Espectáculos

Crisis en Son del Duke: Kassandra Chamané y animador 'El Santeño' también renuncian al grupo "por su bienestar emocional"

A solo un día de la salida de Ale Seijas, Son del Duke sufre otro duro golpe. Kassandra Chamané y el animador 'El Santeño' expusieron problemas internos y señalaron a terceros como posibles responsables.

En solo dos días, tres artistas renunciaron a Son del Duke.
En solo dos días, tres artistas renunciaron a Son del Duke. | Foto: composición LR/Facebook

Kassandra Chamané y Jairo Campos, conocido como 'El Santeño', han decidido dar un paso al costado en Son del Duke, apenas un día después de la renuncia de Ale Seijas. Al igual que la primera 'Chica Rap', ambos artistas aseguran haber puesto por delante su salud emocional, una decisión que ha tomado por sorpresa a los seguidores de la popular agrupación chiclayana, que venía ganando terreno en la escena cumbiambera del país y ahora enfrenta uno de sus episodios más críticos.

Aunque ambos agradecen su paso por la orquesta de Alex Omar Duke, coinciden en que su salida se debe a tensiones internas. Por su parte, Campos apuntó directamente a una persona, mientras que Kassandra sugirió que el desgaste fue causado por varios miembros del entorno.

Animador 'El Santeño' renuncia a Son del Duke y señala a alguien de su entorno

La noche del 28 de octubre, José Campos, más conocido como 'El Santeño', anunció oficialmente su salida de Son del Duke. El animador, recordado por su energía desbordante en el escenario, agradeció públicamente al dueño de la orquesta por la confianza depositada en él y deseó lo mejor al grupo en sus futuros proyectos. No obstante, su mensaje manifestó incomodidad con alguien del entorno: "Gracias Son del Duke, menos a uno", escribió en la descripción de su publicación.

En el comunicado, Campos profundizó en su decisión, señalando que su retiro responde a la necesidad de cuidar su salud física y emocional. Aunque evitó dar nombres, volvió a hacer referencia a una persona. Finalmente, expresó su gratitud al público por el apoyo constante y dejó claro que este no es un adiós definitivo, sino el inicio de una nueva etapa. "Pronto, novedades para que el Perú y el mundo sigan chupándose la plata", concluyó, haciendo alusión a la frase que popularizó durante los shows de la agrupación.

'El Santeño' deja Son del Duke. Foto: Instagram/elsanteno16

'El Santeño' deja Son del Duke. Foto: Instagram/elsanteno16

PUEDES VER: Carlos Miguel asegura que su hermano ha destruido el Grupo Guinda y le manda fuerte mensaje: “No uses mis palabras para victimizarte”

lr.pe

Kassandra Chamané también se va de Son del Duke para cuidar su salud mental

Un par de horas después, Kassandra Chamané también comunicó que deja Son del Duke alegando priorizar su bienestar en medio de problemas internos en el grupo, al igual que Ale Seijas y 'El Santeño'. "No todo lo que se ve desde fuera refleja lo que realmente se vive dentro. Aprendí mucho, sobre todo a reconocer mi propio valor y no permitir que se menosprecie el esfuerzo, la entrega ni el talento de una persona", manifestó.

La cantante expresó su gratitud hacia el dueño, pero, a diferencia del animador, dejó entrever que más de una persona habría desencadenado su decisión. "Agradezco a quienes dentro de la agrupación mostraron respeto y compañerismo. Fueron pocos, pero valiosos. A los demás les deseo que algún día aprendan que no todo gira en torno a los egos y las apariencias", agregó.

Kassandra, intérprete de 'Ay es amor', se despidió agradeciendo al público por ser su impulso en los momentos difíciles. "Ustedes fueron la verdadera razón para seguir", escribió. Luego de seis meses en Son del Duke —ingresó en abril del 2025 tras la salida de Nataly Ramírez, quien denunció hostigamiento laboral— la artista chiclayana de 30 años anunció nuevos comienzos con libertad y paz.

Kassandra Chamané deja Son del Duke. Foto: Instagram/kassandrachanameperu

Kassandra Chamané deja Son del Duke. Foto: Instagram/kassandrachanameperu

