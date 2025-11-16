Nickol Sinchi es la nueva integrante de Son del Duke: agrupación confirmó su incorporación

La agrupación de cumbia Son del Duke presentó oficialmente a la reconocida cantante Nickol Sinchi como la nueva integrante de sus filas. El anuncio se dio tras días de especulaciones y expectativas sobre su posible incorporación, y tras semanas de la masiva renuncia de varios exintegrantes.

Sinchi, que por años estuvo en Corazón Serrano, se reencontrará junto a Estrella Torres y Thamara Gómez, quienes actualmente también forman parte de Son del Duke. "¡Le damos la bienvenida a la gran Nickol Sinchi! Hoy recibimos con mucha alegría a esta talentosa cantante que llega a nuestra casa musical, uniendo su voz y su esencia a esta gran familia. Son del Duke señores", escribió la orquesta chiclayana a través de sus redes oficiales.

Ayer sábado 15 de noviembre, Son del Duke se presentó en el programa 'Esta Noche' conducido por la Chola Chabuca, donde Nickol hizo su primera aparición televisiva como integrante oficial. La cantante se mostró agradecida y emocionada por esta nueva faceta en su carrera musical, a la vez que deleitó interpretando éxitos como 'Hasta la raíz' y 'Se me ha perdido un corazón'.

Su llegada a 'El orgullo leonardino' sorprendió a más de uno, además de que recibió el respaldo de los seguidores de la orquesta quienes dejaron una serie de comentarios positivos en redes sociales, precisamente en la publicación donde se confirmó su incorporación. "Bienvenida Nickol", "Ahora sí a romper Son del Duke", "Buen jale Nickol", "Me encanta", fueron algunos de los mensajes.

Cabe señalar que, el gran anuncio de Sinchi como vocalista vino acompañado de la presentación de la nueva delantera oficial de Son del Duke, luego de que semanas atrás varios exintegrantes renunciaron para formar parte de un nuevo grupo denominado Corazón Rebelde. Entre ellos se encontraban las cantantes Ale Seijas, Paola Rubio y Kassandra Samamé.