¡Sacó los pasos prohibidos! Edison Flores sorprendió a todos los presentes en la celebración por el segundo tricampeonato de Universitario de Deportes al animarse a bailar de forma muy llamativa junto a Christian Domínguez, quien le enseñó la coreografía de la popular cumbia '¿Cómo se mata el gusano?'. Parece que el seleccionado nacional esta viviendo su soltería al máximo.

Abrazado por la euforia del tricampeonato crema, 'Orejita' se robó las cámaras al quitarse el polo con un gesto confiado, dejando ver su físico trabajado mientras continuaba con la coreografía entre aplausos. El momento, que encendió al público, fue rápidamente comentado en redes sociales. El espectáculo se vivió durante la presentación de la 'Gran orquesta internacional' el domingo 23 de noviembre, tras la culminación del Torneo Clausura.

'Orejita' Flores celebra tricampeonato de la 'U'

Aunque Universitario de Deportes no pudo cerrar invicto el Torneo Clausura, el equipo celebró por todo lo alto su segundo tricampeonato en la historia del club. Uno de los jugadores que más llamó la atención fue Edison Flores, quien no solo disfrutó del festejo, sino que también aprovechó para lucir sus pasos de baile.

La escena conquistó las redes sociales en cuestión de horas. Algunos usuarios defendieron al futbolista, señalando que solo está viviendo su soltería, mientras que otros lo criticaron por considerar que buscaba ser el centro de atención en un evento que, según ellos, debía enfocarse únicamente en los logros de la 'U'.

Edison Flores anuncia separación

En los últimos meses, la vida personal de Edison Flores ha sido tema de conversación tras la difusión de un ampay con una modelo identificada como Antonella Martorell, poco después de confirmar su separación de Ana Siucho, su aún esposa y madre de sus dos hijas.

Hasta el momento, el futbolista de Universitario de Deportes no se ha pronunciado de forma directa sobre el escándalo. Sin embargo, en una entrevista reciente aseguró que actualmente no está enamorado y que está enfocado en aceptar esta nueva etapa en su vida, en referencia a su separación.