El lanzamiento del nuevo canal digital +QTV en YouTube sigue generando reacciones en el streaming. Este proyecto, liderado por María Pía Copello, marca un nuevo capítulo en su carrera después de dejar el programa "MQM", y captó la atención al incluir a figuras reconocidas como Paolo Guerrero, Pol Deportes y Daniela Darcourt. Sin embargo, el estreno no estuvo libre de tensiones con otros espacios de la competencia al revelar que Abneer Robles, actual productor del streaming La Manada, le envió un mensaje poco agradable.

María Pía Copello recibió mensaje de Abneer Robles: "Sí me dolió"

En el estreno del podcast 'Sin más que decir', María Pía Copello compartió que, a pocas horas del lanzamiento de su programa, recibió un mensaje del productor del podcast 'La Manada', Abneer Robles. Según contó, una parte del contenido le resultó especialmente incómoda. Todo se habría originado cuando la producción de +QTV intentó contratar durante el fin de semana a un integrante de 'La Manada'.

"Una parte que, si me dolió, me dijo que ya estaba recibiendo bastante hate, como para recibir más", dejando entrever que el mensaje tuvo un impacto emocional inesperado en ella. "Lo sentí como amenaza, como una advertencia. ¿Por qué comentarme una cosa así cuando yo no he hecho nada? Creo que hay formas de entendernos de otra manera, me sorprendió bastante de Abneer, no merecía un mensaje como ese. Él me estaba reclamando", expresó.

En su defensa, Copello aseguró que el enfoque de +QTV no sería generar enfrentamientos ni polémicas con otros programas o creadores de contenido. Además, exhortó a que cualquier reclamo se canalice directamente con la producción y no con ella, ya que aseguró no estar al tanto de algunos pedidos o coordinaciones internas. "No tendrían por qué haberme enviado ese mensaje a mí. Me sorprendió y me bajoneó un poco", comentó, reiterando que su canal digital busca diferenciarse.

¿Quiénes serán la competencia de María Pía en YouTube?