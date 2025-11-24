HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Usuarios reaccionan tras reaparición de Cielo Fernández con ‘Son del Duke’: "El que sale por la puerta grande, siempre será bienvenido"

Durante el concierto en Chiclayo, la cantante Cielo Fernández apareció como una invitada sorpresa. Además, demostró su talento y recibió aplausos del público, recordando los éxitos que la llevaron a la fama en la orquesta.

Usuarios elogian la participación de Cielo Fernández en el concierto de 'Son del Duke'.
Usuarios elogian la participación de Cielo Fernández en el concierto de 'Son del Duke'.

La reaparición de la cantante Cielo Fernández en el 12° aniversario de la orquesta 'Son del Duke' sorprendió a fans y usuarios en redes sociales. Actualmente, la joven cantante integra 'Corazón Serrano'; sin embargo, su pasado musical la une a la orquesta de Chiclayo, donde se hizo muy popular por interpretar el 'Mix que bonito'. El hecho no tardó en generar diversas reacciones, especialmente en TikTok, donde cibernautas recordaron la renuncia de Ale SeijasKassandra Chanamé y Jairo Campos (animador conocido como “El Santeño”).

Cielo Fernández volvió a ser la 'Chica rap' en aniversario de 'Son del Duke'

El último domingo, ‘Son del Duke’ celebró su aniversario con la participación de 'La Bella Luz', 'Los Caribeños de Guadalupe', 'Barrio Fino', entre otros en el Jockey Club de Chiclayo; sin embargo, la sorpresa llegó con la presentación de su exintegrante Cielo Fernández, quien no dudó al bailar 'Chica rap' para la alegría de sus seguidores.

lr.pe

"Les presentamos a nuestra verdadera chica rap", comentó el animador durante el show. Como era de esperarse, asistentes reaccionaron con bastante algarabía y estallaron en aplausos al recordar la fama que consiguió la agrupación este 2025 con temas interpretados por Cielo Fernández.

Usuarios elogian a Cielo Fernández por cantar en el aniversario de 'Son del Duke'

La interpretación de Cielo Fernández desencadenó un sinfín de reacciones, donde varios resaltaron la cordialidad que se mantiene entre 'Son del Duke' y 'Corazón Serrano'. Así también, otros aprovecharon para criticar la deslealtad y los conflictos innecesarios que suelen surgir entre las agrupaciones y los cantantes.

PUEDES VER: Presentador ecuatoriano recibe duras críticas por incomodar a las cantantes de Corazón Serrano: "Falta de respeto"

lr.pe

"Cielo volvió a demostrar que es la única y verdadera chica rap", "La rompió", "El que sale por la puerta grande, siempre será bienvenido", "Se ve muy feliz en ‘Son del Duke’", "Siento que brilla más allí", "Fue la única que no hablo mal de la agrupación", describieron usuarios en redes.

Por su parte, la orquesta agradeció a 'Corazón Serrano' por permitir que la joven cantante esté presente en el concierto de aniversario. "Gracias Corazón Serrano por celebrar junto a Cielo nuestros 12 años ", describieron en TikTok.

