María Pía Copello sale en defensa de los padres de su esposo Samuel Dyer tras críticas en redes sociales: “Son dos provincianos que remaron durísimo”

Conductora María Pía Copello lamentó que se ataque el esfuerzo de sus suegros y afirmó que no tolerará difamaciones sin fundamento.

Durante el estreno de su programa 'Sin más que decir' en el canal +QTV, María Pía Copello tomó un momento para responder a las duras críticas que recibió en redes sociales tras el lanzamiento de su nuevo espacio digital. La conductora anunció que, a partir de ahora, usará su plataforma para abordar directamente este tipo de cuestionamientos y no dudó en defender a las empresas relacionadas con la familia de su esposo, Samuel Dyer, afirmando que no permitirá ataques sin fundamento.

María Pía Copello responde a críticas y sale en defensa de la familia de su esposo Samuel Dyer

Copello fue clara al pedir que se celebre el éxito y se deje de lado la mezquindad. Aseguró que esta sería la última vez que hablaría del tema públicamente, pero dejó en claro que no se quedará callada. "Es algo que no pienso permitir, sí me voy a defender", expresó, subrayando que las críticas cruzaron límites al involucrar a su familia política sin justificación.

En ese contexto, la exconductora de televisión destacó el origen y esfuerzo de sus suegros. "Son dos provincianos que remaron durísimo para llegar a donde han llegado, y no solamente ellos, sino muchísimos emprendedores hacen exactamente lo mismo. Entonces poner en tela así con total ligereza de dónde ellos han hecho su fortuna, sin ni siquiera preguntarle a nadie, eso de verdad es muy feo", enfatizó.

También explicó que el grupo económico que poseen hoy es el resultado de años de trabajo. "Hoy ellos tienen un grupo económico grande, lo que pasa es que ellos son, quiero decirlo con total honestidad, bajo perfil. La mayoría de las cosas las exportan y tienen varios negocios, pero no vamos a entrar en ese detalle, sino que vamos a entrar en el detalle de lo que están haciendo con su familia y no me parece justo", sostuvo.

María Pía Copello recuerda el secuestro de su suegro Samuel Dyer Ampudia

Finalmente, María Pía recordó un episodio delicado de su pasado familiar al revelar que, en la década de los noventa, su suegro fue secuestrado y que, para justificar ese hecho, se habría lanzado una campaña de difamación con acusaciones que luego fueron investigadas y archivadas.

"En los noventas mi suegro fue secuestrado y para justificar ese secuestro, surgió una campaña de difamación. Unas acusaciones falsas y todas esas fueron investigadas y archivadas. Todo esto está en el informe público de la Comisión de la Verdad. El público también tiene que ser responsable de lo que se consume. Como yo no tengo nada que temer, la familia de mi esposo tampoco, abiertamente hemos decidido tocar ese tema hoy. No pienso tocar este tema más", finalizó.

