Espectáculos

Rossy War revela por qué no asistió al cumpleaños de Juan Gabriel, pese a que el ‘Divo de Juárez’ la invitó a cantar: "Ahora me jalo los pelos"

Rossy War, conocida como 'la reina de la tecnocumbia', contó que conoció a Juan Gabriel gracias al promotor peruano Walter Sachún. Además, le entregó un disco suyo al intérprete de 'Abrázame muy fuerte'.

Rossy War con Juan Gabriel Foto: Composición LR
Rossy War con Juan Gabriel Foto: Composición LR | Captura de Instagram de Fans Rossy War Chile

'La reina de la tecnocumbia', Rossy War, reveló que fue invitada al cumpleaños de Juan Gabriel; sin embargo, no pudo asistir a la celebración. Según contó al diario Trome, la invitación fue realizada por el propio 'Divo de Juárez' durante su visita al Perú en el 2000.

'La Ronquita de la Technocumbia' detalló: "No fui a su cumpleaños, pero no porque no quisiera, si no por vergüenza" y explicó: "Porque habíamos cantado en Año Nuevo y quedé afónica, ya que me quedé hasta las 11 de la mañana. Me fregué"

lr.pe

Juan Gabriel quería que Rossy War cantara en su cumpleaños

La icónica figura de la música tropical peruana de los años 90, indicó que, al ver que no estaba en condiciones para cantar, optó por no asistir, ya que Juan Gabriel esperaba que ella interpretara una canción durante la celebración. Rossy War temía quedar mal por el desgaste de su voz tras una jornada extenuante.

"Yo decía: '¿Cómo voy a ir si Juan Gabriel ha dicho que cante y no voy a poder cantar?', y no fui. Ahora me jalo los pelos. Ahí estaba Ana Gabriel y muchos artistas. Él decía: 'Una lunada', y todos iban vestidos de blanco. Yo ya había arreglado todo mi aguar, pero no fui", recordó la cantante.

lr.pe

¿Cómo conoció Rossy War a Juan Gabriel?

Rossy War relató que conoció al 'Divo de Juárez' gracias al empresario peruano Walter Sachún, quien era amigo cercano y promotor del artista mexicano. "Cuando vino a tocar a Perú, Sachún me invitó a su actuación y yo fui, yo estaba emocionada. Me hicieron pasar a su camerino y me moría de nervios. Él entra y me abraza. Más lindo él", declaró.

La cantante de technocumbia contó se tomó fotos con Juan Gabriel y le entregó algunos discos de su autoría. "Me dijo que los iba a escuchar. Él ya había escuchado mis canciones y decidió invitarme a su fiesta de cumpleaños", concluyó.

