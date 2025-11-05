HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
Espectáculos

Estrella Torres se pronuncia por primera vez sobre su ingreso a Son del Duke tras renuncias que remecieron al grupo: "Malos tratos no lo siento"

Tras las polémicas renuncias en Son del Duke, Estrella Torres asegura haber sido bien recibida en la orquesta y descarta los presuntos malos tratos denunciados por exintegrantes.

Estrella Torres manifestó estar conforme con su ingreso en Son del Duke. Foto: composición LR/difusión/Instagram
Estrella Torres manifestó estar conforme con su ingreso en Son del Duke. Foto: composición LR/difusión/Instagram

Estrella Torres rompió su silencio tras incorporarse oficialmente a la orquesta de cumbia Son del Duke, en medio de la polémica generada por la renuncia de cuatro de sus voces principales y del animador ‘El Santeño’, quienes denunciaron presuntos malos tratos dentro del grupo chiclayano. La cantante aseguró que, desde su llegada, ha sido bien recibida y que no ha percibido ningún tipo de hostilidad.

“Yo creo que malos tratos no lo siento, porque las chicas que han quedado, Alondra y Jennifer, están contentas y tranquilas. Hay respeto en la agrupación”, afirmó la exintegrante de Corazón Serrano durante una entrevista con el programa 'Desvelados' de América TV. Sus declaraciones se dan en un momento en que Son del Duke enfrenta una fuerte crisis interna tras la salida de Ale Seijas, Paola Rubio, Kassandra Chamané y Jairo Campo.

TE RECOMENDAMOS

LAS CARTAS TIENEN UN MENSAJE PARA TI | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Kassandra Chamané, exvocalista de Son del Duke, acusa al grupo de causarle la pérdida de su maleta valorizada en €2.500 durante gira

lr.pe

Estrella Torres descarta malos tratos en Son del Duke tras renuncias masivas

En su primera declaración como parte de Son del Duke, Estrella Torres aseguró que ha encontrado un ambiente positivo dentro de la agrupación, pese a los recientes conflictos. La exvocalista de Corazón serrano mencionó que se ha enterado de algunos roces internos, pero los atribuyó a la “inmadurez” y no a situaciones de abuso o maltrato.

“Cosas que han pasado por interno son quizás por inmadurez. Yo recién ahorita me estoy enterando de los roces, esas cosas. Sí, me estoy enterando un poquito”, señaló la cantante, evitando dar nombres o profundizar en los motivos de las salidas.

Asimismo, Estrella Torres destacó el buen recibimiento que tuvo por parte de sus nuevas compañeras y del equipo. En sus redes sociales, respondió a las preguntas de sus seguidores sobre su ingreso al grupo: “La vibra es muy bonita. Todos los chicos y las chicas espectaculares, también los dueños. Se siente una bonita energía y se nota en el escenario”, expresó la intérprete.

PUEDES VER: Exmánager de Son del Duke expone a exintegrantes que renunciaron a la agrupación: 'Es mejor decir que me voy porque tengo un nuevo proyecto'

lr.pe

Estrella Torres habría lanzado indirecta a Ale Seijas tras renunciar a Son del Duke

Estrella Torres compartió un video junto a sus compañeras Alondra Cenegal, Jennifer Cirilo y Thamara Gómez, acompañado de un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta a Ale Seijas, conocida como la 'Chica rap', quien reveló presuntos abusos dentro de la orquesta asegurando que fueron maltratados e incluso pasaron hambre durante un viaje.

“¿Cómo que no dan de comer? Si aquí se come buenazo”, escribió la cantante, agregando un emoji de risa. A pesar de la controversia, la cantante resaltó que se siente cómoda en esta nueva etapa y que disfruta compartir escenario con sus compañeras. “Me han dado la bienvenida de la mejor manera y me están enseñando un montón en el escenario”, añadió.

