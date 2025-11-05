Estrella Torres rompió su silencio tras incorporarse oficialmente a la orquesta de cumbia Son del Duke, en medio de la polémica generada por la renuncia de cuatro de sus voces principales y del animador ‘El Santeño’, quienes denunciaron presuntos malos tratos dentro del grupo chiclayano. La cantante aseguró que, desde su llegada, ha sido bien recibida y que no ha percibido ningún tipo de hostilidad.

“Yo creo que malos tratos no lo siento, porque las chicas que han quedado, Alondra y Jennifer, están contentas y tranquilas. Hay respeto en la agrupación”, afirmó la exintegrante de Corazón Serrano durante una entrevista con el programa 'Desvelados' de América TV. Sus declaraciones se dan en un momento en que Son del Duke enfrenta una fuerte crisis interna tras la salida de Ale Seijas, Paola Rubio, Kassandra Chamané y Jairo Campo.

Estrella Torres descarta malos tratos en Son del Duke tras renuncias masivas

En su primera declaración como parte de Son del Duke, Estrella Torres aseguró que ha encontrado un ambiente positivo dentro de la agrupación, pese a los recientes conflictos. La exvocalista de Corazón serrano mencionó que se ha enterado de algunos roces internos, pero los atribuyó a la “inmadurez” y no a situaciones de abuso o maltrato.

“Cosas que han pasado por interno son quizás por inmadurez. Yo recién ahorita me estoy enterando de los roces, esas cosas. Sí, me estoy enterando un poquito”, señaló la cantante, evitando dar nombres o profundizar en los motivos de las salidas.

Asimismo, Estrella Torres destacó el buen recibimiento que tuvo por parte de sus nuevas compañeras y del equipo. En sus redes sociales, respondió a las preguntas de sus seguidores sobre su ingreso al grupo: “La vibra es muy bonita. Todos los chicos y las chicas espectaculares, también los dueños. Se siente una bonita energía y se nota en el escenario”, expresó la intérprete.

Estrella Torres habría lanzado indirecta a Ale Seijas tras renunciar a Son del Duke

Estrella Torres compartió un video junto a sus compañeras Alondra Cenegal, Jennifer Cirilo y Thamara Gómez, acompañado de un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta a Ale Seijas, conocida como la 'Chica rap', quien reveló presuntos abusos dentro de la orquesta asegurando que fueron maltratados e incluso pasaron hambre durante un viaje.

“¿Cómo que no dan de comer? Si aquí se come buenazo”, escribió la cantante, agregando un emoji de risa. A pesar de la controversia, la cantante resaltó que se siente cómoda en esta nueva etapa y que disfruta compartir escenario con sus compañeras. “Me han dado la bienvenida de la mejor manera y me están enseñando un montón en el escenario”, añadió.