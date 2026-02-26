La venezolana Andreina Montilla fue una de las gratas apariciones en los realities de canto de Latina, ‘Los cuatro finalistas’ y ‘Yo soy’. Precisamente, en este último programa concurso alcanzó gran popularidad gracias a su imitación de la cantante mexicana Danna Paola, con la que se ganó el cariño del público peruano.

Sin embargo, la extranjera contó en una reciente entrevista en el podcast ‘Métrica latina’ que, tras finalizar su participación en ‘Los cuatro finalistas’, se quedó sin trabajo y se vio obligada a cantar en los buses para poder subsistir. Aunque al inicio no fue fácil por la vergüenza, con el tiempo logró adaptarse y reveló la fuerte suma de dinero que llegaba a ganar en solo unas horas. “Trabajaba de 10 a.m. a 3 p.m.”, expresó la actual vocalista del grupo 'You Salsa'.

Andreina Montilla revela cuánto dinero ganaba al día cantando en los buses

La cantante Andreina Montilla reveló en el podcast ‘Métrica Latina’ que llegó a ganar alrededor de S/180 diarios cantando en los buses peruanos durante jornadas de hasta seis horas. El ingreso económico fue tan positivo que logró ahorrar y viajó a Venezuela a visitar a su familia.

“Yo trabajaba aproximadamente de 10 a.m. a 3 p.m. y me hacía 150, 170, 180 soles. Tan bien me fue que empecé a trabajar en los buses en febrero y ese mismo diciembre, con el dinero que ahorré cantando, pude ir a Venezuela a visitar a mi familia”, señaló Montilla.

Andreina Montilla y su llegada a ‘Yo Soy’ gracias a los pasajeros de los buses

Los pasajeros que disfrutaban escuchar y ver cantar a Andreina Montilla en los buses le recomendaban que se presentara al casting del reality ‘Yo soy’, asegurándole que el programa podría darle fama y abrirle muchas puertas. No obstante, su mayor reto fue elegir al personaje que debía imitar e interpretar.

“Las mismas personas del bus me decían: ‘Oye, anda a ‘Yo soy’, ese es un programa que te va a abrir muchas las puertas. Yo quería ir, pero no tenía como un personaje que seguir, porque una cosa es ser cantante y algo muy distinto, la imitación. Lo intenté primero con Karol G y luego, años más adelante, llegó la propuesta con Danna Paola”, señaló la imitadora.