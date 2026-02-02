María Pía Copello inicia una nueva etapa profesional con el lanzamiento de su canal de streaming ‘+QTV’. El estreno está programado para este lunes 2 de febrero. | Fotos: difusión.

María Pía Copello inicia una nueva etapa profesional con el lanzamiento de su canal de streaming ‘+QTV’. El estreno está programado para este lunes 2 de febrero. | Fotos: difusión.

María Pía Copello ha dado un giro de 180° a su carrera profesional. Tras haber trabajado varios años en la televisión, ahora la influencer tendrá su propio proyecto de streaming, donde ella será la jefa. Por eso, toda su energía está puesta para este lunes 2 de febrero, fecha en que se estrena su canal ‘+QTV’, que ofrecerá programas de deportes, espectaculos, de conversación y otros.

La conductora e influencer estará a la cabeza de 'Sin +Q decir', primer programa de su canal +QTV, donde estará acompañada de un grupo de destacadas figuras como Daniela Darcourt, el streamer Dafonseca, Israel Dreyfus, Flavia López y Diego Rivera. Este pódcast iniciará este lunes 2 de febrero a las 10:50 a.m.

TE RECOMENDAMOS NUMEROLOGÍA 2026: QUÉ SIGNIFICA EL AÑO 1 Y CÓMO IMPACTARÁ EN TU DESTINO |ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

María Pía Copello feliz por el estreno de su canal ‘+QTV’



María Pía Copello comentó que está viviendo una nueva etapa profesional con el lanzamiento de su canal +QTV, el cual será producido por Peter Fajardo, uno de los fundadores de ‘Esto es guerra’.

“En octubre de año pasado conversamos con Peter Fajardo para hacer realidad el proyecto y coincidimos en muchas ideas. Hoy, cuatro meses después estamos próximos a estrenar, esto marca una nueva etapa profesional para mí, un nuevo reto, por eso dejé la televisión diaria pues necesitaba tiempo para dedicarlo a algo que es propio y crear una comunidad bonita”, dijo la expresentadora de ‘Mande quien mande’.

A pesar de las grandes expectativas que hay por este nuevo canal, María Pía sabe que no será fácil ganarse el cariño y apoyo del público. Por eso, señaló que esto lo ve como una maratón, pues sabe que será complicado al comienzo pero ella y todo su equipo están comprometidos en conquistar el público.

“Lo veo como una maratón, una carrera de largo aliento, sé que va a ser difícil al comienzo, pero sé que lo vamos a lograr. Nuestra mayor característica es que somos chancones, dedicados, constantes, comprometidos”, agregó.

María Pía Copello anuncia más programas para su canal ‘+QTV’



Además del estreno de 'Sin +Q decir', María Pía aseguró que el canal +QTV tendrá muchos espacios de entretenimiento con programas de deportes, espectáculos, de conversación y más que sumen.

“Vamos a tener muchos programas, como de deportes, espectáculos, de conversación y sumaremos muchos más a la parrilla porque queremos hacer de todo”, añadió.

Por ejemplo, se sabe que Aldo Miyashiro acompañará a Paolo Guerrero en un programa, señalando que los fines de semana serán entretenidos con dicha dupla. Mientras que otro de los espacios contará con la presencia de Karina Rivera, Ric La Torre y Samuel Suárez.



¿Quiénes serán la competencia de María Pía en YouTube?

