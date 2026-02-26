HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fuerte sismo de magnitud 5,0 sacudió Lima hoy
Fuerte sismo de magnitud 5,0 sacudió Lima hoy     Fuerte sismo de magnitud 5,0 sacudió Lima hoy     Fuerte sismo de magnitud 5,0 sacudió Lima hoy     
EN VIVO

ACUÑA Y SUS PROMESAS, PAUL JAIMES EN VIVO | EPICENTRO ELECTORAL - RÉPLICA #FEEG2026

Espectáculos

Eximitadora de Danna Paola en ‘Yo soy’ confiesa la fuerte suma que ganaba al día cantando en los buses peruanos: “Trabajaba de 10 a.m. a 3p.m.”

Venezolana Andreina Montilla, actual vocalista del grupo ‘You Salsa’, reveló que, tras quedarse sin trabajo, se vio en la obligación de subirse a los buses de transporte público y cantar para poder subsistir. 

Andreina Montilla es una venezolana que está desarrollando su carrera artística en Perú. Foto: Composición LR/Instagram.
Andreina Montilla es una venezolana que está desarrollando su carrera artística en Perú. Foto: Composición LR/Instagram.

La venezolana Andreina Montilla fue una de las gratas apariciones en los realities de canto de Latina, ‘Los cuatro finalistas’ y ‘Yo soy’. Precisamente, en este último programa concurso alcanzó gran popularidad gracias a su imitación de la cantante mexicana Danna Paola, con la que se ganó el cariño del público peruano.

Sin embargo, la extranjera contó en una reciente entrevista en el podcast ‘Métrica latina’ que, tras finalizar su participación en ‘Los cuatro finalistas’, se quedó sin trabajo y se vio obligada a cantar en los buses para poder subsistir. Aunque al inicio no fue fácil por la vergüenza, con el tiempo logró adaptarse y reveló la fuerte suma de dinero que llegaba a ganar en solo unas horas. “Trabajaba de 10 a.m. a 3 p.m.”, expresó la actual vocalista del grupo 'You Salsa'.

PUEDES VER: Cantante Paloma San Basilio reconoce el talento de su doble peruana en 'Yo soy': 'De las voces que mejor me han imitado'

lr.pe

Andreina Montilla revela cuánto dinero ganaba al día cantando en los buses

La cantante Andreina Montilla reveló en el podcast ‘Métrica Latina’ que llegó a ganar alrededor de S/180 diarios cantando en los buses peruanos durante jornadas de hasta seis horas. El ingreso económico fue tan positivo que logró ahorrar y viajó a Venezuela a visitar a su familia.

“Yo trabajaba aproximadamente de 10 a.m. a 3 p.m. y me hacía 150, 170, 180 soles. Tan bien me fue que empecé a trabajar en los buses en febrero y ese mismo diciembre, con el dinero que ahorré cantando, pude ir a Venezuela a visitar a mi familia”, señaló Montilla.

PUEDES VER: Imitador de Gustavo Cerati de ‘Yo Soy’ arrasa en internet con su impresionante parecido: 'Era imitarlo, no resucitarlo'

lr.pe

Andreina Montilla y su llegada a ‘Yo Soy’ gracias a los pasajeros de los buses

Los pasajeros que disfrutaban escuchar y ver cantar a Andreina Montilla en los buses le recomendaban que se presentara al casting del reality ‘Yo soy’, asegurándole que el programa podría darle fama y abrirle muchas puertas. No obstante, su mayor reto fue elegir al personaje que debía imitar e interpretar.

“Las mismas personas del bus me decían: ‘Oye, anda a ‘Yo soy’, ese es un programa que te va a abrir muchas las puertas. Yo quería ir, pero no tenía como un personaje que seguir, porque una cosa es ser cantante y algo muy distinto, la imitación. Lo intenté primero con Karol G y luego, años más adelante, llegó la propuesta con Danna Paola”, señaló la imitadora.  

Notas relacionadas
Cantante Paloma San Basilio reconoce el talento de su doble peruana en 'Yo soy': "De las voces que mejor me han imitado"

Cantante Paloma San Basilio reconoce el talento de su doble peruana en 'Yo soy': "De las voces que mejor me han imitado"

LEER MÁS
Maricielo Effio pide apoyo en redes para regresar a la TV tras revelarse su nuevo trabajo en Estados Unidos: "Jurado en 'Yo soy'"

Maricielo Effio pide apoyo en redes para regresar a la TV tras revelarse su nuevo trabajo en Estados Unidos: "Jurado en 'Yo soy'"

LEER MÁS
Imitador de Gustavo Cerati de ‘Yo Soy’ arrasa en internet con su impresionante parecido: ''Era imitarlo, no resucitarlo''

Imitador de Gustavo Cerati de ‘Yo Soy’ arrasa en internet con su impresionante parecido: ''Era imitarlo, no resucitarlo''

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Influencer Francesca Montenegro es retirada de su emprendimiento de ropa tras decisión de su socia: “Por respeto a Lizeth Marzano”

Influencer Francesca Montenegro es retirada de su emprendimiento de ropa tras decisión de su socia: “Por respeto a Lizeth Marzano”

LEER MÁS
Marisel Linares es separada definitivamente de Willax tras la muerte de Lizeth Marzano: “No pertenece más”

Marisel Linares es separada definitivamente de Willax tras la muerte de Lizeth Marzano: “No pertenece más”

LEER MÁS
Agencia de influencers despide a Francesca Montenegro, novia de Adrián Villar, tras alojar al hijastro de Marisel Linares

Agencia de influencers despide a Francesca Montenegro, novia de Adrián Villar, tras alojar al hijastro de Marisel Linares

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eximitadora de Danna Paola en ‘Yo soy’ confiesa la fuerte suma que ganaba al día cantando en los buses peruanos: “Trabajaba de 10 a.m. a 3p.m.”

Perú recibió en 2025 solo 3,4 millones de turistas y encadena seis años sin recuperar su nivel prepandemia

EE.UU. impone nuevo arancel pese a revés judicial: exportadores peruanos perderían competitividad y margen de ganancias, los escenarios

Espectáculos

"Lima, te quiero": Alejandro Sanz se rinde ante el talento de la peruana Gisella Giurfa entre bandera y cajón

Influencer Francesca Montenegro es retirada de su emprendimiento de ropa tras decisión de su socia: “Por respeto a Lizeth Marzano”

Francisco de Piérola habla sobre la muerte de Lizeth Marzano, pero elimina su video tras críticas en redes: "Al público le encanta el morbo"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Debate presidencial del 24 de marzo de 2026: candidatos entre propuestas vacías y populistas para la lucha contra la criminalidad y corrupción

ONPE anuncia que miembros de mesa y personeros ya pueden capacitarse de manera virtual para las elecciones

Alcalde del Cusco anuncia reunión con el presidente José María Balcázar y lo invita al Inti Raymi

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025