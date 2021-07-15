HOYSuscripcion LR Focus

Historia de Piura y Tangarará, la primera ciudad española en Perú

Tangarará de Piura cumple 489 años este 15 de julio. Es oficialmente reconocida como la primera ciudad europea fundada en América del Sur y donde se inició el proceso de mestizaje.

Como parte de sus reliquias, conservan el escudo de armas, la réplica de la cruz de Pizarro y el templo que ocupa, probablemente, el mismo espacio donde el cura Valverde celebró la primera misa. Foto: difusión
Como parte de sus reliquias, conservan el escudo de armas, la réplica de la cruz de Pizarro y el templo que ocupa, probablemente, el mismo espacio donde el cura Valverde celebró la primera misa. Foto: difusión

El Perú cumple 200 años de vida republicana tras liberarse del yugo de la corona española en 1821. Asimismo, este 15 de julio, pero hace 489 año, también sucedieron acontecimientos que marcaron la historia del país.

En 1532, apenas arribaron los conquistadores dirigidos por Francisco Pizarro desde el Viejo Continente con su ambición de conseguir más riquezas para sus reyes, fundaron lo que sería la primera ciudad española.

Debido a que los historiadores no encontraron evidencias claras sobre la fecha exacta, fue el presidente Luis Sánchez Cerro en 1932 quien oficializó el 15 de julio como el aniversario de Piura, la primera urbe de la colonia.

Historia de Piura

Los primeros vestigios del hombre en Piura se remontan a 12.000 años antes de Cristo, mientras que los asentamientos humanos con características de haber cultivado sistemáticamente la tierra datan de 1.800 a. C. Según las crónicas, los primeros pobladores se dedicaban exclusivamente a la pesca hasta que llegaron de la sierra los Vicús.

Hacia fines del siglo XII llegó la expansión del imperio incaico, que no consiguió imponer totalmente su cultura, ya que las creencias religiosas y el idioma de los lugareños coexistían.

Para 1532, los españoles crearon la primera ciudad a orillas del río Chira. La fundación la realizó Francisco Pizarro y años después tuvieron que cambiar de ubicación hacia la zona del valle del río Piura, en lo que hoy conocemos como Piura la Vieja.

Historia de San Miguel de Tangarará

San Miguel de Tangarará fue el punto de inicio de la actual Piura con la llegada de los conquistadores. Es decir, es la primera ciudad que fue oficialmente sentada de origen español. Así lo narraron el historiador Miguel Seminario Ojeda y los cronistas Pedro Cieza de León (La Crónica del Perú) y Juan de Arce.

Sin embargo, un mes más tarde, el 15 de agosto, de acuerdo los pasajes históricos, se fundó San Miguel del Villar.

El acto fue confirmado por el rey Carlos V desde Valladolid al otorgarle el escudo de armas el 7 de diciembre de 1537, lo que la distinguió como la primogénita ciudad europea fundada en América del Sur.

Ahí inició el proceso de evangelización y se celebró la primera misa en Sudamérica, que dio lugar al inicio del mestizaje en el Perú. Debido a que no existía muchas evidencias sobre las fechas, en 1932 se oficializó el 15 de julio como el aniversario de Piura.

¿Qué significa Tangarará?

Tangarará deriva del vocablo Tallán Tangar Arac, que era quien gobernaba el pueblo antes de la conquista y donde sobresalían los famosos curacas, quienes posteriormente fueron conocidos como caciques.

Tangarará reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación

Fue declarada monumento histórico del Perú el 3 de junio de 1982. Posteriormente, en 2005, la Dirección Nacional del entonces Instituto Nacional de Cultura la declaró como Patrimonio Cultural de la Nación. Ese mismo año, el Gobierno regional ratificó su categoría de villa como primera ciudad fundada por los españoles y capital nacional de la transculturación. También fue declarada en 2014 como distrito histórico.

Actualmente pertenece al distrito de Marcavelica. Como parte de sus reliquias, conservan el escudo de armas otorgada por el rey, la réplica de la cruz de Pizarro y el templo que ocupa, probablemente, el mismo espacio donde el cura Valverde celebró la primera misa.

La iglesia de Tangarará probablemente esté ubicada en el lugar donde se celebró la primera misa en Sudamérica. Foto: difusión

La iglesia de Tangarará probablemente esté ubicada en el lugar donde se celebró la primera misa en Sudamérica. Foto: difusión

