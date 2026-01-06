Yahaira Plasencia sorprendió a sus seguidores al revelar la cuantiosa suma de dinero que logró ahorrar durante todo un año gracias a la disciplina y constancia. A través de un video publicado en su cuenta oficial de TikTok, la salsera confesó que reunió más de 20.000 soles en su tradicional “chanchito”, convirtiendo el hábito del ahorro en una meta personal que le ha dado grandes resultados. “Este es mi secreto para ahorrar todo el año. ¿Ustedes también ahorran?”, escribió la cantante.

La popular ‘Patrona’ explicó que tiene un propósito definido para el dinero que guarda cada año y animó a sus seguidores a ahorrar. “Yo hice una buena cantidad, más de 20.000 soles. Así que esto va destinado a mi life. Amigos, no es broma, compren su chancho y ahorren”, señaló la intérprete de 'Y le dije no'.

TE RECOMENDAMOS ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD

Yahaira Plasencia revela que ahorro más 20.000 soles en un año

La cantante de salsa explicó que su fórmula para ahorrar se basa en fijarse una meta concreta antes de empezar. “Ahorro todo el año porque me pongo como una meta fija. El dinero va destinado a algo mío, algún proyecto musical. Quiero comprar algo, no sé lo que fuese”, comentó sobre su objetivo cada año.

La artista de 31 años contó que recientemente rompió la alcancía en la que logró reunir la suma mencionada y, motivada por el nuevo año, decidió comenzar nuevamente desde cero. “Entonces, como rompí esa alcancía, ya empezado un nuevo año y necesitaba otra alcancía”, explicó en el video, donde también mostró el proceso de compra de su nuevo ‘chanchito’.

Incluso reveló que estuvo acompañada por sus padres durante la compra de la enorme alcancía en el Centro de Lima. “Definitivamente, me compré mi chancho ayer 4 de enero, entonces, como ya habían pasado cuatro días de inicio de año, metí por los cuatro días. Hoy también tengo que meter y así sucesivamente hasta el 30 de diciembre del 2026”, aseguró la artista.

Yahaira Plasencia aconseja a sus seguidores sobre la importancia de ahorrar

Además de compartir su experiencia personal, Yahaira Plasencia aprovechó para enviar un mensaje directo a sus seguidores sobre la importancia de crear el hábito del ahorro. Para la intérprete, tener una alcancía no es un juego, sino una herramienta clave para lograr metas reales. “No hay mejor ahorro que tener un ‘chanchito’. A veces uno lo toma como broma y lo que quieras, pero si tú te pones una meta fija de que quieres que ese chanchito te dé a fin de año algo importante, créeme que te puede ayudar muchísimo”, expresó con total sinceridad.

La cantante recalcó que la clave está en la constancia y en la motivación personal, ya que el dinero guardado siempre debe tener un propósito claro. De esta manera, Yahaira Plasencia se convierte en un ejemplo para sus fans, demostrando que con disciplina y organización es posible reunir una suma importante a lo largo del año.