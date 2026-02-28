HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

Precio del dólar hoy, sábado 28 de febrero de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar hoy, SÁBADO 28 de febrero, en los bancos peruanos y el mercado paralelo.
Precio del dólar hoy, SÁBADO 28 de febrero, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR

¿Cuál es el precio del dólar HOY, 28 de febrero, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,345 la compra y S/3,365 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 28 de febrero?

BBVA

  • Compra: S/3,433
  • Venta: S/3,279

Scotiabank

  • Compra:S/3,310
  • Venta: S/3,410

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,310
  • Venta: s/3,410
Notas relacionadas
Precio del dólar en Perú HOY, viernes 27 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 27 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú HOY, viernes 27: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 27: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú HOY, jueves 26 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 26 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
¡Atención, usuarios! BCP advierte que podría cerrar cuentas personales usadas para colectas, rifas, sorteos y más

¡Atención, usuarios! BCP advierte que podría cerrar cuentas personales usadas para colectas, rifas, sorteos y más

LEER MÁS
SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

LEER MÁS
Antiguo aeropuerto Jorge Chávez será transformado en centro empresarial y terminal para vuelos privados, según LAP

Antiguo aeropuerto Jorge Chávez será transformado en centro empresarial y terminal para vuelos privados, según LAP

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
BCR pone en circulación billete de 200 soles con innovador sistema de seguridad para evitar falsificaciones

BCR pone en circulación billete de 200 soles con innovador sistema de seguridad para evitar falsificaciones

LEER MÁS
ONP pagará desde junio a todos los jubilados del Decreto Ley 20530: así será el nuevo proceso

ONP pagará desde junio a todos los jubilados del Decreto Ley 20530: así será el nuevo proceso

LEER MÁS
Cronograma de pagos marzo sector público 2026: consulta aquí las fechas oficiales y si eres beneficiario para cobrar vía Banco de la Nación

Cronograma de pagos marzo sector público 2026: consulta aquí las fechas oficiales y si eres beneficiario para cobrar vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Una maravilla del mundo antiguo que 'aún vive': sus restos fueron descubiertos hace casi 200 años y hoy puedes conocerlos gratis en un museo

Precio del dólar hoy, sábado 28 de febrero de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 28 de febrero 2026: mira qué dicen los astros sobre tu destino y si el día traerá sorpresas afortunadas

Economía

Retroceso del 20,3% en obra pública marca un 2026 incierto para el sector construcción

Moody's: Un incumplimiento de deuda de Petroperú sí podría afectar el costo de financiamiento del Gobierno

TC admite a trámite demanda contra el decreto de urgencia que privatiza Petroperú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones CAL 2026: fecha, hora, dónde votar y todos los candidatos al decanato

Sanciones severas para corruptos ofrecen candidatos que estarán en la segunda fecha del debate

César Acuña: militantes de APP son captados regalando tarros de leche en SMP con el logo del partido

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025