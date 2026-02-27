HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Darinka Ramírez confiesa que ella y su novio empresario pagaron el nido de su hija y cuestiona a Jefferson Farfán: “Ni siquiera ha preguntado”

Modelo Darinka Ramírez reveló la serie de gastos que realizó junto con su novio, Sebastián Gonzales, para que la niña que tiene con Jefferson Farfán inicie el año escolar en óptimas condiciones. 

Darinka Ramírez aseguró que Jefferson Farfán no muestra interés por la bebé. Foto: Composición LR/ATV/Instagram.
Darinka Ramírez aseguró que Jefferson Farfán no muestra interés por la bebé. Foto: Composición LR/ATV/Instagram.

Los conflictos entre Darinka Ramírez y Jefferson Farfán parecen no tener fin. La joven confesó recientemente que ella y Sebastián Gonzales, su novio empresario dedicado al rubro de la construcción, son quienes asumen los gastos de la hija que tienen en común con el exfutbolista, quien en los próximos días comenzará el nido.

Por ello, la modelo cuestionó públicamente al conductor del podcast ‘Enfocados’, afirmando que no ha tenido ni la consideración de preguntar qué necesita la niña. “Ni siquiera ha preguntado qué es lo que necesita la bebé para el inicio escolar, que ya es la siguiente semana”, expresó en el programa ‘Arriba mi gente’.

PUEDES VER: Magaly Medina revela la identidad de la pareja de Darinka Ramírez: ¿quién es Sebastián Gonzáles y a qué se dedica?

lr.pe

Darinka Ramírez revela todo lo que gastó para el inicio escolar de su hija con Farfán

Darinka Ramírez detalló la serie de gastos que realizó junto a su actual pareja, padre de su segundo bebé que está en camino, para que su hija inicie el año escolar en óptimas condiciones. “Bueno, yo ya hice el pago inicial, la matrícula, se tiene que pagar la mensualidad, sus útiles ya han sido entregados, su uniforme, son varios pagos, ¿no?”, señaló con evidente fastidio.

Además, aclaró que no atraviesa sola esta etapa de múltiples gastos gracias al apoyo de su pareja: “(¿Y todo eso tú has cubierto todo?), consultó el reportero de Latina, recibiendo como respuesta: “Y mi pareja, que es mi soporte ahorita”, sentenció la influencer, quien hace unos días reveló a nivel nacional la identidad de su novio Sebastián Gonzales.

PUEDES VER: Darinka Ramírez se conmueve en vivo al exponer las palabras de su pareja tras demanda de Jefferson Farfán por la tenencia compartida de su hija

lr.pe

Darinka Ramírez afirma que Farfán no muestra interés por su hija

En otra parte de la entrevista con ‘Arriba mi gente’, Darinka Ramírez contó que, hace pocos días, Jefferson Farfán fue a ver a la hija que tienen en común tras haber estado un mes ausente. Asimismo, aseguró que no lleva ningún tipo de relación con él, ni siquiera en su rol como padres.

“No tenemos relación, digamos, de padres. Eh, no sabe absolutamente nada si se enferma, si le pasa algo, eh, y también veo que no le interesa. (¿Cuándo fue la última vez que vio a tu pequeña?) Ahora sí, el domingo, después de un mes, creo, si no me equivoco”, compartió Darinka, de 26 años.

Notas relacionadas
Magaly Medina revela la identidad de la pareja de Darinka Ramírez: ¿quién es Sebastián Gonzáles y a qué se dedica?

Magaly Medina revela la identidad de la pareja de Darinka Ramírez: ¿quién es Sebastián Gonzáles y a qué se dedica?

LEER MÁS
‘Magaly TV: la firme’ revela primeras imágenes del misterioso novio y padre de la segunda bebé de Darinka Ramírez

‘Magaly TV: la firme’ revela primeras imágenes del misterioso novio y padre de la segunda bebé de Darinka Ramírez

LEER MÁS
Darinka Ramírez se conmueve en vivo al exponer las palabras de su pareja tras demanda de Jefferson Farfán por la tenencia compartida de su hija

Darinka Ramírez se conmueve en vivo al exponer las palabras de su pareja tras demanda de Jefferson Farfán por la tenencia compartida de su hija

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Imitador de Pedro Suárez Vértiz critica al jurado de 'Yo Soy' tras su reciente eliminación: ''Mancharon mi imagen''

Imitador de Pedro Suárez Vértiz critica al jurado de 'Yo Soy' tras su reciente eliminación: ''Mancharon mi imagen''

LEER MÁS
Ricardo Mendoza confiesa que en Navidad 'rompió' su compromiso con Katya Mosquera tras incidente con anillo: "Está reventado"

Ricardo Mendoza confiesa que en Navidad 'rompió' su compromiso con Katya Mosquera tras incidente con anillo: "Está reventado"

LEER MÁS
Ricardo Mendoza asegura que no le tiene envidia a Jorge Luna y confiesa: "Él estaba en nada y ahora está en todo"

Ricardo Mendoza asegura que no le tiene envidia a Jorge Luna y confiesa: "Él estaba en nada y ahora está en todo"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Darinka Ramírez confiesa que ella y su novio empresario pagaron el nido de su hija y cuestiona a Jefferson Farfán: “Ni siquiera ha preguntado”

¿A qué hora juega Alianza Lima vs UTC por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1?

Sanciones severas para corruptos ofrecen candidatos que estarán en la segunda fecha del debate

Espectáculos

Muere Neil Sedaka, legendario cantante a los 86 años: famoso por sus temas ‘Oh carol’ y ‘Calendar girl’

Ricardo Mendoza confiesa que su hoy prometida casi lo deja el día de su cumpleaños y le dio un ultimátum: "Me parchó"

Polémica en 'Yo soy': imitadores de Jowell y Randy habrían sido expulsados tras supuesto intento de agresión en Latina

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Sanciones severas para corruptos ofrecen candidatos que estarán en la segunda fecha del debate

César Acuña: militantes de APP son captados regalando tarros de leche en SMP con el logo del partido

ONPE anuncia que miembros de mesa y personeros ya pueden capacitarse de manera virtual para las elecciones

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025