La cantante peruana Ale Seijas, conocida popularmente como la ‘Chica rap’, conmovió a la audiencia al romper en llanto durante su aparición en el programa ‘El Reventonazo de la Chola’. La artista fue invitada al set junto a los integrantes de su nueva agrupación, la orquesta Amor Rebelde, conformada por exmiembros de Son del Duke, y sorprendió al revelar detalles personales nunca antes compartidos.

Durante un reportaje sobre su trayectoria artística, Seijas no pudo contener las lágrimas al recordar el enorme sacrificio que implicó su ingreso a Son del Duke. La cantante confesó que dejó atrás a su madre y a su pequeña hija para mudarse a Chiclayo y cumplir con las exigencias de la orquesta, una decisión que le cambió la vida, pero que no terminó como ella esperaba.

Ale Seijas llora al revelar que dejó todo por Son del Duke

En una de las revelaciones más impactantes del programa, Ale Seijas narró con la voz entrecortada cómo tuvo que separarse de su entorno más cercano para formar parte de Son del Duke. “Es muy difícil, yo tuve que dejar prácticamente a mi familia, a mi bebé y vivir en Chiclayo para estar en la orquesta”, confesó visiblemente afectada.

La artista también compartió que tenía planes de llevar a su madre e hija a vivir con ella, pero estos se frustraron tras su repentina salida del grupo. Aunque evitó profundizar en las razones específicas de su retiro, Seijas dejó claro que su experiencia en la agrupación no fue del todo positiva. “Tenía muchas ganas de seguir trabajando, pero lamentablemente no todo es color de rosa en una orquesta, pasan muchas cosas que prefiero guardar”, expresó.

Ale Seijas agradece el apoyo de su madre

Durante su aparición en ‘El Reventonazo de la Chola’, Seijas también se mostró profundamente agradecida con su madre, quien ha sido un pilar fundamental a lo largo de su carrera. Al ver imágenes del reportaje sobre su vida, no pudo evitar quebrarse al recordar todo el respaldo que ha recibido de su progenitora.

“Ella era una de las personas que desde muy chiquita me apoyó con el canto, ella amanecía conmigo. Me sigue apoyando, cuida a mi bebé mientras yo trabajo”, declaró entre lágrimas.

Pese a los momentos difíciles vividos, Ale Seijas no dudó en destacar la calidad humana del líder de Son del Duke, a quien describió como “una persona muy buena”. “Estoy muy agradecida con el señor Duque porque él siempre fue una persona muy buena y creo que todas las chicas saben eso”, concluyó la intérprete con serenidad.