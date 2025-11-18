Pamela Franco se sinceró sobre el proceso que enfrentó por la separación con Christian Domínguez, padre de su hija, luego del ampay que el cantante de cumbia protagonizó en enero de 2024, cuando fue captado con Mary Moncada dentro del popular ‘auto rana’. La pareja de Christian Cueva confesó que fue gracias al trabajo que le permitió superar la infidelidad.

La cumbiamba reveló en una entrevista con Verónica Linares que después de su separación con Domínguez quedó “sin un sol”, situación que la empujó a trabajar arduamente para que no le falte nada a su hija. “A veces la encontraba dormida y a mi hija, que cuando quería llorar me ganaba el cansancio”, confesó la cantante.

"Me permitió sacar a mi hija adelante y que me ayudó también a mí a fortalecerme y a salir de cosas que siento, que si no hubiese tenido eso, no sé qué sería de mí", añadió la cantante en el pódcast de 'La Linares'.

Pamela Franco revela que el trabajo la ayudó a superar separación con Domínguez

Pamela Franco volvió a recordar los difíciles momentos que enfrentó cuando Christian Domínguez le fue infiel. Durante la entrevista, la cantante reveló que sentía temor en su futuro económico para criar a su pequeña. “Me daba miedo que no tenga para mi hija y yo no tenía papá, mamá para pedir a nadie, ¿me entiendes? (...) me quedé sin un sol, dije, "Ay, ¿qué hago, Dios mío?" Y a partir de eso a mí no me dio tiempo ni siquiera de llorar, ¿sabes? Porque me levantaba y trabajaba hasta la hora de llegar a dormir”, confesó la cumbiambera.

El trabajo fue la solución que encontró Pamela Franco para superar sus problemas, no solo económicos, sino también emocionales: “Me quedaba dormida, pero el trabajo me ayudó mucho, ¿sabes? Porque he tenido episodios fuertes en los primeros días que todo me pasó. Me mantenía la mente ocupada y yo agradezco mucho a Dios por el trabajo.

Pamela Franco tomó pastillas tras enterarse del ampay de Christian Domínguez

La chimbotana confesó el impacto emocional que le provocó el ampay de Christian Domínguez con Mary Moncada, imágenes que fueron expuestas a nivel nacional por 'Magaly TV, la firme'. La cantante aseguró que tuvo que recurrir a medicamentos para sobrellevar la situación dolorosa que genero polémica. “Me tomaba tranquilizantes, estaba deshecha”, aseguró Pamela Franco en la entrevista con Verónica Linares.