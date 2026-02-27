Ricardo Mendoza ofreció una larga y distendida entrevista para el pódcast de Magaly Medina. El integrante de 'Hablando huevadas' habló de varios temas, entre ellos, el proceso de embarazo de su prometida Katya Mosquera y más. Una de las anécdotas que más llamó la atención fue cuando el mismo día de Navidad, su pareja de 33 años tuvo un inconveniente grave con su anillo, lo cual terminó en la 'ruptura' de su compromiso.

"En Navidad, rompimos nuestro compromiso. (En Navidad) fuimos a la casa de mi mamá, ya embarazada Katya lógicamente y ocurre la hinchazón", explicó detalladamente el compañero de Jorge Luna en la comedia. Todo esto ante la atenta mirada de Magaly Medina, quien se quedó atónito al escuchar que ambos habían 'roto' su compromiso.

Ricardo Mendoza y su anécdota con el anillo de su prometida

Tras contarle a Magaly que producto del embarazo, las extremidades de su pareja se estaban hinchado, el también actor señaló que producto de ello tuvieron que acudir a los Bomberos de inmediato para que procedan con su intervención. "Esa Navidad tuvimos que ir de emergencia a los Bomberos...", explicó, a lo que Medina Vela completó sorprendida: "para que le cortaran el anillo".

"Lo reventaron, está reventado el anillo", culminó Ricardo Mendoza, quien fiel a su estilo, reveló que le gastó una broma a Katya Mosquera y a los Bomberos. "Le dije 'mi amor, Feliz Navidad, se acabó nuestro matrimonio, nos liberamos. 'Gracias' le dije al bombero", contó efusivamente.

Ricardo Mendoza da detalles de su próximo matrimonio con Katya Mosquera

Asimismo, el popular 'Richavo' indicó que, tras ese insólito incidente, le ha mandado a confeccionar un nuevo anillo a su prometida, quien recién dio a luz al primer hijo de ambos hace unas semanas. "Justo ahorita le he mandado a hacer otro, uno más bonito, más grande", explicó.

Ricardo Mendoza también aseguró que, para sorpresa de sus seguidores, se casará con su novia por civil y religioso, pese a que él ha manifestado en varias oportunidades no creer "mucho en eso". "Ahorita vamos a hacer, por lo pronto, una cosa chiquita en lo civil y ella quiere casarse por católico, religioso. No soy mucho de eso, pero es su momento. Que me digan lo que quieran, 'pisado', tengo que ceder, ya está", finalizó.