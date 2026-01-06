Melissa Klug volvió a estar en el centro de la atención mediática luego de compartir un mensaje personal en sus redes sociales, publicación que coincide con el contexto reciente que atraviesa en su relación con Jesús Barco.

El texto fue difundido poco después de que se evidenciara que la pareja ya no se sigue en Instagram, detalle que volvió a generar versiones sobre el estado actual de su relación sentimental, marcada en los últimos años por constantes idas y venidas.

El mensaje que compartió Melissa en medio de rumores sobre su relación

La empresaria publicó una reflexión con la que dio inicio al primer lunes del 2026, mensaje que fue difundido únicamente a través de sus historias de su cuenta oficial, sin acompañarlo de alguna descripción adicional.

“Primer lunes del 2026: declaramos abundancia, financiera, salud, tiempo de reconocer nuestro valor, familia, amigos, aventuras increíbles y, sobre todo, mucho amor propio. Que no nos falte el trabajo y la comida en nuestra mesa. Amén”, se lee en la imagen compartida por Klug.

Melissa Klug y Jesús Barco dejaron de seguirse en Instagram

La publicación se da luego de que se confirmara que Melissa Klug y Jesús Barco ya no se siguen mutuamente en Instagram, una acción que llamó la atención de sus seguidores en los últimos días.

Semanas atrás, ambos atravesaron un periodo complicado tras la difusión de imágenes de una supuesta “encerrona” en la que el futbolista apareció junto a compañeros de equipo y varias jóvenes. Posteriormente, se conoció que habrían decidido darse una nueva oportunidad.

Incluso, el 1 de diciembre, se mostraron juntos durante la emisión del programa Esta Noche de la ‘Chola Chabuca’, donde compartieron un beso frente a cámaras. Más adelante, Jesús Barco aseguró que estaban trabajando en su relación, por lo que el reciente distanciamiento en redes volvió a generar interrogantes sobre el presente de su vínculo.