Samahara Lobatón continuaría viviendo con Bryan Torres, según abogado de Melissa Klug: "Sigue con él"

El abogado de Melissa Klug, Benji Espinoza, aseguró que Samahara Lobatón sigue viviendo con Bryan Torres, pese a la denuncia por agresión que involucra al cantante, quien es el padre de los dos últimos hijos de la influencer. La declaración se dio durante una entrevista en la que el representante legal detalló aspectos del proceso y la situación actual de la joven, tras una diligencia en la que participó Klug, su madre.

El caso se encuentra en manos del Ministerio Público, que evalúa las pruebas presentadas, entre ellas un video que registraría el incidente. Espinoza explicó que la falta de colaboración de Lobatón con las autoridades se debería a su convivencia con Torres y que esta situación complicaría el avance de las diligencias.

Samahara Lobatón mantendría convivencia con Bryan Torres

De acuerdo con la visión legal de Espinoza, Samahara no se identifica como agraviada, aunque lo sea. "Samahara, lamentablemente, es víctima, pero no reconoce ser víctima", declaró. Según el letrado, la joven atraviesa un proceso de negación y se encuentra bajo control, lo que sería un reflejo de la convivencia con Bryan Torres, denunciado en enero de 2026 por Klug tras conocer el episodio de agresión.

En diálogo con Exitosa, Espinoza fue consultado de manera directa sobre si la influencer seguía compartiendo vivienda con el cantante. Su respuesta fue clara: "Sigue con él". Para el abogado, esa circunstancia es clave para entender la posición que la joven ha asumido frente al caso. "Por eso se explica todo lo que está pasando", añadió, aludiendo a que la convivencia con el presunto agresor condiciona las declaraciones y la actitud de la joven en el proceso.

Video de Samahara Lobatón y Bryan Torres dura más tiempo y sería determinante para la investigación

Benji Espinoza explicó más adelante que tanto él como Melissa Klug acudieron a declarar durante las diligencias realizadas el lunes 26 de enero. Según relató, la empresaria entregó la información que conoce sobre el caso y detalló cómo la obtuvo, aportando elementos que considera relevantes para la investigación del Ministerio Público.

En ese contexto, el abogado destacó la importancia del registro de la agresión, el cual fue difundido en redes sociales. "El video que se ve, que es de dos minutos con dieciséis segundos, es apenas un fragmento de todo un video amplio", señaló, precisando que el material completo tendría más de veinte minutos y que la Fiscalía debe obtenerlo íntegro para evaluar el contexto real de los hechos.

Espinoza también se refirió a las consecuencias legales que, en su opinión, debería enfrentar el cantante. "Me queda claro que en cualquier país civilizado del mundo, donde su sistema de justicia funcione, a Bryan Torres le espera la cárcel", declaró. Además, añadió que se configura un escenario de prisión preventiva. "Mientras Bryan esté libre, Samahara no va a hablar. Y eso se llama peligro de obstaculización, cuando el agente tiene control sobre la fuente de prueba", sentenció.