Mensaje de Estrella Torres. Foto: captura Instagram

Mensaje de Estrella Torres. Foto: captura Instagram

Notas relacionadas
Kassandra Chamané, exvocalista de Son del Duke, acusa al grupo de causarle la pérdida de su maleta valorizada en €2.500 durante gira

Kassandra Chamané, exvocalista de Son del Duke, acusa al grupo de causarle la pérdida de su maleta valorizada en €2.500 durante gira

LEER MÁS
Exanimador de Son del Duke destapa la verdadera intención del grupo con Ale Seijas tras su renuncia: "Por orden de arriba, la 'Chica rap' será Thamara"

Exanimador de Son del Duke destapa la verdadera intención del grupo con Ale Seijas tras su renuncia: "Por orden de arriba, la 'Chica rap' será Thamara"

LEER MÁS
Ale Seijas y “El Santeño” rompen su silencio y hacen fuertes acusaciones contra Son del Duke que llevaron a su salida de la agrupación: “Nos dejaron a nuestra suerte”

Ale Seijas y “El Santeño” rompen su silencio y hacen fuertes acusaciones contra Son del Duke que llevaron a su salida de la agrupación: “Nos dejaron a nuestra suerte”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Quién es Helen Ballón, la joven pareja de Claudio Pizarro y madre de su última hija de 7 meses?

¿Quién es Helen Ballón, la joven pareja de Claudio Pizarro y madre de su última hija de 7 meses?

LEER MÁS
Ampayan a Yahaira Plasencia entrando de madrugada con Luis Fernando a su departamento tras ser captada llorando en su carro

Ampayan a Yahaira Plasencia entrando de madrugada con Luis Fernando a su departamento tras ser captada llorando en su carro

LEER MÁS
Roberto Siucho manda fuerte mensaje a Edison Flores tras el final de su matrimonio con Ana Siucho: "Hubo cosas que no me parecieron"

Roberto Siucho manda fuerte mensaje a Edison Flores tras el final de su matrimonio con Ana Siucho: "Hubo cosas que no me parecieron"

LEER MÁS
Korina Rivadeneira expone problema que viene pasando en su regreso a Venezuela tras 10 años: "Deséenme suerte"

Korina Rivadeneira expone problema que viene pasando en su regreso a Venezuela tras 10 años: "Deséenme suerte"

LEER MÁS
Exponen cuál es la relación del hijo de Claudio Pizarro con Helen Ballón, la madre de la cuarta hija del exfutbolista

Exponen cuál es la relación del hijo de Claudio Pizarro con Helen Ballón, la madre de la cuarta hija del exfutbolista

LEER MÁS
Claudio Pizarro se convirtió en padre nuevamente tras volverse a enamorar: ¿cuántos años le lleva a la madre de su última hija?

Claudio Pizarro se convirtió en padre nuevamente tras volverse a enamorar: ¿cuántos años le lleva a la madre de su última hija?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fiscal suspendida Elizabeth Peralta, vinculada al caso Chibolín, se entrega a la justicia tras orden de captura

Pagos MPPE información de HOY, 4 de noviembre: bonos del Ministerio de Educación y buenas noticias para docentes en Venezuela

Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

Espectáculos

Hija mayor de Christian Domínguez agradece a Pamela Franco por permitirle reencontrarse con su hermana: "Agradecida"

Alejandra Baigorria celebra el cumpleaños de su madre con su hermano Sergio, pero sin Thamara Medina

Ana Siucho dedica tierno mensaje a Elías Brito por su cumpleaños tras ampay de Edison Flores: “Te quiero”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Fiscal suspendida Elizabeth Peralta, vinculada al caso Chibolín, se entrega a la justicia tras orden de captura

Betssy Chávez en la embajada de México EN VIVO: congresistas del Perú se pronuncian tras asilo a exministra de Pedro Castillo

Al mismo estilo del fujimorismo, Rafael López Aliaga propone jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025