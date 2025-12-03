Gisela habla sobre su hija Ethel y el futuro de 'América Hoy' tras anunciar que se irá a Panamericana.

HOYSuscripcion LR Focus

Gisela Valcárcel habla sobre su hija Ethel Pozo y el futuro de 'América Hoy' tras anunciar que se irá a Panamericana

Gisela Valcárcel anunció su regreso a Panamericana Televisión, lo que ha generado expectativa sobre el futuro de su hija Ethel Pozo y del programa 'América hoy'. A través de Instagram, respondió a las dudas.

Gisela Valcárcel sorprendió al confirmar su regreso a Panamericana Televisión, el canal que la vio crecer y donde marcó una era en la pantalla chica peruana. Como era de esperarse, uno de los temas que más curiosidad generó entre sus seguidores fue qué ocurrirá con su hija, Ethel Pozo, y con el programa 'América Hoy'.

Fiel a su estilo, la ‘Señito’ aclaró que será la propia Ethel quien anuncie lo que le corresponde. “Ethel será quien anuncie lo que a ella le toca”, respondió ante la avalancha de preguntas a través de un en vivo de Instagram. Además, reveló que durante una conversación familiar, su hija dejó claro que seguirá construyendo su camino sin depender de las decisiones de su madre.

"Si me voy a Panamericana, van a decir que fue por mi mamá. Si me voy a Latina, también van a decir que fue por ella. A mí ya me dijeron de todo, así que no se hagan cargo de mí, porque yo voy a ir detrás de lo que quiera", habría expresado Ethel, según contó Gisela.

Gisela Valcárcel reveló qué sucederá con el programa 'América hoy'

Gisela Valcárcel también se pronunció sobre el futuro de 'América Hoy', aclarando cuál será el rol de su productora en esta transición. La conductora explicó que GV Producciones —actual responsable del espacio matutino— mantendrá su contrato con América Televisión solo hasta el 31 de diciembre. Después de esa fecha, la casa televisiva retomará completamente el control del programa.

Asimismo, Valcárcel precisó que el nombre 'América Hoy' permanecerá en manos del canal, pues es una marca registrada de la propia televisora. “El nombre continúa, porque es de ellos. Seguramente desde enero o febrero verán una extraordinaria propuesta de América Televisión con 'América Hoy', pero ya es una propuesta de ellos”, señaló. Con estas declaraciones, la ‘Señito’ dejó claro que el programa seguirá vigente, aunque bajo una nueva dirección y visión completamente manejada por el canal.

