HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Magaly Medina se indigna con Christian Domínguez al enterarse que no saludó a su hija por su cumpleaños: "Eres el padre"

“Es tu hija, sangre de tu sangre” le dijo Magaly a Christian Domínguez tras enterarse de que no felicitó a su hija mayor por su cumpleaños número 17.

Magaly Medina le dio un sabio consejo a Domínguez para que se reconcilie con su hija. Foto: composición LR/ATV/difusión
Magaly Medina le dio un sabio consejo a Domínguez para que se reconcilie con su hija. Foto: composición LR/ATV/difusión

Magaly Medina no ocultar su molestia durante su programa al conocer que Christian Domínguez no felicitó a su hija mayor, fruto de su relación con Melany Martínez, por su cumpleaños número 17 este jueves 13 de noviembre. La conductora criticó duramente la actitud del cumbiambero y le lanzó un contundente consejo en vivo.

Por su parte, Melany Martínez evitó entrar en polémicas durante el cumpleaños de su hija. “Hoy estoy con el tema del cumpleaños de mi hija y no quiero arruinarlo con cosas”, señaló cuando fue consultada sobre la citación del Poder Judicial a los padres de Christian Domínguez para que declaren por una denuncia de violencia psicológica contra la adolescente.

TE RECOMENDAMOS

LAS SEÑALES QUE TU ÁNGEL TE ENVÍA CADA DÍA CON SORALLA DE LOS ÁNGELES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Christian Domínguez envió fuerte mensaje a la producción de 'Amor y fuego': 'Lo que hicieron es despreciable y de cobardes'

lr.pe

Magaly le da fuerte consejo a Domínguez por no felicitar a su hija en su cumpleaños

Al revelarse que Christian Domínguez no había llamado a su hija en un día tan especial, Magaly Medina reaccionó de inmediato con un cuestionamiento directo. “Se trata de tu hija, es su cumpleaños, y qué mejor forma de romper el hielo que agarrar el teléfono y llamarla”, expresó indignada.

La conductora insistió en que el cantante debía tomar la iniciativa pese a los conflictos con la madre de la adolescente. “¿Qué te cuesta? Es tu hija, no es tu novia, no es tu amante, no es tu clandestina. Es tu hija, sangre de tu sangre. Qué terrible estos hombres, hay que enseñarles a ser papás”, manifestó en vivo.

Magaly aconsejó que, si la joven no respondía, podía dejarle un mensaje o un detalle especial: “Mándale un ramo de flores, mándale un peluchito, algo que a tu hija le guste, porque eres el padre, y si tu hija tiene un arrebato de los que sabemos es temporal, porque así funcionan los adolescentes, entonces da el primer paso.

PUEDES VER: 'Loco' Vargas enfrenta a Christian Domínguez y lo manda a asumir sus infidelidades: 'Hay que apechugar'

lr.pe

Melany Martínez dedica emotivo mensaje a su hija por su cumpleaños

A través de redes sociales, Melany Martínez dedicó una conmovedora publicación a su hija por su cumpleaños. “Hoy celebramos no solo el día en que llegaste al mundo, sino la maravillosa persona en la que te has convertido. Eres fuerte, dulce y valiente”, escribió.

La joven respondió con palabras igual de emotivas: “Mamita hermosa, te adoro con toda mi vida; gracias por siempre estar a mi lado y ser la única que jamás me abandona. Siempre juntas”.

Notas relacionadas
Christian Domínguez envió fuerte mensaje a la producción de 'Amor y fuego': "Lo que hicieron es despreciable y de cobardes"

Christian Domínguez envió fuerte mensaje a la producción de 'Amor y fuego': "Lo que hicieron es despreciable y de cobardes"

LEER MÁS
'Loco' Vargas enfrenta a Christian Domínguez y lo manda a asumir sus infidelidades: "Hay que apechugar"

'Loco' Vargas enfrenta a Christian Domínguez y lo manda a asumir sus infidelidades: "Hay que apechugar"

LEER MÁS
Alejandra Baigorria respalda a la hija de Christian Domínguez tras conflicto del cantante con Melany Martínez: "La voy a apoyar en todo lo que pueda"

Alejandra Baigorria respalda a la hija de Christian Domínguez tras conflicto del cantante con Melany Martínez: "La voy a apoyar en todo lo que pueda"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mávila Huertas se emociona al anunciar su reconciliación con su exesposo Roberto Reátegui tras 12 años separados: “Estoy muy contenta y creo que él también"

Mávila Huertas se emociona al anunciar su reconciliación con su exesposo Roberto Reátegui tras 12 años separados: “Estoy muy contenta y creo que él también"

LEER MÁS
Yiddá Eslava revela cómo se enamoró de su actual pareja, Ángel Fernández: "Lo vi y dije: 'Él va a ser mi próximo enamorado'"

Yiddá Eslava revela cómo se enamoró de su actual pareja, Ángel Fernández: "Lo vi y dije: 'Él va a ser mi próximo enamorado'"

LEER MÁS
¿Quién es Melissa Linares, madre de la última hija de Paco Bazán y por qué demandó al conductor de TV?

¿Quién es Melissa Linares, madre de la última hija de Paco Bazán y por qué demandó al conductor de TV?

LEER MÁS
Paco Bazán fue ampayado en junio de 2022 junto con Melissa Linares, madre de su última hija: estas son las imágenes

Paco Bazán fue ampayado en junio de 2022 junto con Melissa Linares, madre de su última hija: estas son las imágenes

LEER MÁS
María Pía Copello sufre percance en vivo: su outfit para el concierto de Shakira fue arruinado con vino por Mario Hart

María Pía Copello sufre percance en vivo: su outfit para el concierto de Shakira fue arruinado con vino por Mario Hart

LEER MÁS
Cantante de 'Los Bacanos' expone polémica actitud de Ethel Pozo cuando trabajaba con ella: "Me asusté"

Cantante de 'Los Bacanos' expone polémica actitud de Ethel Pozo cuando trabajaba con ella: "Me asusté"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

José Domingo Pérez no dijo a La República que denunciará a la hija de Keiko Fujimori "por conocimiento de los actos" de su madre

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Espectáculos

¿Quién es Melissa Linares, madre de la última hija de Paco Bazán y por qué demandó al conductor de TV?

Paco Bazán responde si dejó de ver a su última hija por Susana Alvarado: "Amo a mis tres hijos"

¿Cuántos hijos tiene Paco Bazán y quiénes son las madres de sus herederos?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025