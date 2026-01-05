HOYSuscripcion LR Focus

ONU discute situación de Venezuela EN VIVO     
Maritere Braschi sorprende al aparecer en un video comiendo una pierna de pollo con las manos: "Hay que adaptarnos"

Maritere Braschi usó sus redes sociales para mostrarse como nunca antes: comiendo con las manos. El peculiar momento ocurrió durante su viaje al Parque Nacional del Masái Mara, en África.

Maritere Brashi comiendo con las manos Foto: Composición LR

Maritere Braschi sorprendió a sus más de 586.000 seguidores en Instagram al mostrarse como nunca antes: comiendo con las manos. La conductora de televisión dejó atrás las normas de etiquetas y el correcto uso de cubiertos durante su viaje al Parque Nacional del Masái Mara, en África. Una imagen muy alejada de la vez que enseño cómo comer correctamente panetón durante las fiestas de Navidad.

La experimentada conductora aprovechó la ocasión para hablar sobre la adaptación cultural al momento de comer. En el video, se le observa en la reserva natural situada al sudoeste de Kenia, mientras disfruta de un picnic rodeada por la flora y fauna típica de la zona.

RITOS Y OFRENDAS MILENARIOS PARA RECIBIR EL AÑO NUEVO ANDINO | ASTROMOOD CON LOURDES GÓMEZ

PUEDES VER: Maritere Braschi sorprende con tips para beber chocolatada con etiqueta y genera revuelo en redes: '¿Cuándo la clase para comer tocosh?'

Maritere Braschi sorprende al comer con las manos

Durante su viaje a África, Maritere Braschi se animó a disfrutar de un picnic en medio de la naturaleza. "Ya parece que algunos pajaritos se están dando cuenta que vamos a comer", comentó en un primer momento. Asimismo, continuó su relato al señalar: "Concretamente, este marabú que está detrás mío. Creo que se pasa la voz con el olor a pollo. Este es más grande que el otro", agregó la conductora de Latina, especializada en elegancia y etiqueta.

Visiblemente cómoda y disfrutando del entorno, Maritere aprovechó para detallar algunos aspectos sobre el uso de las manos a la hora de comer. "Muchos me dicen: 'El pollo se come con las manos'. Sí, aquí con las manos. En una mesa formal, con cubiertos. Tan simple y tan lógico como eso", afirmó, remarcando que el contexto define la etiqueta. "Siempre hay que hacer las cosas donde estemos, adaptarnos al entorno, al ambiente", añadió mientras degustaba una pierna de pollo con las manos.

PUEDES VER: Maritere Braschi causa revuelo al mostrar la forma correcta de comer panetón: 'No lo sostengan con las manos'

Maritere Braschi cuenta detalles de su viaje a África

Maritere Braschi relató que, como parte de su viaje a África, visitó el Parque Nacional del Masái Mara, donde encontró "un árbol bonito, debajo del cual podernos comer esto que nos han mandado del hotel, y estaba comiendo mi pierna de pollo. Obviamente, se come con las manos", comentó con una sonrisa, consciente de la sorpresa que este simple acto podría causar entre sus seguidores, acostumbrados a verla seguir al pie de la letra las reglas de etiqueta.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, y los usuarios dejaron mensajes como: "Le pidieron comer con la mano, procede a viajar hasta África para hacerlo", "No me lo puedo creer", "Jamás pensé ver a Maritere comiendo pollito con la mano" y "Hasta cuando come con la mano es elegante" .

