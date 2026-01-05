El actor Santiago Suárez lanzó su emprendimiento de venta de marcianos. Esta decisión generó una emotiva reacción en su madre, doña Carmen, quien no pudo contener las lágrimas al expresar su orgullo por el esfuerzo de su hijo y su deseo de verlo salir adelante. "Me emociona verlo así", manifestó conmovida.

La madre del exconductor de 'Domingos de fiesta' defendió el trabajo de Santiago Suárez, ahora se dedica a vender marcianos en mercados y playas de Lima. El emprendimiento surge después de que el actor se alejara de las pantallas, tras enfrentar una denuncia de abuso sexual presentada por una joven estadounidense, episodio que marcó un antes y un después en su vida-

En el programa 'Arriba mi gente', doña Carmen destacó el valor del trabajo y el esfuerzo constante de su hijo. “Yo lo apoyo a mi hijo en todo siempre desde chiquito. Sabes que cualquier trabajo bueno dignifica”, expresó y señaló que se siente tranquila al verlo motivado y enfocado en su nuevo proyecto.

En el magacín, el también actor de 'Asu mare' manifestó que su madre lo apoyo en todo lo que él emprenda. “Mi madre me apoya siempre, en todos mis trabajos, en todos mis proyectos… esto recién empieza”, escribió. Por su parte, doña Carmen reiteró su emoción al ver a su hijo más tranquilo. “Estoy contenta y me emociona verlo así, contento… porque ha pasado por momentos difíciles”, señaló.

¿Cuánto cuestan los marcianos de Santiago Suárez?

El actor sorprendió al anunciar su nuevo emprendimiento tras alejarse de la televisión. En una entrevista para el programa de Ricardo Rondón, se mostró feliz con esta nueva etapa y contó que actualmente se dedica a la venta de marcianos, los cuales ofrece a 3 soles la unidad y dos por 5 soles, presentando una variedad de sabores.

Durante la nota, el actor recorrió playas y mercados de Lima para comercializar sus chupetes, donde fue reconocido por los transeúntes, quienes no dudaron en pedirle fotos y alentarlo a continuar con su emprendimiento de 'Marcianos, el más guapo'.