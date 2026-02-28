Kábala en vivo: mira los números ganadores y premios del sorteo del sábado 28 de febrero
La Kábala celebra cada sorteo con premios acumulados que captan la atención de miles de jugadores. Los boletos se adquieren en puntos autorizados y por Internet.
Conoce cuáles son los resultados de La Kábala este sábado 28 de febrero | Foto: composición LR
El Pozo Buenazo de La Kábala busca dueño este sábado 28 de febrero. Tras una jornada de gran expectativa nacional por los S/572,860 acumulados, Intralot emitirá en las próximas horas la combinación ganadora y los resultados finales del sorteo.