HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Espectáculos

Alejandra Baigorria apoya a Camila Domínguez, hija de Christian Domínguez, y le arma el outfit para su fiesta de promoción: "Estás hermosísima"

El emotivo gesto de Alejandra Baigorria ocurrió después de que Christian Domínguez, padre de Camila, se pronunciara sobre la contratación de su hija mayor por parte de la popular 'Gringa de Gamarra'.

Previamente, Alejandra Baigorria presentó a Camila Domínguez como modelo de su próxima colección de ropa.
Previamente, Alejandra Baigorria presentó a Camila Domínguez como modelo de su próxima colección de ropa. | Foto: composición LR/Instagram

Alejandra Baigorria vuelve a mostrar su apoyo incondicional a Camila Domínguez, hija de Christian Domínguez. Luego del revuelo generado por el anuncio de la joven como imagen de su próxima colección de ropa, la 'Gringa de Gamarra' no dudó en estar para la modelo en una fecha importante: su fiesta de promoción.

A través de las redes sociales, la exintegrante de 'Esto es guerra' se mostró al lado de Camila mientras ella se lucía en un espectacular vestido rojo de pedrería. La pieza fue confeccionada a mano nada menos que por Angélica García, la misma diseñadora detrás de los trajes de novia que Baigorria usó en su boda con Said Palao.

TE RECOMENDAMOS

¿CÓMO AFRONTAR EL DUELO? CON CÉSAR ACOSTA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Melanie Martínez, expareja de Christian Domínguez, anuncia que se someterá a una cirugía para mejorar su apariencia y salud

lr.pe

Alejandra Baigorria apoya a Camila Domínguez en su fiesta de promoción

"Estás hermosísima. El mejor vestido, el mejor peinado. Contra todo pronóstico, lo hemos logrado. Misión cumplida, hemos convertido a una princesa más hermosa todavía porque siempre es una princesa", destacó Alejandra. La empresaria también elogió el trabajo de su diseñadora, quien se unió en esta colaboración para la fiesta de graduación de la hija mayor de Domínguez. "Miren los detalles de cada piedra, hecho a mano. El color rojo, que ella quería, le queda espectacular", agregó.

El apoyo de Alejandra también abarcó el maquillaje y peinado, los cuales quedaron en manos de su salón de belleza. "En D' Art Salón hemos maquillado esos ojos bellísimos que tiene ella. Solamente hemos resaltado su belleza. Miren qué lindo su peinado; sus uñitas también van acorde", indicó.

PUEDES VER: Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria es dada de alta tras accidente en Pisco: No veía la luz hace una semana

lr.pe

Camila Domínguez agradece el apoyo de Alejandra Baigorria

Más adelante, Camila Domínguez conmovió profundamente a la 'Gringa de Gamarra' al expresarle su gratitud y manifestarle cuánto la quería. Sus palabras tocaron el corazón de la empresaria, quien no dudó en corresponder con la misma calidez mientras se fundían en un abrazo, un gesto que demuestra la solidez del vínculo que están construyendo.

La emotiva escena ocurrió después de que Alejandra Baigorria presentara a la influencer como la nueva imagen de su próxima colección de ropa. El anuncio fue bien recibido en redes sociales, aunque Christian Domínguez se mostró sorprendido al señalar que desconocía la contratación de su hija por la exchica reality, cercana a su expareja Vania Bludau.

Si bien no se opuso a la colaboración, aclaró que había recibido advertencias sobre la importancia de que Camila no descuide el colegio y que al menos uno de los padres debía dar su consentimiento. Más adelante, Baigorria confirmó que el acuerdo se realizó con Melanie Martínez, madre de la joven, y defendió la decisión de permitirle dar sus primeros pasos hacia la independencia económica.

Notas relacionadas
Melanie Martínez, expareja de Christian Domínguez, anuncia que se someterá a una cirugía para mejorar su apariencia y salud

Melanie Martínez, expareja de Christian Domínguez, anuncia que se someterá a una cirugía para mejorar su apariencia y salud

LEER MÁS
¡Siguen las celebraciones en la ‘U’! Edison Flores le sigue los pasos a Christian Domínguez y sorprende con sus movimientos

¡Siguen las celebraciones en la ‘U’! Edison Flores le sigue los pasos a Christian Domínguez y sorprende con sus movimientos

LEER MÁS
'Metiche' reemplazará a Karla Tarazona y Christian Domínguez en la conducción de ‘Préndete’: "Asumo un nuevo reto"

'Metiche' reemplazará a Karla Tarazona y Christian Domínguez en la conducción de ‘Préndete’: "Asumo un nuevo reto"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Samahara Lobatón muestra video de seguridad donde enfrenta a Bryan Torres por presunta infidelidad: "¿Por qué me hiciste eso?"

Samahara Lobatón muestra video de seguridad donde enfrenta a Bryan Torres por presunta infidelidad: "¿Por qué me hiciste eso?"

LEER MÁS
Francisca Aronsson impacta tras aparecer ‘embarazada’ como parte de su personaje en una película: "Ha sido un verdadero reto'

Francisca Aronsson impacta tras aparecer ‘embarazada’ como parte de su personaje en una película: "Ha sido un verdadero reto'

LEER MÁS
'Tunche’ Rivera, futbolista de Universitario, celebró su boda con lujosa fiesta: Ana Siucho reaparece entre los invitados

'Tunche’ Rivera, futbolista de Universitario, celebró su boda con lujosa fiesta: Ana Siucho reaparece entre los invitados

LEER MÁS
Susana Alvarado comparte curioso video tras críticas a su relación con Paco Bazán: "Por más que quieran separarnos"

Susana Alvarado comparte curioso video tras críticas a su relación con Paco Bazán: "Por más que quieran separarnos"

LEER MÁS
'Tunche' Rivera se luce bailando al ritmo de 'Anaconda' junto a su esposa en celebración de su boda

'Tunche' Rivera se luce bailando al ritmo de 'Anaconda' junto a su esposa en celebración de su boda

LEER MÁS
Suheyn Cipriani conmueve al mostrar el matrimonio de su papá en emotiva celebración junto a sus hermanos: "Qué día tan feliz"

Suheyn Cipriani conmueve al mostrar el matrimonio de su papá en emotiva celebración junto a sus hermanos: "Qué día tan feliz"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Migraciones habilita 100.000 citas para pasaportes en diciembre: ¿cómo sacar una?

La buena noticia para beneficiarios del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

Espectáculos

Gisela Valcárcel sorprende al saludar a Karla Tarazona en su regreso a Panamericana TV, tras fuerte rumores de conflicto

Samantha Batallanos sorprende al revelar cómo paga su exclusivo Penthouse de S/12.000 mensuales: “Tengo mucho trabajo”

Melanie Martínez, expareja de Christian Domínguez, anuncia que se someterá a una cirugía para mejorar su apariencia y salud

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025