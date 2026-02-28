Precio del dólar hoy, sábado 28 de febrero de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
Precio del dólar hoy, SÁBADO 28 de febrero, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR
¿Cuál es el precio del dólar HOY, 28 de febrero, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,345 la compra y S/3,365 la venta.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 28 de febrero?
BBVA
- Compra: S/3,433
- Venta: S/3,279
Scotiabank
- Compra:S/3,310
- Venta: S/3,410
Banco de la Nación
- Compra: S/3,310
- Venta: s/3,410