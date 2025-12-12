Karla Tarazona y Christian Domínguez sufren accidente vehicular y muestran cómo quedó su camioneta: “Nos chocaron”

Christian Domínguez y Karla Tarazona narraron el hecho al inicio del programa 'Todo se filtra'. Foto: Composición LR/Panamericana TV.

Karla Tarazona y Christian Domínguez anunciaron que sufrieron un accidente vehicular el viernes 12 de diciembre, alrededor de las 3:30 p.m. La pareja se encontraba rumbo a Panamericana TV, en Santa Beatriz, para conducir su programa de espectáculos, ‘Todo se filtra’. “Tuvimos un pequeño choque, gracias a Dios no pasó a más, y ocurrió cuando estábamos rumbo al canal”, señaló el cantante al inicio.

Afortunadamente, no hubo daños que lamentar, ya que, según los conductores, se trató de un choque leve en la congestionada Av. Javier Prado. “Nosotros no chocamos, nos chocaron, el tráfico es complicado en estas épocas”, relató Tarazona, responsabilizando al otro conductor.

La camioneta de ambos quedó maltrecha, por lo que tuvo que ser llevada a reparación, lo que significará que estarán algunas semanas sin poder usar su vehículo de transporte.

Karla Tarazona y Christian Domínguez revelan cómo se encuentran tras accidente de tránsito

Sobre el estado de salud de ambas figuras televisivas, Christian Domínguez informó que Karla Tarazona solo presenta algunos dolores. “Solamente (Karla) está con un dolor pequeño en el cuello, pero algo suave que se puede controlar”, expresó el cumbiambero en su programa ‘Todo se filtra’.

Por esa razón, aprovecharon para hacer un llamado de atención a los conductores y exhortarlos a que manejen con prudencia en estas fechas navideñas, cuando la cantidad de autos aumentan en las pistas. Además, sugirieron evaluar otras alternativas, como el uso de transporte público o taxis.

Christian Domínguez y Karla Tarazona muestran cómo quedó su camioneta

La camioneta de Christian Domínguez y Karla Tarazona quedó con una gran abolladura en la parte trasera. Debido a ello, el vehículo fue llevado a que sea reparado, registrando únicamente daños materiales para la pareja.

“La mayoría de choques en la Javier prado es debido al cansancio. Estás todo el tiempo frenando, frenando y frenando, y mucha gente no usa (auto) automático, sino mecánico. Es sumamente cansado estar embragando y avanzando despacito, y por el cansancio, le das”, explicó Domínguez.