Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 28 de febrero 2026: mira qué dicen los astros sobre tu destino y si el día traerá sorpresas afortunadas
Cada uno de los doce signos del zodiaco recibirá consejos específicos para navegar decisiones personales y laborales este fin de semana, resaltando la atención a las señales del entorno.
- ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 27 de febrero, según Jhan Sandoval
- Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 27 de febrero 2026: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado
La astróloga cubana Mhoni Vidente compartió el horóscopo de hoy, sábado 28 de febrero, en el que resaltó la importancia de propiciar conversaciones sinceras, asumir nuevos retos con creatividad y mantenerse abiertos a recibir noticias favorables desde personas o situaciones inesperadas.
Estas predicciones están dirigidas a los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, para quienes recomendó prestar atención a las señales del entorno y actuar con cautela en decisiones personales y profesionales.
TE RECOMENDAMOS
REIKI: QUÉ ES, CÓMO FUNCIONA Y SUS BENEFICIOS EN LA SANACIÓN ENERGÉTICA |ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal, hoy sábado 28 de febrero
Aries
Este fin de semana te invita a reflexionar sobre ciertos cambios en tu actitud. Sueles analizarlo todo y buscar explicaciones en cada detalle, lo que a veces te lleva a desconfiar de quienes te rodean. Conviene bajar el ritmo y vivir con mayor tranquilidad. Prende una vela blanca y usa un aroma cítrico para atraer abundancia durante el mes. Se asoma un viaje corto para descansar y recargar energías. La familia cumple un rol clave, así que confía más en ella. Un amor del pasado podría reaparecer. Presta atención a molestias estomacales y cuida a tu mascota, que podría mostrar señales de malestar. Tus números son 00 y 13; el color recomendado es el rojo.
Tauro
La abundancia se mantiene presente, por lo que conviene cerrar pendientes y concretar proyectos, incluso ventas importantes. El 28 de febrero, una vela blanca y un listón rojo en el tobillo izquierdo ayudan a iniciar marzo con prosperidad. El fin de semana trae encuentros con nuevos intereses sentimentales. Una noticia familiar vinculada a un embarazo genera sorpresa. Deja atrás discusiones con una expareja y evita darle tantas vueltas al qué dirán. Podría llegar un ingreso inesperado. Tus números son 19 y 88; el blanco te acompaña.
Géminis
Vuelves a abrirte al amor, con alta compatibilidad con Aries o Libra. El viernes presenta carga laboral y asuntos de cierre de mes, así que organiza mejor tu tiempo. El 1 de marzo, una vela blanca y un escapulario de protección resultan recomendables. Regularizas pagos pendientes y conviene fortalecer el hábito del ahorro. Una reunión familiar anima el fin de semana. También surgen compras relacionadas con actividad física. Tus números son 04 y 66; el naranja te favorece.
Cáncer
Los próximos días traen trabajo intenso y cambios en proyectos. La paciencia resulta clave. Aparece una propuesta laboral que conviene evaluar con apertura. Avanzas con mejoras en casa; renovar colores ayuda a atraer buena energía. En el plano sentimental, baja la intensidad y evita presiones innecesarias. Cuida la espalda y el cuello. Si llevas algún curso los sábados, continúa, ya que aporta bienestar. Tus números son 24 y 89; el amarillo potencia la suerte. El 1 de marzo, una vela roja ayuda a iniciar el mes con equilibrio.
Leo
El 28 de febrero resulta ideal para caminar bajo el sol y dejar atrás cargas negativas. Reflexiona antes de actuar, ya que tus decisiones influyen directamente en tu futuro. Se aproxima un cierre de mes productivo. Presta atención a la alimentación y al ejercicio. Realizar cambios en casa ayuda a renovar energías. El amor se mantiene activo y apasionado, con afinidad con Sagitario y Capricornio. El domingo trae un golpe de suerte. Tus números son 11 y 45; el rojo te acompaña.
Virgo
El fin de semana pide calma en temas sentimentales. Deja que todo fluya sin forzar situaciones. Acuario y Tauro resaltan como signos afines. El 1 de marzo, una vela roja y algún accesorio de plata favorecen la prosperidad. Modera excesos y mantén firmeza mental. El ahorro avanza hacia una meta importante. Atiende señales relacionadas con la salud renal. Podría llegar dinero extra. Tus números son 31 y 77; rojo y azul resultan favorables.
Libra
El 1 de marzo, una vela roja ayuda a enfocar pedidos importantes. Un viaje familiar aparece en el panorama. Un amor del pasado busca retomar contacto, aunque conviene cerrar ese ciclo. Cuida la digestión y evita excesos. El domingo resulta ideal para ordenar planes laborales. Tus números son 24 y 60; el verde potencia la suerte.
Escorpio
Este fin de semana es propicio para limpiar y reorganizar espacios. El viernes marca el inicio de una etapa positiva en lo laboral. El 28 de febrero, una vela blanca ayuda a atraer prosperidad. Atiende molestias en la espalda baja y mantén actividad física. Deja atrás relaciones que ya no aportan. Una salida al aire libre el domingo mejora tu ánimo. Tus números son 06 y 33; el amarillo te acompaña.
Sagitario
Surgen ideas para generar ingresos adicionales. Continúa con tus proyectos, ya que la recompensa se acerca. El 1 de marzo, una vela roja y aromas amaderados fortalecen la energía del mes. Un amigo propone un viaje que conviene aceptar. Evita conflictos con una expareja. Tus números son 10 y 99; naranja y verde favorecen tu camino.
Capricornio
Se vienen días de reuniones y celebraciones. Un viaje en marzo aparece como posibilidad. Aprovecha el presente y disfruta más de tu entorno. El 28 de febrero, una vela blanca y un accesorio de plata impulsan la prosperidad. Suelta rencores en el plano afectivo. Tus números son 30 y 55; rojo y amarillo te acompañan. Protégete de envidias y cuida tu energía.
Acuario
El fin de semana trae trabajo acumulado, así que organiza prioridades. El 1 de marzo, una vela blanca y llevar una moneda en la cartera favorecen la estabilidad económica. El amor ronda cerca, especialmente con Tauro o Libra. Cuida la piel y evita la sobreexposición al sol. Sé cauteloso con comentarios ajenos. El domingo trae una sorpresa sentimental. Tus números son 23 y 60; azul y rojo resaltan.
Piscis
El viernes llega con buenas noticias y cierre de mes positivo. Usa aromas de sándalo y refuerza la conexión espiritual. Marzo se presenta favorable para renovarte en lo personal. Caminar bajo la luz solar ayuda a elevar tu energía. Celebraciones familiares y regalos inesperados marcan estos días. El domingo trae una sorpresa amorosa. Tus números son 11 y 82; naranja y amarillo potencian tu suerte.