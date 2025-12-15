HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Ethel Pozo se va del país tras ausentarse de ‘América hoy’: "(Como siempre) detrás de mis sueños"

La hija de Gisela Valcárcel anunció que se encuentra fuera del país “detrás de sus sueños”, mientras que sus compañeros de 'América hoy' le enviaron un mensaje especial tras su ausencia en el programa.

Ethel Pozo se ausenta de 'América hoy' y reaparece en Costa Rica. Foto: composición LR/Instagram
Ethel Pozo se ausenta de 'América hoy' y reaparece en Costa Rica. Foto: composición LR/Instagram

La conductora de televisión Ethel Pozo sorprendió al ausentarse del programa 'América hoy' y revelar, a través de sus redes sociales, que dejó el Perú para viajar a Costa Rica. La presentadora compartió que este viaje coincide con una fecha especial, ya que está de cumpleaños y celebraría sus 45 años fuera del país.

“Y aquí estoy, hoy 15 de diciembre, en un avión yendo (como siempre) detrás de mis sueños y con muchas ganas de que esta sea una señal para viajar mucho el próximo año”, escribió la hija de Gisela Valcárcel en sus historias de Instagram, confirmando así su salida del país tras ausentarse en el programa de América Televisión.

PUEDES VER: Gisela Valcárcel habla sobre su hija Ethel Pozo y el futuro de 'América Hoy' tras anunciar que se irá a Panamericana

lr.pe

Ethel Pozo se va del Perú luego de faltar a 'América hoy'

La hija de Gisela Valcárcel no estuvo presente en la reciente emisión de 'América hoy', situación que fue comentada al aire por sus compañeros Janet Barboza y Edson Dávila, quienes aprovecharon el espacio para enviarle saludos por su cumpleaños. Desde Costa Rica, Ethel Pozo compartió diversos mensajes que recibió a primeras horas del día, destacando los saludos de su madre, su esposo Julián Alexander y su hija mayor.

En sus historias de Instagram, la conductora también compartió los mensajes que recibió por su cumpleaños de su esposo Julián Alexander, su hija mayor y su madre, Gisela Valcárcel, quien le dedicó un emotivo mensaje: “Te amo y, como te dije el día que naciste: ¡sé muy feliz!”.

PUEDES VER: Esposo de Ethel Pozo muestra su orgullo por criar y compartir con la hija de la conductora: 'Su amigo, cómplice y partner'

lr.pe

¿Ethel Pozo abandonará la conducción de 'América hoy'?

Las especulaciones sobre una posible salida de Ethel Pozo del programa matutino aumentaron tras las declaraciones de la exproductora Pati Lorena, quien aseguró que Gisela Valcárcel habría “jalado” a su hija para un nuevo proyecto televisivo en Panamericana. “Gisela se jaló a la hija (Ethel) para las mañanas y al yerno para que se encargue de las producciones de ficción”, afirmó.

Ante estos comentarios, la propia Gisela Valcárcel aclaró que será su hija quien anuncie cualquier decisión relacionada con su futuro profesional. Según relató la ‘Señito’, Ethel Pozo habría expresado: “Si me voy a Panamericana, van a decir que fue por mi mamá. Si me voy a Latina, también van a decir que fue por ella. A mí ya me dijeron de todo, así que no se hagan cargo de mí, porque yo voy a ir detrás de lo que quiera”.

