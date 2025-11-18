HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Reportan caída de Twitter y ChatGPT
Reportan caída de Twitter y ChatGPT     Reportan caída de Twitter y ChatGPT     Reportan caída de Twitter y ChatGPT     
Espectáculos

Pamela Franco confiesa cómo logró superar separación con Christian Domínguez tras ampay en 'auto rana': "Me ayudó a fortalecerme"

Pamela Franco recordó el ampay de Domínguez y confesó lo que tuvo que hacer para superar su dolorosa separación que fue expuesta en televisión nacional en 'Magaly TV, la firme'.

Pamela Franco y Christian Domínguez tienen una hija. Foto: composición LR/difusión/La Linares
Pamela Franco y Christian Domínguez tienen una hija. Foto: composición LR/difusión/La Linares

Pamela Franco se sinceró sobre el proceso que enfrentó por la separación con Christian Domínguez, padre de su hija, luego del ampay que el cantante de cumbia protagonizó en enero de 2024, cuando fue captado con Mary Moncada dentro del popular ‘auto rana’. La pareja de Christian Cueva confesó que fue gracias al trabajo que le permitió superar la infidelidad.

La cumbiamba reveló en una entrevista con Verónica Linares que después de su separación con Domínguez quedó “sin un sol”, situación que la empujó a trabajar arduamente para que no le falte nada a su hija. “A veces la encontraba dormida y a mi hija, que cuando quería llorar me ganaba el cansancio”, confesó la cantante.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ DICE TU NÚMERO SOBRE TU FUTURO? ¡TE SORPRENDERÁ! | ASTROMOOD

"Me permitió sacar a mi hija adelante y que me ayudó también a mí a fortalecerme y a salir de cosas que siento, que si no hubiese tenido eso, no sé qué sería de mí", añadió la cantante en el pódcast de 'La Linares'.

PUEDES VER: Janet Barboza crítica a Pamela Franco por contradecirse sobre inicio de relación con Christian Cueva: 'Ya iba a tu casa'

lr.pe

Pamela Franco revela que el trabajo la ayudó a superar separación con Domínguez

Pamela Franco volvió a recordar los difíciles momentos que enfrentó cuando Christian Domínguez le fue infiel. Durante la entrevista, la cantante reveló que sentía temor en su futuro económico para criar a su pequeña. “Me daba miedo que no tenga para mi hija y yo no tenía papá, mamá para pedir a nadie, ¿me entiendes? (...)  me quedé sin un sol, dije, "Ay, ¿qué hago, Dios mío?" Y a partir de eso a mí no me dio tiempo ni siquiera de llorar, ¿sabes? Porque me levantaba y trabajaba hasta la hora de llegar a dormir”, confesó la cumbiambera.

El trabajo fue la solución que encontró Pamela Franco para superar sus problemas, no solo económicos, sino también emocionales: “Me quedaba dormida, pero el trabajo me ayudó mucho, ¿sabes? Porque he tenido episodios fuertes en los primeros días que todo me pasó. Me mantenía la mente ocupada y yo agradezco mucho a Dios por el trabajo.

PUEDES VER: Jaime Bayly expone 'tenso' suceso en cumpleaños de su esposa Silvia Núñez del Arco: 'No estaba preparado para tamaña catástrofe'

lr.pe

Pamela Franco tomó pastillas tras enterarse del ampay de Christian Domínguez

La chimbotana confesó el impacto emocional que le provocó el ampay de Christian Domínguez con Mary Moncada, imágenes que fueron expuestas a nivel nacional por 'Magaly TV, la firme'. La cantante aseguró que tuvo que recurrir a medicamentos para sobrellevar la situación dolorosa que genero polémica. “Me tomaba tranquilizantes, estaba deshecha”, aseguró Pamela Franco en la entrevista con Verónica Linares.

Notas relacionadas
Janet Barboza crítica a Pamela Franco por contradecirse sobre inicio de relación con Christian Cueva: "Ya iba a tu casa"

Janet Barboza crítica a Pamela Franco por contradecirse sobre inicio de relación con Christian Cueva: "Ya iba a tu casa"

LEER MÁS
Yolanda Medina, líder de Agua Bella, confesó que amistad con Christian Domínguez terminó por Pamela Franco: "Me decepcioné mucho"

Yolanda Medina, líder de Agua Bella, confesó que amistad con Christian Domínguez terminó por Pamela Franco: "Me decepcioné mucho"

LEER MÁS
Yolanda Medina admite que ocultó la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva ante la prensa: "Lo negué"

Yolanda Medina admite que ocultó la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva ante la prensa: "Lo negué"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jaime Bayly expone 'tenso' suceso en cumpleaños de su esposa Silvia Núñez del Arco: "No estaba preparado para tamaña catástrofe"

Jaime Bayly expone 'tenso' suceso en cumpleaños de su esposa Silvia Núñez del Arco: "No estaba preparado para tamaña catástrofe"

LEER MÁS
Fan de Shakira expone actitud de Susy Díaz por la que no caminó al costado de La Loba: "Había un protocolo estricto que cumplir"

Fan de Shakira expone actitud de Susy Díaz por la que no caminó al costado de La Loba: "Había un protocolo estricto que cumplir"

LEER MÁS
Mario Irivarren y Onelia Molina comparten dolorosa pérdida: "Te amaré por siempre, hijita hermosa"

Mario Irivarren y Onelia Molina comparten dolorosa pérdida: "Te amaré por siempre, hijita hermosa"

LEER MÁS
Onelia Molina confiesa arrepentimiento tras sufrir dolorosa pérdida de su mascota: "Te extraño en cada parte de mi vida"

Onelia Molina confiesa arrepentimiento tras sufrir dolorosa pérdida de su mascota: "Te extraño en cada parte de mi vida"

LEER MÁS
Susana Alvarado de Corazón Serrano muestra cómo luce su renovada nariz y enseña paso a paso su cuidado postoperatorio: "Va excelente"

Susana Alvarado de Corazón Serrano muestra cómo luce su renovada nariz y enseña paso a paso su cuidado postoperatorio: "Va excelente"

LEER MÁS
Magaly desmiente a Christian Domínguez y muestra chats que señalan que no habría llamado a su hija en su cumpleaños

Magaly desmiente a Christian Domínguez y muestra chats que señalan que no habría llamado a su hija en su cumpleaños

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Jorge Kieffer deja picante mensaje tras despedida oficial de GOLPERU de la Liga 1: ''No le podemos gustar a todos''

Agroexportaciones peruanas crecerán en un 11%, superando a Chile en 2025, según informe del Midagri: ¿qué productos nacionales destacaron?

Espectáculos

Susy Díaz contó en 'América hoy' detalles de cómo se produjo el abrazo a Shakira: "Le dije que viva la vida"

Mario Irivarren y Onelia Molina comparten dolorosa perdida: "Te amaré por siempre, hijita hermosa"

Reik concierto Perú 2026: fecha, precios, venta y cómo comprar entradas en Teleticket para su show en Costa 21

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025