Elecciones del Colegio de abogados: todo lo que debes saber de los candidatos

El proceso electoral para elegir al nuevo decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL) se realizará este sábado 28 de febrero. La votación será en modalidad presencial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. El comité electoral ya oficializó las candidaturas y asignó los números de lista que aparecerán en la cédula de sufragio.

Son ocho los postulantes que competirán por la conducción institucional en el periodo 2026-2027. La contienda reúne aspirantes que participan por primera vez y personas con trayectoria previa en el CAL.

Listas oficiales y postulantes

Las candidaturas confirmadas y sus números de lista son las siguientes:

Lista 1: Ruth Monge Guillergua (primera postulación)

Lista 3: Delia Espinoza Valenzuela (primera postulación)

Lista 5: Jorge Luis Rioja Vallejos (segunda postulación)

Lista 7: Francisco Gómez Valdez

Lista 9: Pedro Angulo Arana

Lista 11: Humberto Abanto Verástegui (primera postulación)

Lista 13: Judith Torres Anaya (primera postulación)

Lista 15: Oscar Peña Gonzales (quinta postulación)

El proceso se desarrollará en una sola jornada y definirá al titular del decanato mediante voto directo de los agremiados habilitados.

Candidatos buscan el decanato del CAL

Entre las postulaciones destaca la de Delia Espinoza, exfiscal de la Nación, a quien la Junta Nacional de Justicia dispuso su destitución en enero de este año. Tras la formalización de su candidatura, la abogada publicó un mensaje en sus redes sociales. "Con dignidad y transparencia, avancemos juntos", escribió.

Espinoza, quien además inició un proceso por presunta difamación contra el vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, hizo pública su aspiración al decanato el 20 de enero. Sobre su motivación para postular, dijo estar inspirada en mejorar la confianza de la justicia en la sociedad. "Me explicaron que ellos querían rescatar lo que es la imagen de los abogados en cuanto al ejercicio profesional, en cuanto a la presencia que deben tener en el sistema de administración de justicia y recuperar también la confianza de la sociedad", declaró. "Es urgente estructurar no solo aspectos materiales, sino restablecer la ética interna, el clima interno (...) tenemos que generar experiencia en gestión", agregó.

Otra candidatura con visibilidad es la de Humberto Abanto. El abogado ha ejercido la defensa legal de Wilfredo Oscorima, Patricia Chirinos y Vladimir Cerrón. Tras recibir su número de lista, sostuvo que es "momento de recuperar nuestro Colegio".

Durante la presentación de su candidatura, dio a entender que el CAL no defiende debidamente a los abogados en el ejercicio de su función. "Los abogados somos maltratados. Hemos visto que abogados han sido convertidos por fiscales en brazos ilegales de organización criminales y el CAL ha quedado en silencio. Hemos visto a despachos de abogados allanados, violándose el secreto profesional y el CAL no ha dicho nada", refirió.

En este contexto, el abogado Mateo Castañeda, vinculado al caso 'Los Waykis en la Sombra', expresó públicamente su respaldo a la candidatura de Abanto. "Quiero expresar mi apoyo al docto Humberto Abanto. Él actúa permanentemente en defensa de los abogas que últimamente nos hemos visto perseguidos por el ejercicio de nuestra profesión", señaló.

Por su parte, el candidato Oscar Peña, abogado especialista en medios alternativos de solución de conflictos y técnicas de litigación oral, propuso otorgar becas para los miembros de la institución. "Queremos modernizar el CAL, basta de abusos (...) estamos proponiendo dar 515 becas para pasantías. Toda la experiencia que tengo quiero volcarla en el colegio", dijo en la presentación oficial de los planes de los candidatos al decanato.

A su vez, Jorge Luis Rioja, abogado fedatario juramentado con especialización en informática, propuso buscar y firmar convenios con universidades privadas para que los hijos de agremiados tengan tarifas preferenciales. "Debemos modernizar el Colegio (...) los agremiados estamos abandonados, muchos dicen que la defensa gremial no cumple su función", expuso.

Judith Torres, especialista en gestión pública y exdirectora de Derechos Humanos del CAL, sostuvo que bajo su mando no se usará al gremio para proteger la corrupción. Cabe recordar que Torres fue candidata al Congreso de la República en 2021 por el partido Fuerza Popular. "El abogado es el centro de nuestro colegio (...) si no está publicado, no existe. Las decisiones importantes serán gremiales, no personalismo, la autoridad bajo reglas", mencionó.

Asimismo, Ruth Monge, abogada litigante, aseguró que garantizará una gestión económica ordenada y transparente. "Un CAL que garantice servicios de calidad (...) nos regiremos por la legalidad, transparencia de cuentas, sostenibilidad financiera", detalló.

Además, el candidato Francisco Gómez, experto en derecho laboral y exvicedecano del CAL, señaló que participó en la adquisición de la propiedad ubicada frente a la actual sede del Colegio. "Proponemos la construcción del nuevo local del CAL", precisó.

Finalmente, Pedro Angulo, abogado y expresidente del Consejo de Ministros en el gobierno de Dina Boluarte, señaló sus propuestas de gestión institucional. "Vamos a evaluar la economía del Colegio (...) tenemos que generar confianza a través de actividades que dejen dinero para el Colegio, como cursos que para los abogados serán gratuitos pero que para otras personas tendrán un costo en diversas escalas", puntualizó.