La polémica entre Hermanos Silva y Amor Rebelde continúa por el baile de 'Chica Bombón'. En declaraciones, defienden su trayectoria de 18 años en la cumbia peruana. Foto: Sandy Carrión-La República/difusión. | Foto: Sandy Carrión-La República/difusión.

La salida de varios integrantes de Son del Duke, quienes luego lanzaron el grupo Amor Rebelde, sigue sacando chispas. Desde su lanzamiento, la agrupación no ha dejado de generar polémica. Primo, fueron acusados de apropiarse del ‘Mix loca’, tema que Son del Duke pensaba grabar en la voz de Paola Rubio antes de renunciar, hasta ser criticados por copiarse el show de la ‘Chica Bombón’ de los Hermanos Silva.

En entrevista con La República, los hermanos Carlo Antonio y Diego Martín Silva León salieron a defender los 18 años de trayectoria luego de que ‘El Santeño’, exanimador de Son del Duke y actual animador de Amor Rebelde, dijera que no los conoce. Asimismo, los líderes de Hermanos Silva aseguraron que ellos son los creadores del show de la ‘Chica Bombón’, protagonizado por la cantante Nallely Sánchez.

Hermanos Silva defiende su trayectoria y sus creaciones



Carlo Antonio, abogado de profesión, no dudó en arremeter contra Jairo Campos, más conocido como ‘El Santeño’, quien aseguró que a la única orquesta trujillana que conoce es a Los Villacorta, cuando le preguntaron sobre los Hermanos Silva.

“No somos ‘pepita de oro’ para que todo el mundo nos pueda conocer y saber que somos Hermano Silva, pero yo creo que el trabajo de 18 años, mucha gente lo reconoce. Y si por allí alguien no lo reconoces es porque el ego lo tiene muy subido, lo tiene al tope, pero ese ego se baja rápido. Mantenerte 18 años no es fácil, pero salir de un grupo y formar otro es demasiado fácil”, declaró el compositor Carlo Antonio.

Asimismo, Diego Martín resaltó que a diferencia de otras orquestas, Hermanos Silva tiene material inédito. “Nosotros estamos con toda la ambición de querer ser los mejores del Perú y estamos con ansias de dejar atrás a todos esos grupos que de en un momento a otro se arman y que no tienen identidad como grupo. Queremos dar a conocer que Hermanos Silva tiene 18 años en el mercado con mucha música propia y siendo hito de la cumbia peruana con ‘Si supieras’, ‘Regresa a mi lado’, ‘Me fallases’; y sin copiarla a nadie”.

Dueños de Hermanos Silva advierten sobre la falta de identidad de grupos nuevos que copian sus espectáculos. "La calidad se demuestra en el escenario", aseguran. Foto: Sandy Carrión/La República

Por otro lado, Diego Martín cuestionó a los cantantes que se salen de un grupo aduciendo que es por su “bienestar emocional”, cuando los motivos son otros. “En realidad el trajín de un músico es duro y sacrificado. Y eso de la paz mental y todo eso es porque a veces creo que tienen algo ya oculto y quieren hacer algo muy aparte de lo que venían trabajando o de una forma desleal a la persona que está solventando su trabajo”, añadió.

Hermanos Silva respalda a Son del Duke y cuestiona a Amor Rebelde



Carlo Antonio, dueño de Hermanos Silva, no tuvo reparos en elogiar a Son del Duke, que semanas atrás pasó por un mal momento ante las renuncias de ‘El Santeño’, Paola Rubio, Kassandra Chanamé y Ale Seijas. “No tenemos problemas con ellos, es un buen grupo que ya tiene 13 años en el mercado de la cumbia. No es un grupo que ha nacido ahorita. Es un grupo ya consistente, que tiene sus estructuras, sus pilares y están haciendo lo correcto”, dijo el norteño.

Asimismo, Carlo aseguró que a diferencia de otros, él cree que fue positivo para Son del Duke la salida de ‘El Santeño’, Paola Rubio, Kassandra Chanamé y Ale Seijas. “Para mí, como empresario y que creo que mi hermano piensa igual, lo mejor que le ha podido pasar a Son del Duque es que gente hipócrita y gente doble cara no esté en su grupo. ¿Por qué? Porque la delantera que tiene ahora Son del Duque es un ‘delanterón’. No solamente físicamente o de carina, sino porque tienen el talento, cantan y tocan muy bien, de verdad”, resaltó.

Carlo Silva aprovechó para mandarle una fuerte indirecta a Amor Rebelde. “En cambio, hay grupos que se forman por la envidia al dueño, porque tienen bronca al dueño, al manager o al coordinador y porque se creen intocables y creen ser ‘el grupo’. La peor idea de algunos es que se crean ser ‘la orquesta’, que sin ellos el grupo no puede ser. No, y eso es lo que ha sucedido: salen grupos nuevos a pincharle los globos a grupos que ya están consistentes. Eso no dura. No tienen identidad, lo forman de momento, no tienen una brújula. Tienen que estar copiando hasta los shows”.

Hermanos Silva y la polémica con la ‘Chica Bombón’



Carlo y Diego expresaron su indignación contra ‘El Santeño’ y Amor Rebelde por apropiarse del show ‘Chica Bombón’. “Todavía tienen el descaro de decir que ‘ellos lo han creado’. Ahí no hay una creación intelectual, pues. Porque si tuvieras una creación intelectual, tú lo hubieras lanzado antes que los Hermanos Silva, ¿no? Y ellos lo han lanzado después, ¿por qué? Porque han tenido que copiarlo. Es simplemente lógica, no necesita ser erudito en la materia. Es lógica, nada más”, expresó el compositor.

En tanto, Diego Silva aclaró que Hermanos Silva grabó la ‘Chica Bombón’ en el 2010 y que este año lo relanzaron. “Como se puede ver en las redes sociales, la copia es casi el 99% similar a la de nosotros, ¿no? Pero la calidad se demuestra en el escenario y se ve la diferencia de calidad en cada uno de los grupos”, añadió el también abogado.