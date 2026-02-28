La astróloga cubana Mhoni Vidente compartió el horóscopo de hoy, sábado 28 de febrero, en el que resaltó la importancia de propiciar conversaciones sinceras, asumir nuevos retos con creatividad y mantenerse abiertos a recibir noticias favorables desde personas o situaciones inesperadas.

Estas predicciones están dirigidas a los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, para quienes recomendó prestar atención a las señales del entorno y actuar con cautela en decisiones personales y profesionales.

TE RECOMENDAMOS REIKI: QUÉ ES, CÓMO FUNCIONA Y SUS BENEFICIOS EN LA SANACIÓN ENERGÉTICA |ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal, hoy sábado 28 de febrero

Aries

Este fin de semana te invita a reflexionar sobre ciertos cambios en tu actitud. Sueles analizarlo todo y buscar explicaciones en cada detalle, lo que a veces te lleva a desconfiar de quienes te rodean. Conviene bajar el ritmo y vivir con mayor tranquilidad. Prende una vela blanca y usa un aroma cítrico para atraer abundancia durante el mes. Se asoma un viaje corto para descansar y recargar energías. La familia cumple un rol clave, así que confía más en ella. Un amor del pasado podría reaparecer. Presta atención a molestias estomacales y cuida a tu mascota, que podría mostrar señales de malestar. Tus números son 00 y 13; el color recomendado es el rojo.

Tauro

La abundancia se mantiene presente, por lo que conviene cerrar pendientes y concretar proyectos, incluso ventas importantes. El 28 de febrero, una vela blanca y un listón rojo en el tobillo izquierdo ayudan a iniciar marzo con prosperidad. El fin de semana trae encuentros con nuevos intereses sentimentales. Una noticia familiar vinculada a un embarazo genera sorpresa. Deja atrás discusiones con una expareja y evita darle tantas vueltas al qué dirán. Podría llegar un ingreso inesperado. Tus números son 19 y 88; el blanco te acompaña.

Géminis

Vuelves a abrirte al amor, con alta compatibilidad con Aries o Libra. El viernes presenta carga laboral y asuntos de cierre de mes, así que organiza mejor tu tiempo. El 1 de marzo, una vela blanca y un escapulario de protección resultan recomendables. Regularizas pagos pendientes y conviene fortalecer el hábito del ahorro. Una reunión familiar anima el fin de semana. También surgen compras relacionadas con actividad física. Tus números son 04 y 66; el naranja te favorece.

Cáncer

Los próximos días traen trabajo intenso y cambios en proyectos. La paciencia resulta clave. Aparece una propuesta laboral que conviene evaluar con apertura. Avanzas con mejoras en casa; renovar colores ayuda a atraer buena energía. En el plano sentimental, baja la intensidad y evita presiones innecesarias. Cuida la espalda y el cuello. Si llevas algún curso los sábados, continúa, ya que aporta bienestar. Tus números son 24 y 89; el amarillo potencia la suerte. El 1 de marzo, una vela roja ayuda a iniciar el mes con equilibrio.

Leo

El 28 de febrero resulta ideal para caminar bajo el sol y dejar atrás cargas negativas. Reflexiona antes de actuar, ya que tus decisiones influyen directamente en tu futuro. Se aproxima un cierre de mes productivo. Presta atención a la alimentación y al ejercicio. Realizar cambios en casa ayuda a renovar energías. El amor se mantiene activo y apasionado, con afinidad con Sagitario y Capricornio. El domingo trae un golpe de suerte. Tus números son 11 y 45; el rojo te acompaña.

Virgo

El fin de semana pide calma en temas sentimentales. Deja que todo fluya sin forzar situaciones. Acuario y Tauro resaltan como signos afines. El 1 de marzo, una vela roja y algún accesorio de plata favorecen la prosperidad. Modera excesos y mantén firmeza mental. El ahorro avanza hacia una meta importante. Atiende señales relacionadas con la salud renal. Podría llegar dinero extra. Tus números son 31 y 77; rojo y azul resultan favorables.

Libra

El 1 de marzo, una vela roja ayuda a enfocar pedidos importantes. Un viaje familiar aparece en el panorama. Un amor del pasado busca retomar contacto, aunque conviene cerrar ese ciclo. Cuida la digestión y evita excesos. El domingo resulta ideal para ordenar planes laborales. Tus números son 24 y 60; el verde potencia la suerte.

Escorpio

Este fin de semana es propicio para limpiar y reorganizar espacios. El viernes marca el inicio de una etapa positiva en lo laboral. El 28 de febrero, una vela blanca ayuda a atraer prosperidad. Atiende molestias en la espalda baja y mantén actividad física. Deja atrás relaciones que ya no aportan. Una salida al aire libre el domingo mejora tu ánimo. Tus números son 06 y 33; el amarillo te acompaña.

Sagitario

Surgen ideas para generar ingresos adicionales. Continúa con tus proyectos, ya que la recompensa se acerca. El 1 de marzo, una vela roja y aromas amaderados fortalecen la energía del mes. Un amigo propone un viaje que conviene aceptar. Evita conflictos con una expareja. Tus números son 10 y 99; naranja y verde favorecen tu camino.

Capricornio

Se vienen días de reuniones y celebraciones. Un viaje en marzo aparece como posibilidad. Aprovecha el presente y disfruta más de tu entorno. El 28 de febrero, una vela blanca y un accesorio de plata impulsan la prosperidad. Suelta rencores en el plano afectivo. Tus números son 30 y 55; rojo y amarillo te acompañan. Protégete de envidias y cuida tu energía.

Acuario

El fin de semana trae trabajo acumulado, así que organiza prioridades. El 1 de marzo, una vela blanca y llevar una moneda en la cartera favorecen la estabilidad económica. El amor ronda cerca, especialmente con Tauro o Libra. Cuida la piel y evita la sobreexposición al sol. Sé cauteloso con comentarios ajenos. El domingo trae una sorpresa sentimental. Tus números son 23 y 60; azul y rojo resaltan.

Piscis

El viernes llega con buenas noticias y cierre de mes positivo. Usa aromas de sándalo y refuerza la conexión espiritual. Marzo se presenta favorable para renovarte en lo personal. Caminar bajo la luz solar ayuda a elevar tu energía. Celebraciones familiares y regalos inesperados marcan estos días. El domingo trae una sorpresa amorosa. Tus números son 11 y 82; naranja y amarillo potencian tu suerte.