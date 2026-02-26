HOYSuscripcion LR Focus

Adrián Villar viajó a Cajamarca 4 días después de atropellar a Lizeth Marzano     
Influencer Francesca Montenegro es retirada de su emprendimiento de ropa tras decisión de su socia: “Por respeto a Lizeth Marzano”

Francesca Montenegro y Ángela Kubota son las dueñas de la marca de ropa ‘The Body Brand’; sin embargo, tras el caso Lizeth Marzano, la influencer y novia de Adrián Villar dejó de formar parte del emprendimiento.  

Francesca Montenegro cuenta con 181 mil y 70 mil seguidores en TikTok e Instagram respectivamente. Foto: Composición LR/Facebook.

Francesca Montenegro ha sido nuevamente separada de un centro laboral luego de revelarse que alojó en su departamento a su novio Adrián Villar, quien atropelló y causó la muerte de la deportista Lizeth Marzano en San Isidro.

En esta ocasión, su socia Ángela Kubota decidió retirarla del emprendimiento de ropa que lideraban juntas. ‘The Body Brand’, señalando que la medida se tomó por respeto a la memoria de la joven fallecida.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales de la marca: “Ante los recientes acontecimientos y por respeto a Lizeth (Marzano) y a su familia, se ha decidido que Francesca Montenegro deje de formar parte de la organización a partir de la fecha”, se lee en el comunicado.

Comunicado anunciando la salida de Francesca Montenegro. Foto: Instagram.

Francesca Montenegro, de 21 años, dejó de formar parte de ‘The Body Brand’, emprendimiento que lideraba junto a su socia Ángela Kubota. Esta última detalló que la decisión responde al contexto en el que la influencer se podría encontrar involucrada tras la muerte de la deportista Lizeth Marzano.

“Esta decisión se adopta en un contexto sensible y que responde a un criterio de prudencia y consideración. Reiteramos nuestro compromiso de actuar con respeto y responsabilidad frente a nuestra comunidad”, señaló la cuenta oficial de Instagram del negocio de ropa.

Hasta el momento, sigue siendo una incógnita si la influencer se encontraba como copiloto al momento del atropello. Francesca Montenegro aseguró que no estaba presente; sin embargo, el hecho continúa en investigación.

Incluso el reportero de ‘América hoy’, Oswaldo Arteaga, en la edición del jueves 26 de febrero, deslizó la posibilidad de que Villar y Montenegro habrían estado discutiendo dentro del vehículo en movimiento, lo que habría provocado que el hijastro de Marisel Linares perdiera el control del volante y atropellara a la deportista.

Tras revelarse las imágenes en medios de comunicación en las que Francesca Montenegro se deja ver públicamente con su novio Adrián Villar horas después de atropellar a Lizeth Marzano, en un parque de San Isidro, la agencia Collabs emitió un comunicado anunciando que la influencer dejó de pertenecer a sus filas.

“Ante los hechos de público conocimiento relacionados con la influencer Francesca Montenegro, Collabs informa lo siguiente: Francesca Montenegro no mantiene vínculo laboral vigente con nuestra agencia. Tras tomar conocimiento de los acontecimientos, se procedió a finalizar cualquier relación profesional de manera inmediata”, se lee en el documento.   

