Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Paolo Guerrero pasa incómodo momento con su hijo en centro comercial y usuarios reaccionan: "¿A quién habrá salido?"

El futbolista Paolo Guerrero fue captado junto a Ana Paula Consorte en un centro comercial mientras intentaba controlar un presunto 'berrinche' de su hijo menor.

Paolo Guerrero tiene dos hijos con Ana Paula Consorte. Foto: composición LR/TikTok/Salim CR
Paolo Guerrero tiene dos hijos con Ana Paula Consorte. Foto: composición LR/TikTok/Salim CR

Paolo Guerrero fue protagonista de un momento incómodo mientras realizaba compras junto con su familia en un conocido centro comercial. El futbolista de Alianza Lima se encontraba acompañado de Ana Paula Consorte y sus hijos cuando su hijo menor, José Paolo, llamó la atención de los transeúntes al negarse a ingresar a una tienda, situación que generó reacciones en redes sociales.

Un video difundido en TikTok evidenció el tenso momento familiar y fue acompañado por la descripción: “Te entiendo, mi capi”, escrita por el usuario que grabó la escena. En las imágenes se observa al popular 'Depredador' tomando de la mano a su hijo para evitar que saliera de la tienda para niños.

Magaly Medina confiesa qué le dijo a María Pía cuando se enteró que Paolo Guerrero será figura en su canal de YouTube

lr.pe

Paolo Guerrero vive incómodo momento son su hijo y genera comentarios en redes sociales

Durante el episodio, la hija mayor de Ana Paula Consorte intentó distraer al niño mostrándole su celular, sin éxito. Asimismo, la modelo brasileña le extendió la mano para que obedeciera, pero el menor insistía en salir de la tienda y señalaba hacia el exterior, mientras Paolo Guerrero lo sujetaba firmemente para evitar que se escapara.

El video generó una ola de comentarios por parte de los internautas. Algunos usuarios escribieron mensajes como: “¿Un berrinche a quién habrá salido?” y “Ya se quiere tirar al piso a hacer su show como el papá”. Incluso, una usuaria aseguró haber presenciado una situación similar: “Yo me lo encontré saliendo de Saga, su hijo se le había escapado del coche”, comentó.

Melissa Paredes se indigna con Rodrigo Cuba por permitir el mal corte de cabello de su hija: '¡Qué pasó, Dios mío!'

lr.pe

Ana Paula Consorte defiende a Paolo Guerrero de críticas por su carrera profesional

La modelo brasileña compartió un mensaje en su cuenta personal de Instagram en el que respalda la trayectoria futbolística de Paolo Guerro, padre de sus dos hijos, luego de las críticas sobre el desempeño del futbolista en las canchas a sus 41 años. "Me duele cuando cuestionan tu profesionalismo, porque antes de cualquier opinión externa, estoy yo aquí, siendo testigo de tu entrega diaria", escribió.

"Yo te admiro, te respeto y estoy orgullosa del hombre que eres. Y añado que deseo que nuestros hijos sigan el nivel de profesional que tú eres. Porque eres el mayor ejemplo que conozco, no haces chismes, no creas conflictos, haces lo que tienes que hacer y cumples tu papel con excelencia, como el excelente profesional que eres", agregó.

