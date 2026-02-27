HOYSuscripcion LR Focus

Polémica en 'Yo soy': imitadores de Jowell y Randy habrían sido expulsados tras supuesto intento de agresión en Latina

En medio del asombro de los fans, el imitador de Randy confirmó su salida de 'Yo soy', mientras que Ricardo Morán respondió directamente en X sobre la presunta expulsión de los participantes.

Juan Gilvonio y Anderson Álvarez llegaron a la etapa de conciertos como Jowell y Randy en 'Yo soy'.
El programa 'Yo soy' vuelve a estar en el centro de la atención, pero esta vez no por sus presentaciones musicales. En las últimas horas, versiones sobre una supuesta pelea en las instalaciones de Latina han encendido las alarmas y puesto en duda la continuidad de dos imitadores dentro del concurso.

La controversia se instaló rápidamente en redes sociales, con nombres como los de Jowell y Randy (Juan Gilvonio y Anderson Álvarez) mencionados en medio de rumores de expulsión. Aunque la producción aún no ha dado una explicación oficial, las reacciones de los protagonistas y del jurado han alimentado la expectativa sobre lo que realmente ocurrió.

Imitadores de Jowell y Randy señalados de haber sido expulsados de 'Yo soy'

Diversos portales informaron que dos imitadores habrían protagonizado un intento de agresión dentro de las instalaciones de Latina. La situación, según trascendió, obligó a la producción a tomar medidas drásticas y a separar a los involucrados del programa.

De acuerdo con el creador de contenido Fabio Andrés, el imitador de Randy reveló en un live de TikTok que su compañero lo había estado hostigando constantemente por los errores cometidos en las presentaciones, luego de que este le mintiera en una ocasión. La tensión, sin embargo, escaló el día en que ambos fueron salvados de una nueva eliminación, cuando casi es agredido en Latina. "Todo explotó ayer (25 de febrero) cuando el imitador de Jowell quiso pegarle dentro del canal, algo que Latina no iba a tolerar. Decidieron ponerlos patitas a la calle", aseguró el influencer.

Ricardo Morán se pronuncia y el imitador de Randy confirma su salida de 'Yo soy'

Ante la ola de comentarios, Ricardo Morán respondió en X a un fan que le consultó sobre la continuidad de Jowell y Randy: "El sábado contaremos todo". Su mensaje, lejos de calmar la especulación, dejó abierta la expectativa sobre lo que realmente ocurrió.

Sin embargo, el 27 de febrero, un imitador de Randy fue consultado directamente en TikTok sobre su permanencia en el programa. Su respuesta fue breve y contundente: "Sí, es oficial". Con ello, se confirmó que al menos uno de los imitadores ya no seguirá en competencia, mientras los espectadores esperan que la producción realice un pronunciamiento oficial.

