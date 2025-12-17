HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Final de la Copa Intercontinental: PSG vs Flamengo
Final de la Copa Intercontinental: PSG vs Flamengo      Final de la Copa Intercontinental: PSG vs Flamengo      Final de la Copa Intercontinental: PSG vs Flamengo      
Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho
Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho      Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho      Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho      
EN VIVO

¿Vizcarra podrá salir de prisión? | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Espectáculos

Christian Domínguez asegura boda con Karla Tarazona y es visto eligiendo joyas: “Todos saben que nos vamos a casar”

El cantante Christian Domínguez llamó la atención tras hablar sobre sus planes con Karla Tarazona y ser captado en una joyería.

Christian Domínguez asegura boda con Karla Tarazona y es visto eligiendo joyas: “Todos saben que nos vamos a casar”
Christian Domínguez asegura boda con Karla Tarazona y es visto eligiendo joyas: “Todos saben que nos vamos a casar”

Se sinceró. Christian Domínguez no se detuvo ante los comentarios negativos y reafirmó sus intenciones con Karla Tarazona. “Poco o nada me importa la opinión de los demás”, señaló con firmeza..

Asimismo, Christian aseguró que hablar de ellos beneficia a ciertos programas, pero que su vida privada seguirá su curso sin interferencias. “A la gente le funciona un montón hablar de nosotros. Solo me queda seguir viendo qué conductor u opinólogo habla peor, o esperar que algún día desaparezcan estos programas (risas)”, añadió.

TE RECOMENDAMOS

EL PODER OCULTO DE LAS PLANTAS: LIMPIEZAS, ENERGÍA Y MAGIA NATURAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Karla Tarazona y Christian Domínguez sufren accidente vehicular y muestran cómo quedó su camioneta: 'Nos chocaron'

lr.pe

Christian Domínguez es captado en joyería

El cantante fue visto en una joyería por las cámaras de 'Préndete', donde revisó diversas piezas y explicó que no eran anillos de promesa. “Tuve la dicha de acompañar a Karla a grabar a ese lugar, donde hay piezas de oro hermosas, incluso únicas. Sería increíble ya tenerlos, porque todos saben que nos vamos a casar”, expresó el artista.

Christian dejó claro que estos momentos forman parte de su preparación para un evento especial, sin precisar fechas ni detalles específicos, manteniendo la discreción sobre los planes de matrimonio.

PUEDES VER: Melanie Martínez, expareja de Christian Domínguez, anuncia que se someterá a una cirugía para mejorar su apariencia y salud

lr.pe

¿Cuándo se casan Christian Domínguez y Karla Tarazona?

Al ser consultado sobre la fecha de su boda, Christian optó por mantener la información en privado. Asimismo, recalcó que desde que empezó con Karla, decidieron dejar atrás los problemas pasados.

“Quisiéramos una fecha muy especial, pero no la diremos. En esta relación estoy empezando desde cero y desde mis ruinas. Trato de ser lo mejor posible en todo lo que hago; no soy perfecto en nada, pero me saco la m... para ser mejor que mi yo de ayer”, afirmó.

Notas relacionadas
Karla Tarazona y Christian Domínguez sufren accidente vehicular y muestran cómo quedó su camioneta: “Nos chocaron”

Karla Tarazona y Christian Domínguez sufren accidente vehicular y muestran cómo quedó su camioneta: “Nos chocaron”

LEER MÁS
Alejandra Baigorria apoya a Camila Domínguez, hija de Christian Domínguez, y le arma el outfit para su fiesta de promoción: "Estás hermosísima"

Alejandra Baigorria apoya a Camila Domínguez, hija de Christian Domínguez, y le arma el outfit para su fiesta de promoción: "Estás hermosísima"

LEER MÁS
Melanie Martínez, expareja de Christian Domínguez, anuncia que se someterá a una cirugía para mejorar su apariencia y salud

Melanie Martínez, expareja de Christian Domínguez, anuncia que se someterá a una cirugía para mejorar su apariencia y salud

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Romina Gachoy revela nueva crisis en su relación con Jean Paul Santamaría: “No deseo hacer nada con él”

Romina Gachoy revela nueva crisis en su relación con Jean Paul Santamaría: “No deseo hacer nada con él”

LEER MÁS
¿Fue un fracaso? Empresario que pagó S/30.000 por show de Pamela Franco y Cueva admite pérdidas: "Ni para recuperar"

¿Fue un fracaso? Empresario que pagó S/30.000 por show de Pamela Franco y Cueva admite pérdidas: "Ni para recuperar"

LEER MÁS
Yerco, novio de Andrea San Martín, es denunciado por violencia psicológica por su expareja tras anunciar que está embarazada del tiktoker

Yerco, novio de Andrea San Martín, es denunciado por violencia psicológica por su expareja tras anunciar que está embarazada del tiktoker

LEER MÁS
Ricardo Morán rinde homenaje en ‘Yo Soy’ a Dominic Sánchez, imitador de Lennox, tras ser asesinado: “Te vamos a honrar”

Ricardo Morán rinde homenaje en ‘Yo Soy’ a Dominic Sánchez, imitador de Lennox, tras ser asesinado: “Te vamos a honrar”

LEER MÁS
Lucecita Ceballos confiesa el detonante que rompió su matrimonio de 30 años con empresario peruano: “Estuvo siete meses sin venir”

Lucecita Ceballos confiesa el detonante que rompió su matrimonio de 30 años con empresario peruano: “Estuvo siete meses sin venir”

LEER MÁS
Gustavo Salcedo hace mea culpa y acepta que causó daño a Maju Mantilla tras separación: “Dije cosas que no fueron ciertas”

Gustavo Salcedo hace mea culpa y acepta que causó daño a Maju Mantilla tras separación: “Dije cosas que no fueron ciertas”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Peruano sorprende al mostrar su día a día en España con 3 trabajos: “Termino a la 1 de la mañana”

Indecopi subastará 24 inmuebles en Lima, Junín e Ica con precios desde S/2.016, ¿cómo participar?

Espectáculos

Alejandra Baigorria sorprende con enormes compras para las canastas navideñas de sus trabajadores: “Me encanta”

Gustavo Salcedo hace mea culpa y acepta que causó daño a Maju Mantilla tras separación: “Dije cosas que no fueron ciertas”

Darinka Ramírez responde tajante a Xiomy Kanashiro y asegura: “Ella es la pareja, yo seré la madre toda la vida”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Las negligencias de la Dircocor que permitió la fuga de Vladimir Cerrón, Óscar Acuña y Ciro Castillo

RMP sobre Ciro Castillo, acusado de liderar 'Los socios del Callao': "Explotó la muerte de su hijo para su beneficio político"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025