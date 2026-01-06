HOYSuscripcion LR Focus

Política

Desactivación de equipos especiales afecta los DDHH y la lucha contra la corrupción

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresa su preocupación porque el fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez es investigado por sus presuntos vínculos con la red criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

Víctimas de violaciones a derechos humanos
Víctimas de violaciones a derechos humanos

Desactivar los equipos especiales de Derechos Humanos e Interculturalidad, así como Lava Jato, Cuellos Blancos del Puerto y Contra la Corrupción en el Poder “constituye un quiebre institucional que debilita gravemente la lucha contra la impunidad. Esta medida pone en serio riesgo investigaciones en curso y contribuye a instaurar la impunidad dentro del sistema de justicia”, advierte la La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

PUEDES VER: Tomás Gálvez desactiva oficialmente los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos, Eficcop y Eficavip

Mediante un comunicado, la organización que reúne a los organismos de defensa de los derechos humanos de todo el país, remarca la importancia de dichas unidades en la investigación de “redes de corrupción de algo nivel y graves violaciones de derechos humanos”.

Expresa su preocupación porque el fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez, quien ha tomado la medida, es investigado por sus presuntos vínculos con la red criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, que utilizaba al Ministerio Público, el Poder Judicial y el desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para negociar favores, sobornos y reducir penas.

“La medida pone en riesgo investigaciones en curso, afecta el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y la reparación, y contribuye a instaurar la impunidad y la corrupción del sistema de justicia”, señala el comunicado.

La Coordinadora resalta que la defensa de los derechos humanos exige instituciones autónomas y comprometidas con la rendición de cuentas.

“Las medidas adoptadas por Tomás Gálvez normalizan el desmantelamiento de los mecanismos que investigan el poder y ponen en riesgo investigaciones conducidas por fiscales especializados que, pese a presiones y limitaciones, venían registrando avances relevantes”, finaliza el pronunciamiento.

