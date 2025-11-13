Magaly Medina le dio un sabio consejo a Domínguez para que se reconcilie con su hija. Foto: composición LR/ATV/difusión

Magaly Medina le dio un sabio consejo a Domínguez para que se reconcilie con su hija. Foto: composición LR/ATV/difusión

Magaly Medina no ocultar su molestia durante su programa al conocer que Christian Domínguez no felicitó a su hija mayor, fruto de su relación con Melany Martínez, por su cumpleaños número 17 este jueves 13 de noviembre. La conductora criticó duramente la actitud del cumbiambero y le lanzó un contundente consejo en vivo.

Por su parte, Melany Martínez evitó entrar en polémicas durante el cumpleaños de su hija. “Hoy estoy con el tema del cumpleaños de mi hija y no quiero arruinarlo con cosas”, señaló cuando fue consultada sobre la citación del Poder Judicial a los padres de Christian Domínguez para que declaren por una denuncia de violencia psicológica contra la adolescente.

TE RECOMENDAMOS LAS SEÑALES QUE TU ÁNGEL TE ENVÍA CADA DÍA CON SORALLA DE LOS ÁNGELES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Magaly le da fuerte consejo a Domínguez por no felicitar a su hija en su cumpleaños

Al revelarse que Christian Domínguez no había llamado a su hija en un día tan especial, Magaly Medina reaccionó de inmediato con un cuestionamiento directo. “Se trata de tu hija, es su cumpleaños, y qué mejor forma de romper el hielo que agarrar el teléfono y llamarla”, expresó indignada.

La conductora insistió en que el cantante debía tomar la iniciativa pese a los conflictos con la madre de la adolescente. “¿Qué te cuesta? Es tu hija, no es tu novia, no es tu amante, no es tu clandestina. Es tu hija, sangre de tu sangre. Qué terrible estos hombres, hay que enseñarles a ser papás”, manifestó en vivo.

Magaly aconsejó que, si la joven no respondía, podía dejarle un mensaje o un detalle especial: “Mándale un ramo de flores, mándale un peluchito, algo que a tu hija le guste, porque eres el padre, y si tu hija tiene un arrebato de los que sabemos es temporal, porque así funcionan los adolescentes, entonces da el primer paso.

Melany Martínez dedica emotivo mensaje a su hija por su cumpleaños

A través de redes sociales, Melany Martínez dedicó una conmovedora publicación a su hija por su cumpleaños. “Hoy celebramos no solo el día en que llegaste al mundo, sino la maravillosa persona en la que te has convertido. Eres fuerte, dulce y valiente”, escribió.

La joven respondió con palabras igual de emotivas: “Mamita hermosa, te adoro con toda mi vida; gracias por siempre estar a mi lado y ser la única que jamás me abandona. Siempre juntas”.