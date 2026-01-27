María Pía Copello anuncia convocatoria para sumar nuevas figuras a su canal de streaming. | Foto composición LR / Google

María Pía Copello volvió a captar la atención en plataformas digitales tras anunciar una convocatoria abierta dirigida a creadores de contenido interesados en integrarse a su canal de streaming +QTV. El llamado surgió en medio de comentarios que señalaban que el proyecto estaría sumando figuras vinculadas a otros espacios digitales.

Lejos de esquivar la conversación, la exconductora de televisión optó por responder de forma directa y lanzó una invitación pública que no tardó en generar expectativa entre usuarios de distintas comunidades digitales.

María Pía lanza convocatoria abierta en su canal +QTV

A través de una publicación en Instagram, la conductora difundió un flyer con un mensaje claro y provocador. “Convocatoria abierta #PIAJÁLAME ¡A todos los talentos! Porque aquí nos sobra el presupuesto”, se lee en la imagen compartida desde la cuenta oficial del canal.

En el mismo anuncio, el equipo de +QTV animó a los interesados a participar de manera creativa. “Etiquétanos en tus historias y quién sabe podrías ser el nuevo jale”, indicaron, despertando el interés inmediato de creadores de distintos rubros.

Revuelo en redes tras anuncio de María Pía

La respuesta del público no se hizo esperar. Decenas de usuarios comenzaron a compartir historias con el hashtag propuesto, acompañadas de mensajes donde explicaban por qué merecían una oportunidad dentro del proyecto.

Desde tiktokers hasta emprendedores con contenido poco convencional, como repostería para mascotas, se sumaron a la iniciativa. Muchos de estos videos fueron repostados por la propia María Pía en sus historias, lo que incrementó aún más la visibilidad de la convocatoria.

Figuras que integran el canal de streaming de María Pía

El canal +QTV fue anunciado en diciembre de 2025 y desde entonces ha llamado la atención por la presencia de reconocidas personalidades. Entre los nombres confirmados figuran Paolo Guerrero, Daniela Darcourt, Karina Rivera, además de otros rostros ligados al espectáculo nacional.

El proyecto contempla distintas secciones y dinámicas diseñadas para conectar con audiencias digitales. En su lanzamiento, María Pía expresó su entusiasmo por este nuevo reto profesional. “Estoy nerviosa por primera vez en la vida, no, varias veces, pero ya va a empezar todo. Espero que todo sea un éxito y realmente sorprenderlos, que es la idea”, señaló en ese momento.