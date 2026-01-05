HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Thamara Gómez hace una pausa en Son del Duke tras complicación de salud: “Deberá permanecer en reposo”

La orquesta habló de la situación de Thamara Gómez a través de sus redes sociales, generando preocupación y apoyo entre los seguidores.

Thamara Gómez es la nueva 'Chica rap'.
Thamara Gómez es la nueva 'Chica rap'.

La ausencia de Thamara Gómez en las recientes presentaciones de Son del Duke despertó la inquietud de los fans. La orquesta decidió aclarar la situación mediante un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram.

“Queremos informarles que nuestra querida cantante de Son del Duke, Thamara Gómez, se encuentra actualmente con descanso médico y deberá permanecer en reposo con 15 días a partir de hoy 05 de enero de 2026. Gracias por su apoyo y buenos deseos. Pronto volverá Thamara junto a Son del Duke, con más fuerza”, detalla el mensaje. La intérprete también compartió la información en sus historias, asegurando a sus seguidores que regresará con energía renovada.

Comunicado de Son del Duke sobre Thamara Gómez.

Comunicado de Son del Duke sobre Thamara Gómez.

Reacciones de los fans ante el comunicado sobre Thamara Gómez

Los seguidores manifestaron su preocupación tras conocer la noticia. Comentarios como: “Quién más se asustó cuando vio el comunicado pensábamos que se iba a retirar”, “Asu, vi solo COMUNICADO y dije noooo Thamara!, pensando que se despedía”, y “¡Que te mejores mi reina hermosa!” reflejan la conexión de la cantante con su público.

Asimismo, varios internautas expresaron su deseo de pronta recuperación, destacando la relevancia de Thamara dentro de la agrupación. La interacción en redes mostró el respaldo masivo y el afecto de quienes siguen el trabajo de la artista.

¿Nickol Sinchi será la nueva 'chica rap' de Son del Duke?

Recientemente, Son del Duke presentó a Nickol Sinchi como la nueva ‘chica rap’ durante uno de sus conciertos. La incorporación generó gran expectativa entre los asistentes y usuarios en redes sociales, debido al historial de intérpretes que ocuparon este rol.

El título de ‘chica rap’ había sido asumido anteriormente por Cielo Fernández, luego por Ale Seijas y posteriormente por Thamara Gómez. Cada una dejó su huella dentro del grupo, y la llegada de Nickol Sinchi ha abierto un debate sobre su desempeño frente a las etapas anteriores. Muchos seguidores celebraron la novedad, destacando el talento y la energía de la nueva integrante.

