Pamela Franco confiesa que la pensión que recibe de Christian Domínguez para su hija no es suficiente: “Doy más del 50%”

Pamela Franco confesó en una íntima conversación con Verónica Linares que la pensión que Christian Domínguez da para su hija no le alcanza, pese a la conciliación del 50/50.


Pamela Franco confesó que la pensión que Christian Domínguez da para su hija no le alcanza. Foto / Composición: LR
Pamela Franco reveló en una íntima entrevista con la periodista Verónica Linares que la pensión que Christian Domínguez brinda a su hija Cataleya, producto de su relación en el 2021, no cubre todas las necesidades de la menor. La cantante chimbotana precisó que no logra cubrir todas las obligaciones de la bebé, pese a que existe un acuerdo de conciliación para dividir los gastos por partes iguales entre ambas partes.

Franco aseguró: “Por la conciliación tenemos 50/50, pero como yo la tengo a mi hija, y una como madre quiere darle todo lo mejor, yo como madre doy más del 50%”, señaló. La exintegrante de Alma Bella hizo hincapié en que, al vivir con la menor, es ella quien asume la mayor parte de los gastos diarios, no solo de alimentación o educación.

PUEDES VER: Yolanda Medina, líder de Agua Bella, confesó que amistad con Christian Domínguez terminó por Pamela Franco: 'Me decepcioné mucho'

Pamela Franco descarta tener un hijo con Christian Cueva

Pamela Franco descartó tener un nuevo hijo con su actual pareja, Christian Cueva. “Imagínate tener otro bebé, es una responsabilidad muy grande más allá del afecto hermoso, la bendición y todo. Económicamente es importante tenerlo en cuenta sobre tener un hijo”, declaró.

La cantante calificó la maternidad como una etapa encantadora y de gran valor en su vida; sin embargo, aseguró que actualmente no se encuentra en condiciones de asumir una carga económica mayor. "Es que, imagínate, en este momento pensar en eso no. Hay que pasar la página bien, que él cierre sus cosas que tiene que cerrar. No sé qué puede pasar más adelante, pero en este momento no", aseguró.

PUEDES VER: Pamela Franco se arrepiente de entrevista con María Pía Copello en la que pidió perdón a Pamela López: 'Me pautearon'

¿Cuántos hijos tiene Pamela Franco?

A la fecha, Pamela Franco tiene una única hija, producto de su relación con Christian Domínguez, vínculo que llegó a su fin tras revelarse las infidelidades por parte del líder de la Gran Orquesta Internacional, luego de cuatro años juntos.

En el pasado, la cantante ha asegurado que su hija lo es todo para ella. "Dios me ha bendecido de una manera extraordinaria, María Cataleya me llena por completo, me cambió la vida, me dio la fuerza que necesito. A veces la batería se me acaba, pero la veo, la toco y digo: ‘hay que seguir’", declaró en el 2022.

