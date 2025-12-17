Christian Domínguez asegura boda con Karla Tarazona y es visto eligiendo joyas: “Todos saben que nos vamos a casar”
El cantante Christian Domínguez llamó la atención tras hablar sobre sus planes con Karla Tarazona y ser captado en una joyería.
Se sinceró. Christian Domínguez no se detuvo ante los comentarios negativos y reafirmó sus intenciones con Karla Tarazona. “Poco o nada me importa la opinión de los demás”, señaló con firmeza..
Asimismo, Christian aseguró que hablar de ellos beneficia a ciertos programas, pero que su vida privada seguirá su curso sin interferencias. “A la gente le funciona un montón hablar de nosotros. Solo me queda seguir viendo qué conductor u opinólogo habla peor, o esperar que algún día desaparezcan estos programas (risas)”, añadió.
Christian Domínguez es captado en joyería
El cantante fue visto en una joyería por las cámaras de 'Préndete', donde revisó diversas piezas y explicó que no eran anillos de promesa. “Tuve la dicha de acompañar a Karla a grabar a ese lugar, donde hay piezas de oro hermosas, incluso únicas. Sería increíble ya tenerlos, porque todos saben que nos vamos a casar”, expresó el artista.
Christian dejó claro que estos momentos forman parte de su preparación para un evento especial, sin precisar fechas ni detalles específicos, manteniendo la discreción sobre los planes de matrimonio.
¿Cuándo se casan Christian Domínguez y Karla Tarazona?
Al ser consultado sobre la fecha de su boda, Christian optó por mantener la información en privado. Asimismo, recalcó que desde que empezó con Karla, decidieron dejar atrás los problemas pasados.
“Quisiéramos una fecha muy especial, pero no la diremos. En esta relación estoy empezando desde cero y desde mis ruinas. Trato de ser lo mejor posible en todo lo que hago; no soy perfecto en nada, pero me saco la m... para ser mejor que mi yo de ayer”, afirmó.