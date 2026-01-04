HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Melissa Paredes se indigna con Rodrigo Cuba por permitir el mal corte de cabello de su hija: “¡Qué pasó, Dios mío!”

“¡Qué pasó, Dios mío!”, reaccionó Melissa Paredes al ver a su hija, quien estuvo en Disney junto a su madrastra Ale Venturo y su padre Rodrigo ‘Gato’ Cuba. 

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba son padres de Mía, niña de 8 años que tienen en común. Foto: Composición LR/Instagram.
Melissa Paredes reaccionó con felicidad al reencontrarse con su hija, Mía, luego de las cortas vacaciones de la niña en Disney, junto a su papá, Rodrigo ‘Gato’ Cuba, y Ale Venturo. Sin embargo, su semblante cambió radicalmente al notar que el cabello de la menor estaba mal cortado, situación que le generó incomodidad.

“¿Qué paso, Dios mío?”, fue lo primero que expresó Paredes al tocar el cabello de su heredera, quien respondió con total inocencia: “¡Me cortaron el pelo!”. Tras escucharla, la exmodelo se dejó caer sobre su cama en señal de sorpresa, mientras su esposo Anthony Aranda grababa el momento para compartirlo en las historias de Instagram de la influencer.

PUEDES VER: Melissa Paredes confiesa que planea tener un hijo con Anthony Aranda y que agrandará su familia: 'Tendré otro, pero no sé cuándo'

Melissa Paredes se indigna con Rodrigo Cuba por el mal corte de su hija Mía

En otro video, Melissa Paredes le pidió a su hija que explique lo ocurrido y comentó que intentó arreglar parcialmente el cabello de la menor. “Ya le corté sus puntitas locas que andaban por ahí. No entiendo, ¿no era más fácil ir a una peluquería?”, cuestionó la exchica reality. Ante ello, la pequeña le aseguró que los locales no estaban abiertos porque era de noche.

Luego, Mía Cuba Paredes, de 8 años, narró que Rodrigo Cuba decidió que le cortarán el cabello debido a que se había enredado, algo que causó extrañeza en Melissa, pues afirmó que eso nunca había ocurrido con el pelo de su hija. “¿Lo pagaste tú?”, preguntó la exmodelo.

“No, mi papá. Pensé que me lo iban a cortar ligerito, pero me lo agarró como una colota y me comenzó a cortar”, señaló la niña, mientras la influencer exponía su rostro de indignación al no comprender por qué Rodrigo Cuba permitió esta situación. Finalmente, la exactriz de ‘AFHS’ intentó tranquilizar a su hija. “Dios mío, vamos a ir donde Bruno a que te lo arregle, amor”.

PUEDES VER: Melissa Paredes responde fuerte a críticas por regalarle un celular a su hija: 'Les encanta meterse en mi vida'

Melissa Paredes le regaló iPhone rosa a su hija por Navidad

Melissa Paredes engrió de la mejor manera a su hija, Mía, durante la noche de Navidad. La exmodelo decidió obsequiarle un iPhone 15 de color rosa y grabó la reacción de la menor para compartir el momento en sus redes sociales.

Sin embargo, el regalo generó varías críticas hacia la influencer. Ante ello, se defendió señalando que su hija ya usaba un iPhone heredado, por lo que considero que era hora de que tuviera uno propio.

