HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 2 de febrero | LR+ Noticias

Streamers

María Pía Copello revela que productor de La Manada le hizo advertencia antes del estreno de su podcast: “Me sorprendió”

Durante el estreno de su podcast, María Pía contó que recibió un mensaje de Abneer Robles luego de que su producción intentó incorporar a un integrante de 'La Manada'. 

Lanzamiento de +QTV en YouTube genera tensiones.
Lanzamiento de +QTV en YouTube genera tensiones. | Foto: composición LR/+QTV

El lanzamiento del nuevo canal digital +QTV en YouTube sigue generando reacciones en el streaming. Este proyecto, liderado por María Pía Copello, marca un nuevo capítulo en su carrera después de dejar el programa "MQM", y captó la atención al incluir a figuras reconocidas como Paolo Guerrero, Pol Deportes y Daniela Darcourt. Sin embargo, el estreno no estuvo libre de tensiones con otros espacios de la competencia al revelar que Abneer Robles, actual productor del streaming La Manada, le envió un mensaje poco agradable.

María Pía Copello recibió mensaje de Abneer Robles: "Sí me dolió"

En el estreno del podcast 'Sin más que decir', María Pía Copello compartió que, a pocas horas del lanzamiento de su programa, recibió un mensaje del productor del podcast 'La Manada', Abneer Robles. Según contó, una parte del contenido le resultó especialmente incómoda. Todo se habría originado cuando la producción de +QTV intentó contratar durante el fin de semana a un integrante de 'La Manada'.

PUEDES VER: Gabriel Calvo de La Roro Network se muestra incómodo al referirse al nuevo canal de María Pía Copello: "No hay que dar luz"

lr.pe

"Una parte que, si me dolió, me dijo que ya estaba recibiendo bastante hate, como para recibir más", dejando entrever que el mensaje tuvo un impacto emocional inesperado en ella. "Lo sentí como amenaza, como una advertencia. ¿Por qué comentarme una cosa así cuando yo no he hecho nada? Creo que hay formas de entendernos de otra manera, me sorprendió bastante de Abneer, no merecía un mensaje como ese. Él me estaba reclamando", expresó.

En su defensa, Copello aseguró que el enfoque de +QTV no sería generar enfrentamientos ni polémicas con otros programas o creadores de contenido. Además, exhortó a que cualquier reclamo se canalice directamente con la producción y no con ella, ya que aseguró no estar al tanto de algunos pedidos o coordinaciones internas. "No tendrían por qué haberme enviado ese mensaje a mí. Me sorprendió y me bajoneó un poco", comentó, reiterando que su canal digital busca diferenciarse.

PUEDES VER: Laura Spoya llama en vivo a su exesposo, Brian Rullan, y lo invita a asistir al programa 'La Manada': "Ya nos llevamos bien"

lr.pe

¿Quiénes serán la competencia de María Pía en YouTube?

  • ‘La Manada’ con Mario Irivarren, Laura Spoya, Gerardo Pe y Suheyn Cipriani. Se transmite de lunes a viernes a las 11.00 a. m. por SatélitePlus, el canal digital de Jefferson Farfán.
  • ‘Nadie se salva’, de La Roro Network, con Gabriel Calvo, Pablo Saldarriaga y Jhovan Tomasevich. Se transmite de lunes a viernes al aire de 10:00 a. m. a 11:45 a. m.
  • ‘Mostritos y Pirañas’, canal GV Play que le pertenece a Gisela Valcárcel. Este programa de streaming de actualidad se emite de lunes a viernes de 10:00 a. m. a 11:30 a.m.

Notas relacionadas
María Pía Copello sale en defensa de los padres de su esposo Samuel Dyer tras críticas en redes sociales: “Son dos provincianos que remaron durísimo”

María Pía Copello sale en defensa de los padres de su esposo Samuel Dyer tras críticas en redes sociales: “Son dos provincianos que remaron durísimo”

LEER MÁS
Gabriel Calvo de La Roro Network se muestra incómodo al referirse al nuevo canal de María Pía Copello: "No hay que dar luz"

Gabriel Calvo de La Roro Network se muestra incómodo al referirse al nuevo canal de María Pía Copello: "No hay que dar luz"

LEER MÁS
María Pía Copello debuta en el streaming: cuándo se estrena su primer programa, qué famosos lo integrarán y quiénes son su competencia

María Pía Copello debuta en el streaming: cuándo se estrena su primer programa, qué famosos lo integrarán y quiénes son su competencia

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Científicos chinos revelan que las colillas de cigarrillos podrían ser materiales clave para almacenar energía y crear baterías

Boric confirma inscripción de Michelle Bachelet para dirigir la ONU, mientras Kast evita expresar una postura

Indecopi multa a La Tinka con S/18.651 y le ordena devolver S/23.800 a usuario por bloquear su cuenta de Te Apuesto injustificadamente

Streamers

Laura Spoya llama en vivo a su exesposo, Brian Rullan, y lo invita a asistir al programa 'La Manada': "Ya nos llevamos bien"

Tiktoker Suemi fue a denunciar un robo, pero policía usó su número para escribirle por WhatsApp: “Lo bloqueé”

Influencer peruano Sr. Pulsera ganó el TikTok Awards 2026 y emociona al dedicar premio al país: "Perú es clave"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ciro Castillo acude al Gore Callao para retomar su cargo tras anularse prisión preventiva, pero no lo dejan ingresar

Link ONPE para saber si soy miembro de mesa en Elecciones Generales 2026

Manuel Augusto Blacker Miller, excanciller de Alberto Fujimori, falleció a los 80 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025