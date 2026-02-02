HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Las aventuras de José Jerí y Rospigliosi contra la justicia | Sin Guion con Rosa María Palacios

Espectáculos

María Pía Copello debuta en el streaming: cuándo se estrena su primer programa, qué famosos lo integrarán y quiénes son su competencia

María Pía Copello debuta este lunes 2 de febrero con 'Sin +Q decir' junto a Daniela Darcourt, el streamer Dafonseca, Israel Dreyfus, Flavia López y Diego Rivera.


María Pía Copello inicia una nueva etapa profesional con el lanzamiento de su canal de streaming ‘+QTV’. El estreno está programado para este lunes 2 de febrero.
María Pía Copello inicia una nueva etapa profesional con el lanzamiento de su canal de streaming ‘+QTV’. El estreno está programado para este lunes 2 de febrero. | Fotos: difusión.

María Pía Copello ha dado un giro de 180° a su carrera profesional. Tras haber trabajado varios años en la televisión, ahora la influencer tendrá su propio proyecto de streaming, donde ella será la jefa. Por eso, toda su energía está puesta para este lunes 2 de febrero, fecha en que se estrena su canal ‘+QTV’, que ofrecerá programas de deportes, espectaculos, de conversación y otros.

La conductora e influencer estará a la cabeza de 'Sin +Q decir', primer programa de su canal +QTV, donde estará acompañada de un grupo de destacadas figuras como Daniela Darcourt, el streamer Dafonseca, Israel Dreyfus, Flavia López y Diego Rivera. Este pódcast iniciará este lunes 2 de febrero a las 10:50 a.m.

TE RECOMENDAMOS

NUMEROLOGÍA 2026: QUÉ SIGNIFICA EL AÑO 1 Y CÓMO IMPACTARÁ EN TU DESTINO |ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: María Pía Copello rompe en llanto al despedirse de su hijo quien radicará en Estados Unidos por estudios: 'Criar también es aprender a soltar'

lr.pe

María Pía Copello feliz por el estreno de su canal ‘+QTV’

María Pía Copello comentó que está viviendo una nueva etapa profesional con el lanzamiento de su canal +QTV, el cual será producido por Peter Fajardo, uno de los fundadores de ‘Esto es guerra’.

“En octubre de año pasado conversamos con Peter Fajardo para hacer realidad el proyecto y coincidimos en muchas ideas. Hoy, cuatro meses después estamos próximos a estrenar, esto marca una nueva etapa profesional para mí, un nuevo reto, por eso dejé la televisión diaria pues necesitaba tiempo para dedicarlo a algo que es propio y crear una comunidad bonita”, dijo la expresentadora de ‘Mande quien mande’.

A pesar de las grandes expectativas que hay por este nuevo canal, María Pía sabe que no será fácil ganarse el cariño y apoyo del público. Por eso, señaló que esto lo ve como una maratón, pues sabe que será complicado al comienzo pero ella y todo su equipo están comprometidos en conquistar el público.

“Lo veo como una maratón, una carrera de  largo aliento, sé que va a ser difícil al comienzo, pero sé que lo vamos a lograr. Nuestra mayor característica es que somos chancones, dedicados, constantes, comprometidos”, agregó.

PUEDES VER: María Pía Copello responde a sus detractores sobre entrega de "cheques en blanco" en su canal de streaming: "No se crean todo"

lr.pe

María Pía Copello anuncia más programas para su canal ‘+QTV’

Además del estreno de 'Sin +Q decir', María Pía aseguró que el canal +QTV tendrá muchos espacios de entretenimiento con programas de deportes, espectáculos, de conversación y más que sumen.

“Vamos a tener muchos programas, como de deportes, espectáculos, de conversación y sumaremos muchos más a la parrilla porque queremos hacer de todo”, añadió.

Por ejemplo, se sabe que Aldo Miyashiro acompañará a Paolo Guerrero en un programa, señalando que los fines de semana serán entretenidos con dicha dupla. Mientras que otro de los espacios contará con la presencia de Karina Rivera, Ric La Torre y Samuel Suárez.

¿Quiénes serán la competencia de María Pía en YouTube?

  • ‘La Manada’ con Mario Irivarren, Laura Spoya, Gerardo Pe y Suheyn Cipriani. Se transmite de lunes a viernes a las 11:00 a. m. por SatélitePlus, el canal digital de Jefferson Farfán.
  • ‘Nadie se salva’, de La Roro Network, con Gabriel Calvo, Pablo Saldarriaga y Jhovan Tomasevich. Se transmite de lunes a viernes al aire de 10:00 a. m. a 11:45 a. m.
  • ‘Mostritos y Pirañas’, canal GV Play que le pertenece a Gisela Valcárcel. Este programa de streaming de Actualidad se emite de lunes a viernes de 10:00 a. m. a 11:30 a.m.
Notas relacionadas
María Pía Copello responde a sus detractores sobre entrega de "cheques en blanco" en su canal de streaming: "No se crean todo"

María Pía Copello responde a sus detractores sobre entrega de "cheques en blanco" en su canal de streaming: "No se crean todo"

LEER MÁS
Aldo Miyashiro se une a +QTV de María Pía Copello y hará dupla con Paolo Guerrero en nuevo programa

Aldo Miyashiro se une a +QTV de María Pía Copello y hará dupla con Paolo Guerrero en nuevo programa

LEER MÁS
María Pía Copello anuncia convocatoria para sumar nuevas figuras a su canal de streaming y causa revuelo en redes: “Podrías ser el próximo jale”

María Pía Copello anuncia convocatoria para sumar nuevas figuras a su canal de streaming y causa revuelo en redes: “Podrías ser el próximo jale”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Melcochita expone el motivo por el que se separó de Monserrat Seminario y confirma que quiere divorciarse: "Se gastó toda mi plata"

Melcochita expone el motivo por el que se separó de Monserrat Seminario y confirma que quiere divorciarse: "Se gastó toda mi plata"

LEER MÁS
Yessenia Villanueva, hija de Melcochita, enfrenta a Monserrat tras asegurar que el cómico la abandonó y le hace peculiar pedido: “A trabajar”

Yessenia Villanueva, hija de Melcochita, enfrenta a Monserrat tras asegurar que el cómico la abandonó y le hace peculiar pedido: “A trabajar”

LEER MÁS
Monserrat Seminario hace fuerte advertencia a Melcochita tras denunciar amenazas en su contra: "Si hablo, te vas de picada"

Monserrat Seminario hace fuerte advertencia a Melcochita tras denunciar amenazas en su contra: "Si hablo, te vas de picada"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados examen UNALM 2026-I: link oficial para saber quiénes ingresaron a la Universidad Nacional Agraria La Molina

Alfonso López Chau: "No quiero ser un presidente secuestrado, amarrado por un Congreso que no deja hacer las cosas"

[Vía L1 Max] Universitario vs ADT EN VIVO HOY por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1

Espectáculos

Susana Alvarado se pronuncia sobre su relación con Paco Bazán pese a sus apretadas agendas: "Siempre intentamos estar juntos"

Monserrat Seminario denuncia que recibe amenazas contra su vida tras confirmar ruptura con Melcochita: “Ya pedí garantías”

Melcochita expone el motivo por el que se separó de Monserrat Seminario y confirma que quiere divorciarse: "Se gastó toda mi plata"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alfonso López Chau: "No quiero ser un presidente secuestrado, amarrado por un Congreso que no deja hacer las cosas"

Elecciones 2026: catorce partidos prometen reducir ministerios en sus planes de gobierno

Elecciones 2026: Libertad Popular denuncia que sistema de la ONPE no permitiría cumplir con franja electoral

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025