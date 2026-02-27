Los conflictos entre Darinka Ramírez y Jefferson Farfán parecen no tener fin. La joven confesó recientemente que ella y Sebastián Gonzales, su novio empresario dedicado al rubro de la construcción, son quienes asumen los gastos de la hija que tienen en común con el exfutbolista, quien en los próximos días comenzará el nido.

Por ello, la modelo cuestionó públicamente al conductor del podcast ‘Enfocados’, afirmando que no ha tenido ni la consideración de preguntar qué necesita la niña. “Ni siquiera ha preguntado qué es lo que necesita la bebé para el inicio escolar, que ya es la siguiente semana”, expresó en el programa ‘Arriba mi gente’.

Darinka Ramírez revela todo lo que gastó para el inicio escolar de su hija con Farfán

Darinka Ramírez detalló la serie de gastos que realizó junto a su actual pareja, padre de su segundo bebé que está en camino, para que su hija inicie el año escolar en óptimas condiciones. “Bueno, yo ya hice el pago inicial, la matrícula, se tiene que pagar la mensualidad, sus útiles ya han sido entregados, su uniforme, son varios pagos, ¿no?”, señaló con evidente fastidio.

Además, aclaró que no atraviesa sola esta etapa de múltiples gastos gracias al apoyo de su pareja: “(¿Y todo eso tú has cubierto todo?), consultó el reportero de Latina, recibiendo como respuesta: “Y mi pareja, que es mi soporte ahorita”, sentenció la influencer, quien hace unos días reveló a nivel nacional la identidad de su novio Sebastián Gonzales.

Darinka Ramírez afirma que Farfán no muestra interés por su hija

En otra parte de la entrevista con ‘Arriba mi gente’, Darinka Ramírez contó que, hace pocos días, Jefferson Farfán fue a ver a la hija que tienen en común tras haber estado un mes ausente. Asimismo, aseguró que no lleva ningún tipo de relación con él, ni siquiera en su rol como padres.

“No tenemos relación, digamos, de padres. Eh, no sabe absolutamente nada si se enferma, si le pasa algo, eh, y también veo que no le interesa. (¿Cuándo fue la última vez que vio a tu pequeña?) Ahora sí, el domingo, después de un mes, creo, si no me equivoco”, compartió Darinka, de 26 años.