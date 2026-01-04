Jaime Bayly sorprendió a sus seguidores al afirmar que la captura de Nicolás Maduro estaba originalmente programada para la Nochebuena de 2025, y no para la madrugada del sábado 3 de enero de 2026, fecha en la que finalmente se concretó mediante un operativo militar en Venezuela liderado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

El comunicador y escritor peruano, reconocido por su férrea crítica al chavismo, compartió la información en sus redes sociales, donde celebró la caída del sucesor de Hugo Chávez y la calificó como un día histórico.

Jaime Bayly celebra la captura de Nicolás Maduro

"Sábado 3 de enero del 2026 es un día histórico, un día inmensamente feliz. El día con el que tantos habíamos soñado. Hoy, por fin, ha caído Maduro. ¡Viva Venezuela libre! ¡Viva María Corina! ¡Viva Edmundo González Urrutia! ¡Viva Trump, cara**! ¡Viva Trump! ¡Vivan las fuerzas militares de Estados Unidos! Qué maravilla, no lo puedo creer", expresó Jaime Bayly.

El escritor también destacó la magnitud del operativo y elogió a las fuerzas estadounidenses: "Ha sido una operación brillante, impecable, admirable, ejecutada por los militares de los Estados Unidos". El 'Niño Terrible' se sumó así a las múltiples voces de la farándula nacional que han reaccionado a la captura de Nicolás Maduro, entre ellas las actrices Mónica Sánchez y Tatiana Astengo, quienes, por el contrario, manifestaron su preocupación por la intervención norteamericana.

"Esto debía llevarse a cabo en Nochebuena": Jaime Bayly sobre captura de Nicolás Maduro

En medio de la euforia, el escritor lanzó una revelación que rápidamente captó la atención pública. Según aseguró, la operación militar denominada 'Resolución Absoluta' estaba originalmente programada para ejecutarse en Nochebuena, pero el presidente de los Estados Unidos decidió aplazarla ese mismo día para intervenir en otro escenario. "Esto debía llevarse a cabo en Nochebuena, pero los planes cambiaron el 24 de diciembre porque Trump prefirió ordenar un bombardeo en Nigeria para proteger a los cristianos en ese país africano", declaró el comunicador.

El llamado 'Niño Terrible' de la televisión peruana añadió que las condiciones climáticas también incidieron en el retraso del operativo, cuyo objetivo, según sus palabras, era "entrar por vía aérea a Venezuela, capturar a Maduro y a su esposa y salir de ahí".

Aunque, según información difundida por los medios, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron retenidos en una fortaleza en Venezuela tras su captura, antes de ser trasladados a Nueva York, Jaime Bayly no dudó en aseverar que la acción militar "se cumplió maravillosamente".