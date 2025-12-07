Alejandra Baigorria vuelve a mostrar su apoyo incondicional a Camila Domínguez, hija de Christian Domínguez. Luego del revuelo generado por el anuncio de la joven como imagen de su próxima colección de ropa, la 'Gringa de Gamarra' no dudó en estar para la modelo en una fecha importante: su fiesta de promoción.

A través de las redes sociales, la exintegrante de 'Esto es guerra' se mostró al lado de Camila mientras ella se lucía en un espectacular vestido rojo de pedrería. La pieza fue confeccionada a mano nada menos que por Angélica García, la misma diseñadora detrás de los trajes de novia que Baigorria usó en su boda con Said Palao.

TE RECOMENDAMOS ¿CÓMO AFRONTAR EL DUELO? CON CÉSAR ACOSTA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Alejandra Baigorria apoya a Camila Domínguez en su fiesta de promoción

"Estás hermosísima. El mejor vestido, el mejor peinado. Contra todo pronóstico, lo hemos logrado. Misión cumplida, hemos convertido a una princesa más hermosa todavía porque siempre es una princesa", destacó Alejandra. La empresaria también elogió el trabajo de su diseñadora, quien se unió en esta colaboración para la fiesta de graduación de la hija mayor de Domínguez. "Miren los detalles de cada piedra, hecho a mano. El color rojo, que ella quería, le queda espectacular", agregó.

El apoyo de Alejandra también abarcó el maquillaje y peinado, los cuales quedaron en manos de su salón de belleza. "En D' Art Salón hemos maquillado esos ojos bellísimos que tiene ella. Solamente hemos resaltado su belleza. Miren qué lindo su peinado; sus uñitas también van acorde", indicó.

Camila Domínguez agradece el apoyo de Alejandra Baigorria

Más adelante, Camila Domínguez conmovió profundamente a la 'Gringa de Gamarra' al expresarle su gratitud y manifestarle cuánto la quería. Sus palabras tocaron el corazón de la empresaria, quien no dudó en corresponder con la misma calidez mientras se fundían en un abrazo, un gesto que demuestra la solidez del vínculo que están construyendo.

La emotiva escena ocurrió después de que Alejandra Baigorria presentara a la influencer como la nueva imagen de su próxima colección de ropa. El anuncio fue bien recibido en redes sociales, aunque Christian Domínguez se mostró sorprendido al señalar que desconocía la contratación de su hija por la exchica reality, cercana a su expareja Vania Bludau.

Si bien no se opuso a la colaboración, aclaró que había recibido advertencias sobre la importancia de que Camila no descuide el colegio y que al menos uno de los padres debía dar su consentimiento. Más adelante, Baigorria confirmó que el acuerdo se realizó con Melanie Martínez, madre de la joven, y defendió la decisión de permitirle dar sus primeros pasos hacia la independencia económica.