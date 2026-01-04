HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Maduro en una cárcel de Nueva York: todo sobre la caída del régimen chavista
Maduro en una cárcel de Nueva York: todo sobre la caída del régimen chavista     Maduro en una cárcel de Nueva York: todo sobre la caída del régimen chavista     Maduro en una cárcel de Nueva York: todo sobre la caída del régimen chavista     
Espectáculos

Jaime Bayly afirma que captura de Nicolás Maduro iba a ser en Nochebuena, pero Donald Trump cambió el plan ese mismo día: "Prefirió ordenar..."

En medio de su algarabía por la caída de Nicolás Maduro en Venezuela, Jaime Bayly sorprendió al hacer afirmaciones sorprendentes sobre el operativo militar liderado por Donald Trump.

El periodista Jaime Bayly es reconocido por su férrea crítica al chavismo.
El periodista Jaime Bayly es reconocido por su férrea crítica al chavismo. | Foto: composición LR/Instagram

Jaime Bayly sorprendió a sus seguidores al afirmar que la captura de Nicolás Maduro estaba originalmente programada para la Nochebuena de 2025, y no para la madrugada del sábado 3 de enero de 2026, fecha en la que finalmente se concretó mediante un operativo militar en Venezuela liderado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

El comunicador y escritor peruano, reconocido por su férrea crítica al chavismo, compartió la información en sus redes sociales, donde celebró la caída del sucesor de Hugo Chávez y la calificó como un día histórico.

TE RECOMENDAMOS

RITOS Y OFRENDAS MILENARIOS PARA RECIBIR EL AÑO NUEVO ANDINO | ASTROMOOD CON LOURDES GÓMEZ

PUEDES VER: Korina Rivadeneira respalda a EE. UU. tras captura de Nicolás Maduro en Venezuela: 'Está atacando el cartel terrorista más grande de la historia'

lr.pe

Jaime Bayly celebra la captura de Nicolás Maduro

"Sábado 3 de enero del 2026 es un día histórico, un día inmensamente feliz. El día con el que tantos habíamos soñado. Hoy, por fin, ha caído Maduro. ¡Viva Venezuela libre! ¡Viva María Corina! ¡Viva Edmundo González Urrutia! ¡Viva Trump, cara**! ¡Viva Trump! ¡Vivan las fuerzas militares de Estados Unidos! Qué maravilla, no lo puedo creer", expresó Jaime Bayly.

El escritor también destacó la magnitud del operativo y elogió a las fuerzas estadounidenses: "Ha sido una operación brillante, impecable, admirable, ejecutada por los militares de los Estados Unidos". El 'Niño Terrible' se sumó así a las múltiples voces de la farándula nacional que han reaccionado a la captura de Nicolás Maduro, entre ellas las actrices Mónica Sánchez y Tatiana Astengo, quienes, por el contrario, manifestaron su preocupación por la intervención norteamericana.

PUEDES VER: Mónica Sánchez expresa su preocupación por el futuro de Venezuela bajo el gobierno de Donald Trump: '¿Eso es democracia?'

lr.pe

"Esto debía llevarse a cabo en Nochebuena": Jaime Bayly sobre captura de Nicolás Maduro

En medio de la euforia, el escritor lanzó una revelación que rápidamente captó la atención pública. Según aseguró, la operación militar denominada 'Resolución Absoluta' estaba originalmente programada para ejecutarse en Nochebuena, pero el presidente de los Estados Unidos decidió aplazarla ese mismo día para intervenir en otro escenario. "Esto debía llevarse a cabo en Nochebuena, pero los planes cambiaron el 24 de diciembre porque Trump prefirió ordenar un bombardeo en Nigeria para proteger a los cristianos en ese país africano", declaró el comunicador.

El llamado 'Niño Terrible' de la televisión peruana añadió que las condiciones climáticas también incidieron en el retraso del operativo, cuyo objetivo, según sus palabras, era "entrar por vía aérea a Venezuela, capturar a Maduro y a su esposa y salir de ahí".

Aunque, según información difundida por los medios, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron retenidos en una fortaleza en Venezuela tras su captura, antes de ser trasladados a Nueva York, Jaime Bayly no dudó en aseverar que la acción militar "se cumplió maravillosamente".

Notas relacionadas
Tatiana Astengo se pronuncia tras la caída de Nicolás Maduro y cuestiona actitud de Donald Trump: "Me preocupa esta demostración de poder"

Tatiana Astengo se pronuncia tras la caída de Nicolás Maduro y cuestiona actitud de Donald Trump: "Me preocupa esta demostración de poder"

LEER MÁS
Alejandra Baigorria aplaude caída de Nicolás Maduro y envía emotivo mensaje a venezolanos: “Un país tan golpeado”

Alejandra Baigorria aplaude caída de Nicolás Maduro y envía emotivo mensaje a venezolanos: “Un país tan golpeado”

LEER MÁS
Ignacio Baladán, Ricardo Mendoza, Jessica Newton y más artistas celebran la caída de Nicolás Maduro en Venezuela: “Estamos con ustedes”

Ignacio Baladán, Ricardo Mendoza, Jessica Newton y más artistas celebran la caída de Nicolás Maduro en Venezuela: “Estamos con ustedes”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

LEER MÁS
María Pía Copello revela que su hijo mayor, Samuel Dyer, le cobra por aparecer en sus videos: "No ha sido una negociación fácil"

María Pía Copello revela que su hijo mayor, Samuel Dyer, le cobra por aparecer en sus videos: "No ha sido una negociación fácil"

LEER MÁS
Korina Rivadeneira revela cómo su padre se gana la vida en Venezuela y muestra su lugar de trabajo: “Para él no existen imposibles”

Korina Rivadeneira revela cómo su padre se gana la vida en Venezuela y muestra su lugar de trabajo: “Para él no existen imposibles”

LEER MÁS
Mónica Sánchez expresa su preocupación por el futuro de Venezuela bajo el gobierno de Donald Trump: "¿Eso es democracia?"

Mónica Sánchez expresa su preocupación por el futuro de Venezuela bajo el gobierno de Donald Trump: "¿Eso es democracia?"

LEER MÁS
Tula Rodríguez responde a rumores de romance con Fernando Niño y aclara cuál es su relación

Tula Rodríguez responde a rumores de romance con Fernando Niño y aclara cuál es su relación

LEER MÁS
Gisela Valcárcel muestra su casa de playa por primera vez y sorprende en redes con el antes y después: "Producto de su esfuerzo"

Gisela Valcárcel muestra su casa de playa por primera vez y sorprende en redes con el antes y después: "Producto de su esfuerzo"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Apagones y daños a infraestructuras: las imágenes del fuerte sismo de magnitud 6,5 que remeció México

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Dueño de agrupación Carlos Miguel y Orquesta revela detalles del estado de salud de músicos heridos tras ataque: "Uno de ellos está bien"

Espectáculos

Dueño de agrupación Carlos Miguel y Orquesta revela detalles del estado de salud de músicos heridos tras ataque: "Uno de ellos está bien"

Carlos Miguel y Orquesta cancelará próximas presentaciones tras ataque: "La indiferencia de las autoridades nos duele"

Fans respaldan a Carlos Miguel y Orquesta por denunciar indiferencia de autoridades tras atentado en Carabayllo que dejó dos músicos heridos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Ciro Castillo habría ordenado la construcción de una "ruta de escape" en su oficina cuando era gobernador del Callao, según Fiscalía

Presidente del TC afirma que Mario Vizcarra tendría impedimentos para postular por sentencia de peculado

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025