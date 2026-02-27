Elecciones CAL 2026: fecha, hora, dónde votar y todos los candidatos al decanato

Las elecciones para el nuevo decano del CAL se realizarán este sábado 28 de febrero. Foto: composición de Jazmín Ceras / LR

Las elecciones para el nuevo decano del CAL se realizarán este sábado 28 de febrero. Foto: composición de Jazmín Ceras / LR

Las Elecciones CAL 2026 se desarrollarán este sábado 28 de febrero para definir al nuevo decano del Colegio de Abogados de Lima para el periodo 2026-2027. La votación será presencial y reunirá a abogados hábiles inscritos en el padrón oficial del CAL.

El proceso electoral cobra relevancia en un momento de debate sobre el rol del gremio frente a la crisis institucional del sistema de justicia. Ocho listas participan en la contienda y presentan propuestas vinculadas a defensa profesional, transparencia interna y posicionamiento del colegio ante el Estado.

Elecciones CAL 2026: fecha, hora y dónde votar

Las Elecciones CAL 2026 se realizarán este sábado 28 de febrero. El Comité Electoral estableció una jornada única de votación para elegir al decano y renovar los órganos de gobierno del Colegio de Abogados de Lima. El horario oficial será de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. El cierre de mesas será a la hora indicada y no se permitirá el ingreso posterior. El voto es presencial.

La sede principal será la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima. Allí se instalarán las mesas de sufragio para los abogados que figuran como hábiles en el padrón electoral del CAL.

Solo podrán votar quienes no registren deudas pendientes con la orden profesional. El colegio recordó que el sufragio es obligatorio para sus miembros activos, salvo justificación contemplada en el reglamento.

Conoce a los candidatos al decanato del CAL

En las Elecciones CAL 2026 compiten ocho listas para dirigir el Colegio de Abogados de Lima durante el periodo 2026-2027. Las propuestas giran en torno a defensa gremial, modernización institucional y transparencia interna, en un contexto donde el rol del CAL ha sido cuestionado por su silencio frente a intervenciones fiscales y reformas del sistema de justicia.

Delia Espinoza (Lista 3)

Entre las postulaciones destaca la de Delia Espinoza, exfiscal de la Nación, cuya destitución fue dispuesta en enero por la Junta Nacional de Justicia. Tras formalizar su candidatura el 20 de enero, publicó en redes sociales: “Con dignidad y transparencia, avancemos juntos”.

Espinoza señaló que decidió postular tras recibir el respaldo de colegas que buscan recuperar la imagen del abogado en el sistema de justicia. “Me explicaron que ellos querían rescatar lo que es la imagen de los abogados en cuanto al ejercicio profesional (...) y recuperar también la confianza de la sociedad”, declaró.

También sostuvo que es urgente restablecer la ética interna del gremio y fortalecer su capacidad de gestión. Además, inició un proceso por presunta difamación contra el vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi.

Humberto Abanto (Lista 11)

Otra candidatura con alta visibilidad es la de Humberto Abanto. El penalista ha ejercido la defensa de figuras políticas como Wilfredo Oscorima, Patricia Chirinos y Vladimir Cerron.

Durante la presentación de su lista, cuestionó la actuación del gremio ante intervenciones fiscales contra abogados. “Los abogados somos maltratados. Hemos visto que abogados han sido convertidos por fiscales en brazos ilegales de organizaciones criminales y el CAL ha quedado en silencio”, afirmó. También criticó allanamientos a estudios jurídicos y señaló que se ha vulnerado el secreto profesional sin un pronunciamiento firme del colegio.

Tras recibir su número de lista, sostuvo que es “momento de recuperar nuestro Colegio”. Su candidatura recibió el respaldo público de Mateo Castaneda, vinculado al caso “Los Waykis en la Sombra”, quien señaló que Abanto defiende a abogados que enfrentan persecución por el ejercicio de su profesión.

Oscar Peña (Lista 15)

El abogado Oscar Peña, especialista en medios alternativos de solución de conflictos y litigación oral, propuso otorgar 515 becas para pasantías a miembros del gremio. “Queremos modernizar el CAL, basta de abusos”, declaró durante la presentación oficial de planes. Peña indicó que busca trasladar su experiencia profesional a la gestión institucional y planteó una renovación administrativa con mayor acceso a capacitación.

Jorge Luis Rioja (Lista 5)

Jorge Luis Rioja, abogado fedatario juramentado con especialización en informática, planteó firmar convenios con universidades privadas para que hijos de agremiados accedan a tarifas preferenciales. “Debemos modernizar el Colegio”, señaló. Afirmó que muchos colegiados consideran que la defensa gremial no cumple su función y sostuvo que su propuesta apunta a cerrar esa brecha.

Judith Torres (Lista 13)

Judith Torres, especialista en gestión pública y exdirectora de Derechos Humanos del CAL, aseguró que bajo su gestión el gremio no será utilizado para proteger actos de corrupción. Fue candidata al Congreso en 2021 por Fuerza Popular. “Si no está publicado, no existe”, dijo al referirse a la transparencia. Propuso decisiones colegiadas y reglas claras para evitar personalismos en la conducción institucional.

Ruth Monge (Lista 1)

Ruth Monge, abogada litigante, centró su discurso en orden financiero y transparencia. Prometió una gestión basada en legalidad y sostenibilidad económica. Indicó que garantizará servicios de calidad y rendición periódica de cuentas ante los agremiados.

Francisco Gómez (Lista 7)

Francisco Gómez, experto en derecho laboral y exvicedecano del CAL, recordó que participó en la adquisición del inmueble ubicado frente a la actual sede institucional. Propuso la construcción de un nuevo local para el Colegio de Abogados de Lima como parte de su plan de infraestructura.

Pedro Angulo (Lista 9)

Pedro Angulo, abogado y expresidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de Dina Boluarte, planteó revisar la economía interna del colegio. Señaló que impulsará actividades académicas que generen ingresos. Propuso cursos gratuitos para abogados colegiados y tarifas diferenciadas para público externo, con el objetivo de fortalecer la sostenibilidad financiera del CAL.