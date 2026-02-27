Ricardo Mendoza concedió una entrevista para el podcast de Magaly Medina, en la que reveló detalles inéditos de su relación con Katya Mosquera, madre de su único hijo y con quien planea contraer matrimonio más adelante.

Durante la conversación, fue consultado por la ‘Urraca’ sobre el momento en que sintió que su pareja era “la mujer de su vida”. El comediante no tuvo reparos en responder que lo supo el día de su cumpleaños, cuando ella estuvo a punto de dejarlo. “Me parchó”, contó entre risas el también actor.

Ricardo Mendoza revela que Katya Mosquera “quiso dejarlo” el día de su cumpleaños

Ricardo Mendoza recordó que con Katya Mosquera estaban juntos porque se gustaban, pero oficialmente aún no eran novios. A ello se sumaba que ambos tenían la libertad de estar con otras personas; sin embargo, ese estilo de relación terminó por cansar a Mosquera, quien le puso un ultimátum.

“Éramos muy sinceros y estábamos solteros, si ella salía con un chico, me decía, y si yo salía con una chica, le decía, pero en ese momento me dijo que ya no podía más con eso y que no quería salir con nadie más. ‘Me dijo: ‘Yo te quiero, te adoro, pero ya no soporto no estar contigo, así que o estamos o nos alejamos’”, señaló.

Además, el humorista contó que reflexionó sobre las palabras de su hoy prometida y se dio cuenta de que no podía dejar ir a una mujer así. “Le dije, ‘espérate un momento’ y pensé en que no podía perder a esa mujer y le pedí que sea mi novia. Ese día, desde mi cumpleaños, comenzamos, nuestro aniversario es mi cumpleaños. No la podía perder”, finalizó.

Ricardo Mendoza aclara que no siente envidia por su compañero Jorge Luna

Ricardo Mendoza aclaró que no siente ninguna envidia por el éxito que cosecha Jorge Luna, quien viene alcanzando el éxito de manera personal gracias a su proyecto ‘No hay sin suerte’. El popular ‘Richavo’, elogió las habilidades empresariales de su dupla en ‘Hablando huevadas’.

“Es como si me enojara que a mi hijo le vaya bien o que le vaya mejor que a mí. Yo lo vi crecer, literalmente; él estaba en nada y ahora está en todo. Soy el más orgulloso del mundo, estoy orgullosísimo”, compartió.

“Jorge es el mejor empresario que yo conozco. A él le gusta la plata. Le encanta. Date cuenta: ha sido humilde, pobre. Ve un billete y se enamora. Ama a su mujer, pero más a Santa Rosa".