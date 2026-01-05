HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Monique Pardo impacta al revelar que vende antigüedades en la puerta de su casa mientras enfrenta una dura enfermedad

Monique Pardo intenta vender sus accesorios más preciados de su época dorada como antigüedades desde la puerta de su casa. 'La vida del Perú' no pierde su chispa ni su carisma, a pesar de los difíciles momentos que atraviesa.

Monique Pardo y su vida fuera de la TV Foto: Composición LR
Monique Pardo y su vida fuera de la TV Foto: Composición LR

Monique Pardo, uno de los íconos más recordados de la farándula peruana, reapareció ante cámaras en una extensa entrevista para un conocido medio local. Lejos del brillo y el glamour que marcaron gran parte de su carrera, la cantante, actriz y vedette reveló que actualmente intenta vender sus accesorios más preciados de su época dorada como antigüedades desde la puerta de su casa, mientras enfrenta una dura realidad marcada por la insuficiencia cardíaca tricúspidea.

'La diva del Perú' indicó que se ha convertido en una "anticuaria" y que ha puesto a la venta sus muebles, cuadros y recuerdos de su fructífera trayectoria sobre el escenario, ya que se trata de autenticas reliquias que guardan miles de historias. Fiel a su estilo, Monique aseguró: "La antigüedad más preciada soy yo", frase que expresó con la coquetería que la ha caracterizado a lo largo de su vida.

Monique Pardo gana demanda a Gisela Valcárcel y América Televisión: recibiría S/30.000 por accidente en programa

Monique Pardo y su vida alejada de los set de televisión

En declaraciones para 'Día D', Monique Pardo contó detalles de la enfermedad que padece: insuficiencia cardíaca tricúspidea, diagnosticada en el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR),producto - según asegura - del incidente que sufrió en el programa de Gisela Valcárcel. Esta afección le ha provocado una pérdida de más de 15 kilos. Asimismo, la exvedette de llamativa cabellera roja reveló que su actual estado de salud la ha llevado a enfrentar pensamientos oscuros.

"El otro día estuve toda la noche en emergencia en el Rebagliati", indicó. Además, expresó su agradecimiento a los galenos del centro médico: "Mil veces ustedes me han devuelto la vida". Actualmente, Monique, a sus 69 años, vive sola en su casa, sin nadie que vele permanentemente por ella, aunque se las arregla como puede. Contrata a una persona que limpia su vivienda una vez por semana, y antes estas necesidades, ha puesto a la venta su clásico Volvo rojo.

La historia detrás de la icónica canción de Monique Pardo

La diva de la televisión reveló que su icónica canción 'Caramelo', muchas veces asociada a una connotación sexual, fue escrita para madre, Rosa, quien se encontraba en muy mal estado de salud a causa del cáncer que padecía. Cuando escribió la frase "No me quites mi caramelo", en realidad le pedía a Dios que no se llevara a su madre.

Monique no pierde su chispa ni su carisma, a pesar de los difíciles momentos que atraviesa. Hoy, la exvedette reflexiona sobre la vida y la muerte y asegura que no le genera miedo dejar este mundo. Solo espera morir haciendo el amor, lo que, según afirma, sería un buen final para 'La diva del Perú'.

