mi vocación"

Espectáculos

Tony Succar revela qué medidas tomará el hotel tras incidente ocurrido con su padre en Estados Unidos: "Ojalá esto no vuelva a repetirse"

Nelly Rossinelli cuenta que pasó mal momento en playa exclusiva de Perú: "Me dio una cólera"

Tula Rodríguez enfurece contra páginas que inventaron su fallecimiento: “Hay que tener el cerebro torcido”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Informe del JEE advierte que candidato presidencial del partido Patriótico del Perú habría declarado información falsa

César Hinostroza seguirá con prisión preventiva: PJ ratifica medida por 36 meses

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025